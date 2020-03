Cuatro departamentos decretan toque de queda por coronavirus

Los gobernadores de cuatro departamentos del país comenzaron este lunes a tomar medidas extremas, como el toque de queda nocturno, para evitar una rápida propagación del covid-19, que dejaba ayer 57 casos confirmados de contagio.

Esta medida fue adoptada en 157 municipios de Quindío, Santander, Córdoba y Meta, donde todavía no hay casos de personas que sean portadoras del coronavirus. Y en la tarde también se anunció en Neiva (donde hay 7 casos), y en tres municipios del oriente antioqueño: Rionegro, La Ceja y Marinilla.



El toque de queda empezó anoche en todos los municipios de Quindío (de 10 p. m. a 4 a. m.), de Córdoba (de 7 p. m. a 6 a. m.) y Meta, exceptuando su capital, Villavicencio, (de 8 p. m. a 5 a. m.).



El alcalde de la capital del Meta, Felipe Harman, señaló que “la medida se viene valorando” y se están haciendo los ajustes con las autoridades porque considera que una medida de estas “no se puede improvisar”.



Mientras tanto, en Santander la medida comenzará esta noche (de 10 p. m. a 4 a. m.).



Las medidas fueron tomadas en consenso con alcaldes de capitales y ciudades intermedias.

Las playas de Cartagena lucen desoladas tras la aparición de varios casos en la ciudad. Foto: Ricardo Maldonado / Efe

“Lo ideal es que el coronavirus no toque suelo cordobés, aunque es inminente la llegada a este rincón del país, pero lo importante es evitar su propagación, y con el apoyo ciudadano hacerle frente a la pandemia y aislar los casos para evitar contagio”, dijo el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez.



El mandatario anunció que los organismos de la Fuerza Pública se encargarán de controlar el cumplimiento de la norma y los que la incumplan serán amonestados de acuerdo con el Código Nacional de Policía.



En estos departamentos habrá excepciones en casos de emergencias y permisos especiales.

Las medidas locales se sumaron a las adoptadas en la mañana de ayer por el Gobierno Nacional, como la prohibición de eventos masivos con más de 50 personas en todo el país y el cierre de bares y discotecas.



“Vamos a restringir los bares, las discotecas y centros nocturnos. Esto en razón a que son los sitios donde más cercanía se da por tiempo prolongado”, manifestó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



Esta decisión se suma a las que se han tomado en los últimos días, entre las cuales se encuentra la suspensión de las clases en todos los colegios y universidades del país y

En Bogotá las autoridades impulsan jornadas de desinfección en las estaciones de TransMilenio. Foto: Efe

‘No es confiable’

Las excepciones a esta medida son los nacionales colombianos, los residentes en Colombia y las misiones diplomáticas, quienes ingresarán sometidos al aislamiento preventivo obligatorio.



Adicionalmente, el presidente Iván Duque aseguró que ya hay conversaciones entre algunos gobernadoresde Venezuela y Colombia para tener coordinación sobre la pandemia.



“A través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se hacen las coordinaciones que sean necesarias con las directrices que ellos tengan para enfrentar el coronavirus en Venezuela”, aseveró el jefe de Estado.



Frente a la posibilidad de establecer un canal con Nicolás Maduro para buscar acciones conjuntas, el Presidente señaló que esto “poco o nada sirve”, pues “no es confiable”, y por eso no habrá diálogo directo.



El jefe de Estado hizo un llamado para que los colombianos restrinjan los viajes que no sean urgentes.“Si las personas no tienen una urgencia de viajar, es preferible, en este momento, evitarlo (...) No dejaremos de tomar ninguna medida que sea necesaria para proteger la salud de los colombianos”, dijo.



El Ministerio de Salud señaló que el covid-19 tiene una tasa de afectación muy alta en las personas mayores de 70 años.



Los casos reportados se encuentran en: Bogotá (31), Medellín (7), Neiva (7), Cartagena (3), Cali (1), Buga (1), Palmira (1), Manizales (1), Dosquebradas (1), Cúcuta (1), Meta (1), Rionegro (1) y Facatativá (1).

Colombia cierra todas sus fronteras

Iván Duque, en declaración sobre el coronavirus. Foto: Presidencia

Por orden del presidente Iván Duque, todas las fronteras terrestres y marítimas de Colombia quedaron cerradas ayer. La decisión es otra de las medidas que toma el Gobierno Nacional para contener el avance del coronavirus en el país.



El mandatario señaló que “las fronteras de Colombia estarán cerradas desde este 17 de marzo hasta el próximo 30 de mayo (...). Este cierre de fronteras restringirá entrada y salida del país de todos los ciudadanos nacionales y extranjeros”.



Esto implica que los connacionales que se encuentran en Perú, Brasil y Ecuador no podrán ingresar al país por vía marítima o terrestre, solo lo podrán hacer por vía aérea.

El jefe de Estado aclaró que durante el cierre de fronteras se permitirá el transporte de carga para el ingreso y salida de productos por los puntos terrestres habilitados.



Con esto básicamente se busca detener el flujo de pasajeros para evitar una mayor propagación de la enfermedad. La decisión se tomó de manera conjunta con los gobiernos de Perú, Ecuador y Brasil.



Ya desde la semana pasada Colombia había cerrado la frontera con Venezuela.

A esto se suma la restricción para el ingreso a Colombia de los extranjeros “de cualquier país del mundo”.



“Hoy tenemos que proteger a la población más vulnerable, el éxito de disminuir la propagación está en el comportamiento colectivo, en la inteligencia colaborativa de los ciudadanos, y ese es el mensaje más importante”, concluyó Duque.

