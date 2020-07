Así está superando el Amazonas sus horas más oscuras por covid-19

A mediados de mayo la crisis por el covid-19 en Amazonas se convirtió en noticia nacional debido a la precaria capacidad de este departamento y su capital Leticia para enfrentarse a la pandemia.

Dicha fragilidad en el sistema de salud se hizo notar cuando en ese mes se presentaron 1.746 casos de los 2.428 que tiene el departamento hasta el 13 de julio, más de tres meses después de que se declaró la cuarentena en el país.



Es decir, el 72 por ciento de los casos totales de Amazonas se dieron en los 31 días del mes de mayo.



En promedio, hubo 56 contagios diarios en mayo, razón por la cual el departamento concretó con el Gobierno Nacional que se decretara una nueva cuarentena obligatoria en Amazonas.



Esta medida arrancó el primero de junio y terminó el 1 de julio. En palabras del alcalde de Leticia, Jorge Luis Mendoza, fue una ordenanza que rindió frutos y contó con el apoyo gubernamental correspondiente, como entrega de mercados y acompañamiento social.

Me alegra decir que la población respetó este nuevo confinamiento especia

"Me alegra decir que la población respetó este nuevo confinamiento especial. Todos se mantuvieron en sus casas y siguieron los protocolos de bioseguridad que desde un principio recomendó el Ministerio de Salud", declaró Mendoza.



Además del confinamiento, el Minsalud dotó de equipos y aportó a las unidades de cuidados intensivos del Departamento, un apoyo que el alcalde resaltó como importante para bajar la tasa de letalidad del virus.



El alcalde Mendoza aseguró que en estos momentos la situación en Leticia es estable y "lo peor del virus ya pasó". Sin embargo, se mantiene el nivel de alarma por parte de las autoridades y de máxima precaución por parte de la población.



"Estamos mucho mejor con respecto al mes de mayo, cuando tuvimos nuestro peor momento. No obstante, seguimos con las máximas de distanciamiento social y precaución. Amazonas no está exento, como no lo está ningún lugar del mundo, de sufrir un rebrote", añadió.

En Leticia se han impuesto más de 2.000 comparendos por no acatar el aislamiento social. Foto: Alcaldía de Leticia

El balance de estabilidad al que hace referencia el mandatario es fruto de las medidas que se tomaron, así lo explica Adriana del Pilar Pacheco, directora Doctorado en Salud Pública de la Universidad de El Bosque.



"La curva de contagios en Amazonas sigue en ascenso, como lo refleja el análisis del Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, es pertinente decir que sí se disminuyó la velocidad de contagios", señaló Pacheco.



La evidencia está en que se pasó de un promedio de 56 casos diarios en mayo, a solo 13 desde el 1 de junio que se inició el nuevo confinamiento. Esto representa una reducción de casi el 77 por ciento en cuanto al promedio diario de casos.



Además, si bien la curva aún experimenta un ascenso, la doctora Pacheco señala que es posible que se produzca una meseta en esa curva de contagios, lo que podría ser el pico que en tantos departamentos de Colombia se está esperando.



Con base en el ritmo actual de contagiados y su tasa promedio de contagios, es posible que pronto se presente una meseta en su curva de contagios

"Aún no se puede declarar que Amazonas haya alcanzado su pico y mucho menos que su curva esté descendiendo. No obstante, con base en el ritmo actual de contagiados y su tasa promedio de contagios, es posible que pronto se presente una meseta en su curva de contagios", detalla la experta.



Hasta el 13 de julio, Amazonas presentaba un total de 242 casos activos. Una cifra que, teniendo en cuenta la capacidad de contagio en Colombia de 1.2, podría ser realmente cercana a los 600 casos. La capacidad de contagio hace referencia a cuántas personas puede contagiar un portador del virus.

El riesgo de las fronteras

Uno de los factores de contagio en algunos departamentos de Colombia es su frontera con un país vecino. En el caso de Amazonas, comparte fronteras con Perú y Brasil.



En este momento, según datos de la Organización Mundial de la Salud, países fronterizos con Amazonas están en el top cinco de los más afectados del mundo por el covid-19 hasta el 13 de julio. Brasil es segundo con 1.864.681 y Perú, quinto con 326.326.



El alcalde Mendoza aseguró que se trabajó en conjunto con los mandatarios de Iquitos (Perú) y Tabatinga (Brasil) y se logró establecer controles en esta triple frontera. Todo con el fin de evitar un aumento de casos importados.

Nos pusimos en contacto con los cancilleres de los países fronterizos para realizar los controles correspondientes, en especial con el lado de Brasil

"Nos pusimos en contacto con los cancilleres de los países fronterizos para realizar los controles correspondientes, en especial con el lado de Brasil, que es el más cercano. Logramos establecer controles para evitar traslados entre países", señaló Mendoza.



Con estos protocolos fronterizos, Leticia quedó casi en un confinamiento geográfico, debido a que su única forma de conexión con el resto de Colombia es vía aérea y los vuelos están restringidos desde marzo.

La Alcaldía empezó a finales de abril la construcción de 52 bóvedas nuevas para sepultar los cadáveres de las víctimas del coronavirus. Foto: Alcaldía de Leticia

Según Pacheco, esta es una razón más por la cual la velocidad de contagios en el municipios ha disminuido.



Desde este primero de julio terminó el periodo especial de confinamiento en Amazonas y se iniciaron procesos de reapertura económica.



"Una vez terminó la nueva cuarentena, empezamos a recibir las propuestas de diversos sectores de la economía en el departamento para establecer sus protocolos de reapertura. Todo se realizará bajo el debido seguimiento de las autoridades nacionales de Salud, pero esperamos que se puede regresar paulatinamente a la nueva normalidad en Leticia", señaló el alcalde Mendoza.



Según proyecciones de expertos en salud y las autoridades locales y nacionales, Amazonas podría pasar de ser uno de los departamentos más afectado por el covid-19 en Colombia, al primer departamento con por lo menos un centenar de casos en experimentar un pico y un descenso en casos del virus.

