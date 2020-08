Amenazan de muerte a reconocida modelo por falso contagio de covid-19

"Descanse en la paz del Señor, Yohanna Heredia", dice la nota amenazante que recibió el martes anterior la modelo e influencer Yohanna Heredia, quien reside desde hace cinco años en el conjunto residencial Yerbabuena, en Ibagué, Tolima.



"Recibí un ramo de flores con esa amenaza y también una nota en la que me dice que la gente del conjunto residencial está inconforme porque tengo covid-19, lo que es falso", señaló la joven a través de las redes sociales.



Su sorpresa fue enorme pues "jamás pensé recibir una amenaza y la verdad es que quien lo hizo no merece ser llamado persona".



Todo se debe a una información falsa en la que desconocidos aseguraron que ella había sido contagiada con el virus del covid-19.



Lo hago principalmente por mi integridad física y mental. Publicado por Yoha Heredia en Martes, 11 de agosto de 2020

"Yo llevo 5 años viviendo en este conjunto, pero siempre viajo, este año es que más tiempo he permanecido aquí en mi ciudad, jamás he tenido problemas con nadie", aseguró la modelo.



Se pudo establecer que dos hombres en moto llevaron el ramo a su conjunto residencial y "la persona que envió esto es cobarde, pero creo que se trata más una situación de envidia porque me ven feliz, porque me va bien".



"Yo trabajo, no me meto con nadie", agrego la modelo, quien señaló que ha sido difícil asimilar este tipo de situaciones de tono amenazante.



"Ojalá se pueda saber quién está detrás de todo esto", dijo Yohanna Heredia, quien optó por hacer públicas las amenazas "pues no tengo nada que esconder".



Las autoridades señalaron que no hay pistas de los autores pero con las investigaciones se tratará de establecer quiénes estarían detrás de las amenazas de muerte.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

IBAGUÉ