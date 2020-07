Encienden las alarmas en Ibagué por 46 niños contagiados de covid-19

De manera dramática aumentan los contagios de la covid-19 en los menores de edad de Ibagué, Tolima, donde al menos 46 padecen los rigores de esa enfermedad, pero lo censurable es que en un alto porcentaje el virus ha llegado a sus casas por medio de los padres y familiares.



Las cifras vienen en aumento porque en mayo pasado había siete casos, en junio se registraron 19 más y en lo corrido de julio las autoridades han detectado 20, situación que encendió las alarmas en las 13 comunas de la ciudad.



Un cuadro estadístico de la Secretaría de Salud muestra que, por edades, los casos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: menores de un año, cuatro casos; de un año a dos años, cinco casos; de tres a cinco, siete casos; de seis a diez años, 15 casos; y de 11 a 17 años, 15 casos.



De ese total, 31 niños no han logrado superar la enfermedad y sólo un menor, de dos meses de nacido, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Federico Lleras Acosta.



"Es muy preocupante ver cómo en las últimas semanas se ha presentado un significativo aumento de casos en nuestros niños", afirmó Johanna Aranda, secretaria de Salud y agregó que muchos han sido contagiados en sus casas por sus familiares más cercanos.



"Los afectados permanecen en sus casas bajo observancia médica y están en buenas condiciones de salud", dijo la funcionaria.



En el cerco epidemiológico trazado en la población menor de edad se pudo establecer que siete pacientes no identifican la fuente de contagio y los 39 restantes fueron contactos estrechos, principalmente de familiares.



La conclusión de las autoridades es que la mayoría de estos menores de edad tuvieron contacto con un caso positivo "y esto pasa porque las personas adultas no están siguiendo las medidas de autocuidado".



En el último informe del Instituto Nacional de Salud, el departamento del Tolima registra 1909 casos, de los cuales 560 son en Ibagué.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

IBAGUÉ