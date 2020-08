Cacerolazo en cárcel de Cúcuta: confirman ocho muertes por covid-19

Una tensa situación se vive dentro de la Cárcel Modelo de Cúcuta. Este miércoles se registró un cacerolazo organizado por los reclusos dentro del penal, y los guardias del Inpec se sumaron en una protesta pacífica, para exigir garantías de bioseguridad y mayor atención en salud.



Eiser García Ruíz, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP), señaló que las medidas sanitarias en el interior de la cárcel son deficientes y asegura que no han recibido dotación de elementos de bioseguridad.



"Es una pena que tengamos que recurrir a colectas entre nosotros para comprar elementos. Aquí no hay orden ni protocolos de bioseguridad por parte del director del centro carcelario", sentenció García.



El funcionario indicó que hasta este 12 de agosto, son ocho las víctimas del covid-19 dentro de la cárcel. Además, 43 funcionarios y 50 reclusos son portadores del virus. Otros 120 casos son sospechosos y están a la espera de los resultados.



Ángela Ochoa, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Internos de la Cárcel de Cúcuta (Asofamintercuc), expresó preocupación por el estado de salud de los internos y advirtió que no se tomaron las suficientes medidas para evitar la propagación del virus dentro del penal.



"La situación adentro es difícil debido a una fuerte virosis. La mayoría tiene fiebre, dolor de cabeza y vómito, y son pocos los medicamentos. No hay claridad en las cifras y no hay certeza de quienes son portadores del coronavirus", afirmó Ochoa.



Por su parte, David Fajardo, secretario (e) de salud municipal, indicó que desde hace cuatro semanas se han realizado cercos epidemiológicos para buscar posibles contactos estrechos con los casos confirmados de covid-19.

"Hemos revisado los protocolos de bioseguridad, se han hecho observaciones y el director de la cárcel de Cúcuta debe implementarlas. Es necesario escoger un sitio para aislar los casos sospechosos y también una zona de aislamiento para los fallecidos", afirmó Fajardo.



El Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, cuenta con capacidad física para albergar 2200 internos, distribuidos en 22 pabellones. En la actualidad hay un hacinamiento que supera los 3.600 reclusos.



ANDRÉS CARVAJAL

Para EL TIEMPO

CÚCUTA