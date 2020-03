Estos son los lugares desolados que deja la pandemia en Colombia

Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Cali



Las zonas familiares también se han visto afectadas a lo largo del país. No son pocos los espacios de diversión que quedaron deshabitados luego de la expansión del coronavirus, del cual, vale recalcar, ya se curó la primera contagiada (una bogotana de 19 años proveniente de Italia). En la imagen, unos columpios de Cali balanceados apenas por el viento. No hay quien los use. Pierden su propósito poco a poco.