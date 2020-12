En Cartagena no hay toque de queda mientras camas UCI llegan al 75%

Un fin de año inédito vivirán cartageneros y turistas en la Ciudad Herioca.



El Centro Histórico, escenario por tradición de fiestas, bailes y comilonas en calles y plazas en la noche del 31 de diciembre, este fin de año estará cerrado por cuenta de la pandemia.



Así lo señaló el secretario del Interior, Davíd Múnera Cavadía.



"El Centro Histórico estará cerrado para evitar fiestas en las calles y el alquiler de mesas y sillas que todos los años convocan masas para despedir el año. En los alrededores, como el barrio Getsemaní y el Camellón de los Mártires también están prohibidas las fiestas y cenas al aire libre", señaló Múnera.La medida cobija a todo el Distrito y su área metropolitana donde están prohibidas las fiestas en calles y las celebraciones masivas.





No es para menos, Cartagena llegó a 42.975 casos positivos y 765 muertes por la pandemia en 10 meses, con el agravante que el rebrote que hoy enfrenta la ciudad se da en medio de la más esperada temporada turística del año.



Según la mesa de la salud de la ciudad, Cartagena despide el año con un 75 por ciento de ocupación UCI, tanto con pacientes Covid, como no Covid.



Solo en el mes de diciembre, la ciudad reportó 11.465 casos, que representan el 26 por ciento de los positivos presentados durante toda la pandemia en la ciudad, según la mesa de la salud.



Además, hubo 119 muertos este mes, lo que equivale al 14.9 por ciento del total de muertes registradas durante toda la pandemia.



La mesa de la salud de la ciudad pide declarar la alerta máxima antes de que colapse la atención en salud.



"La situación hoy se agrava por la falta de medicamentos e insumos para la atención de pacientes selectivos e internados en cuidados intensivos. No hay control adecuado de pruebas de rastreo y seguimiento a visitantes de otras ciudades ni extranjeros", señala el doctor Rubén Sabogal, director de la mesa de la salud en Cartagena.



La mesa de la salud pide declarar la alerta máxima en la ciudad y la realización de pruebas de rastreo a todo el personal médico e identificar las cepas externas que pudieran entrar a la ciudad ante la llegada de extranjeros.

Turistas en el Centro Histórico de Cartagena, en medio de la pandemia. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Alcalde Dau dice que la ciudad es segura para viajeros

Mientras tanto, desde el Palacio de la Aduana ven la pandemia con mayor optimismo y aflojan en algunas medidas de seguridad.



Ya no hay toque de queda ni ley seca en los 11 barrios que estaban en la mira de las autoridades luego de que presentaran altas cifras de contagio.



"Cartagtena está abierta ha recibirlos a todos este fin de año. Cartagena está más segura que cualquier ciudad del país", dijo el alcalde William Dau, en las últimas horas.



La medida de pico y cédula seguirá vigente hasta el próximo 15 de enero para el acceso y circulación de personas en entidades bancarias, el mercado de Bazurto, así como almacenes de grandes superficies y supermercados en general.



"Esta reactivación requiere un cuidado particular de nuestras autoridades sanitarias. Es por ello que se implementaron pruebas para covid 19 en población vulnerable, como mototaxistas, domiciliarios y adultos mayores", añadió Dau.



Por decreto, el alcalde Dau Chamat exceptuó el ingreso a los centros comerciales de la restricción del pico y cédula, decretada el pasado 21 de diciembre.



Es decir, las personas podrán acceder y circular libremente en estos establecimientos sin importar el último dígito de su cédula.



Sin embargo, los administradores y servicios de vigilancia deben garantizar que en estos espacios no se sobrepase el aforo máximo, que es del 30 por ciento.



Para el desarrollo de sus actividades, los centros comerciales se deben ceñir a los protocolos de bioseguridad impartidos por las autoridades sanitarias para prevenir la propagación.



En toda la ciudad es obligatorio el uso de tapaboca, lavado de manos, la desinfección de espacios comerciales, que se cumpla el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones.

