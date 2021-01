Así está el panorama de las camas de UCI en las ciudades

La ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en las principales ciudades del país no da tregua y se acercan al nivel del cien por ciento.



Es por esto que ciudades como Medellín, Cali e Ibagué decidieron decretar un toque de queda continuo para este fin de semana con el fin de evitar nuevos contagios y que lleguen más pacientes a las camas de UCI.



Sin embargo, Barranquilla es la otra cara de la moneda. Allí, incluso están recibiendo pacientes de otras ciudades y la semana pasada enviaron ventiladores para atender pacientes en Bogotá.



Según el último reporte de la Secretaría de Salud Pública de Cali, en la ciudad se reportó una ocupación total del 97,5 por ciento (808 personas), de la cual, el 62,5 por ciento (518 personas) son casos confirmados y sospechosos de covid-19, mientras que la ocupación por otras patologías alcanza un 35 por ciento (290 personas).



La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, aseguró que desde su dependencia adelantan estrategias para evitar que más personas tengan la necesidad de llegar a una sala UCI.



“Desde la Alcaldía se adelantan visitas domiciliarias a los pacientes que en estos momentos están derivando a UCIs y de los casos positivos de alto riesgo que se están derivando diariamente”, explicó la funcionaria.



La funcionaria agregó que otra de las estrategias que implementan en estos momentos es la toma de muestras a través de puntos ubicados en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y en el Bulevar del río, en el centro de la ciudad.



Además, este viernes a las 7 a. m. comenzó el toque de queda continuo que irá hasta el lunes a las 5 a. m.



“Romper cadenas de contagio y reducir la ocupación hospitalaria, es fundamental”, afirmaron desde la Alcaldía a propósito de las restricciones.



Cuarentena en Medellín por el coronavirus. Foto: Esneyder Gutérrez

En cuanto a Antioquia, la situación por los casos de covid-19 es crítica. Prueba de esto es la alta ocupación de camas de UCI, que está a punto de llegar al 90 por ciento y que tiene al departamento en alerta roja hospitalaria hasta el 31 de enero.



Medellín vive una de las situaciones más complicadas. De acuerdo con las cifras de la Seccional de Salud de Antioquia, de las 869 camas que tiene disponible la capital antioqueña, 815 están ocupadas para una ocupación del 93,8 por ciento.



Es por lo anterior que Daniel Quintero ordenó endurecer el toque de queda para este fin de semana y hacerlo continuo, desde las 8 de la noche del viernes 15 de enero hasta las 5 de la mañana del lunes 18.



“Es inevitable un toque de queda adicional este fin de semana. Nivel de ocupación UCI está en sus máximos desde que inició la pandemia. Efectos del 31 de diciembre aún se sienten y empiezan a llegar personas a UCI que se contagiaron en puente de reyes”, manifestó el mandatario local en la noche del jueves.



Cifras de la alcaldía indican que en la ciudad hay 35 camas UCI bloqueadas, 2 por mantenimiento, 12 por aislamiento del personal de salud y 21 por falta de talento humano en salud.



Antioquia llegó este jueves a 8.606 casos activos de covid-19.



En Villavicencio también es preocupante la ocupación. Por esto se decretó toque de queda para este fin de semana entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, y pico y cédula -pares e impares- para hacer compras en establecimientos comerciales y financieros.



Las medidas adoptadas buscan mitigar los efectos de la pandemia y evitar que siga creciendo la ocupación de Camas de Cuidados Intensivos, que durante la presente semana alcanzó a llegar al 94 por ciento, informó Claudia Gutiérrez, directora de aseguramiento en salud de la Secretaría de Salud de la ciudad.

Así estaban las calles de Cali el fin de semana pasado. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Hasta este viernes, de las 163 camas, el 89 por ciento están ocupadas. De estas, 102 son camas UCI para personas covid-19, de las cuales 92 están ocupadas y quedan libres solamente 10 camas.



Ibagué, por su parte, también estará con restricciones debido a la alta ocupación de estos servicios. Habrá confinamiento total entre las 8 de la noche del viernes 15 de enero hasta las 5 de la mañana del lunes 18.



“La situación es preocupante porque estamos en el 92 por ciento de ocupación en camas UCI y solo contamos con 20 camas disponibles en la ciudad”, aseguró el alcalde de la ciudad.



En cuanto a Bucaramanga, de las 326 camas disponibles, 86 están libres. No obstante, en cuanto a las camas destinadas para atender a pacientes por covid-19 hay una ocupación del 80 por ciento, pues de las 255 con las que cuenta la capital de Santander, hay 55 libres.



Pero la realidad de Barranquilla es otra. En la capital del Atlántico no hay restricciones para el fin de semana, pues la pandemia está relativamente controlada.



Las autoridades han explicado que la ciudad está adelantada en cuanto a la pandemia, pues lo que hoy viven en otras regiones, ellos ya lo afrontaron en el pasado.



De hecho, en el estudio de seroprevalencia que se está haciendo desde el Instituto Nacional de Salud se evidenció que el 55 por ciento de las personas ya tuvieron el virus.



Es por esto que la semana pasada enviaron ventiladores para ayudar en Bogotá, que también atraviesa una situación crítica.



"Esto lo hacemos sabiendo que la ciudad hoy se encuentra en otro momento de la pandemia y tiene reserva suficiente para apoyar de manera temporal a ciudades que pasan un momento difícil", afirmó en su momento el alcalde Jaime Pumarejo.



Hasta este viernes Barranquilla tiene 2.328 casos activos de covid-19 y una ocupación de UCI del 62 por ciento. No obstante, de ese 62 por ciento el 28,9 representa a los pacientes de covid-19 y el 33,5 por ciento a otras patologías.



