Alarma en Guainía y Guaviare por posible llegada de coronavirus

Las alarmas están prendidas en Guaviare y Guainía ante la posible llegada del coronoravirus a estos dos departamentos, que han estado libres del virus desde el 6 de marzo cuando el Ministerio de Salud reportó el primer caso en el país, de una mujer que llegó a Bogotá procedente de Milán (Italia).

En Inírida (Guainía) resultó positiva una prueba rápida realizada a una mujer que trabaja en una embarcación que salió del muelle de San José del Guaviare con destino a esa ciudad. Y en Granada (Meta) la alcaldía reportó el quinto caso confirmado por covid-19 de una mujer de 35 años, también procedente de San José del Guaviare.



Una comunicación interna del hospital Manuel Elkín Patarroyo, de Inírida, señala que una paciente femenina proveniente de San José del Guaviare vía fluvial a quien personal de la Secretaría de Salud le realizó prueba rápida la cual resultó positiva. La mujer trabaja en una embarcación que salió de Guaviare el 19 de abril y llegó a Inírida el 5 de mayo.



Pero advierte que por tratarse de test rápido el caso no está confirmado y en tal sentido se tomó una prueba diagnóstica PCR que enviaron al Instituto Nacional de Salud y hasta que no se conozca el resultado, el caso no puede ser confirmado, agrega la comunicación.



La paciente no se encuentra hospitalizada, pero está bajo aislamiento y vigilancia al igual que las personas con las que tuvo contacto, agrega la comunicación del centro clínico de Inírida.



De su parte, la Secretaría de Protección Social de Granada informó que el quinto caso confirmado por covid-19, para ese municipio metense, corresponde a una mujer de 35 años procedente del Guaviare.



La mujer llegó el 25 de abril a esa localidad y consultó el 4 de mayo al Hospital Departamental de Granada en donde fue tratada por sintomatología leve y luego le dieron de alta para seguimiento del aislamiento en casa.



En el momento, señalan en la Secretaría de Protección Social de Granada, la paciente se encuentra asintomática y en aislamiento obligatorio estricto por 21 días en la ciudad de Villavicencio por motivos económicos y familiares.



Por los dos casos, en la Secretaría de Salud del Guaviare adelantaron un comité para analizar y realizar la investigación que permita establecer si el virus se encuentra en San José del Guaviare, pero no ha sido detectado.

