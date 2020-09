Alcalde de Neiva dio positivo para covid-19 y está aislado

Al contagio de covid-19 que sorprendió días atrás al gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, quien se repone satisfactoriamente, se sumó este martes el caso del alcalde de Neiva, Gorky Múñoz Calderón, quien resultó positivo tras la prueba practicada por las autoridades de salud.



"El alcalde es asintomático y se encuentra en buenas condiciones de salud en su vivienda", señaló la Alcaldía de Neiva y agregó que cumple al pie de la letra el aislamiento obligatorio con asistencia médica.



Pese las dificultades el mandatario ejercerá funciones de manera virtual y hasta coordinará un consejo de gobierno para analizar la situación de la covid-19 en la ciudad de Neiva.



"El alcalde está bien, su salud no presenta dificultades"

"El alcalde está bien, su salud no presenta dificultades", dijo una fuente oficial.



Aunque no se precisaron las identidades, se informó que funcionarios cercanos al mandatario también están contagiados y cumplen la cuarentena en sus casas pero apartados de sus familiares.



Los que no fueron contagiados también se someten al aislamiento por prevención.



Todo esto ha conllevado a la suspensión de labores y atención al público durante una semana en el despacho del alcalde y diversas oficinas pues se adelantan labores de desinfección de superficies y áreas, así como limpieza general de pisos, puertas, chapas, paredes y escritorios de las dependencias municipales.



La Alcaldía de Neiva señaló que, desde el inicio de la pandemia, el compromiso de trabajo ha sido total con las diversas labores y ejecución de medidas para combatir la propagación del virus en la ciudad.

Las funciones no se han suspendido ni un solo día desde el inicio de la crisis de salud desatada por la covid-19

"Las funciones no se han suspendido ni un solo día desde el inicio de la crisis de salud desatada por la covid-19", dijo la Alcaldía.



La secretaría de Salud del Huila señaló que este es uno de los departamentos que mejor ha manejado esta crisis pues tiene 7.953 contagios de los cuales el 73 por ciento están recuperados, es decir, 5.833. Se mantienen activos 1.859 casos, o sea el 23 por ciento de todos los positivos. El número de personas fallecidas en esta región sumó 242.



"1.689 casos están en manejo ambulatorio en sus casas y 170 son atendidos a nivel hospitalario, de los cuales tan solo 69 permanecen en Cuidados Intensivos", afirmó Cesar Alberto Polanía, secretario de Salud del Huila.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

NEIVA