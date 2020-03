En Cartagena no hay casos confirmados de coronavirus e inicia el FICCI

Así lo sostuvieron las autoridades de la Ciudad Heroica, en cabeza del alcalde mayor, William Dau Chamat; el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), doctor Álvaro Fortich, y del director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Fernando Abello.



“En este momento no tenemos casos positivos de coronavirus en Cartagena, y desde hace 40 días se activó el equipo de reacción inmediata conformado por 38 personas para hacerle seguimiento a todos los posibles casos que puedan llegar a la ciudad, este equipo está visitando principalmente Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y sitios de hospedaje como hoteles”, informó Álvaro Fortich, director del Dadis.

El funcionario aseguró que en los últimos días se han enviado 12 muestras al Instituto Nacional de Salud (INS), y todas salieron negativas para el virus.



“El Covid 19- afirmó el doctor Fortich- es una gripa y los síntomas son los mismos: malestar general, fiebre, congestión nasal, resfriado, estornudo y tos persistente. Una de las peculiaridades de este nuevo virus, el número 22 con existencia en nuestro país, es que para el 80 por ciento de los afectados no muestran síntomas, es decir, es muy leve. Un 14 por ciento se recupera satisfactoriamente y puede ser letal para el 2.6 por ciento”.



Los funcionarios del sistema de salud de Cartagena se declararon preparados para hacer frente al virus, tras detectarse los primeros casos en el país.

La ciudad se protege contra el virus. Foto: archivo particular

Así es el protocolo sanitario para visitantes

Con respecto a la visita de 100 ciudadanos italianos que llegaron en las últimas horas a Cartagena, el funcionario confirmo que no presentan sintomatología, no obstante las autoridades de la salud les harán acompañamiento y les prestarán apoyo durante la estadía en la ciudad.



“A los visitantes de zonas donde hay coronavirus les hacemos seguimiento telefónico, si es sintomático lo vamos a visitar, pero recordemos que mientras estén asintomáticos no son infectantes sino hasta que se vuelven sintomáticos con tos y fiebre. Hemos recibido sintomáticos respiratorios con gripes comunes y corrientes, de hecho el coronavirus es una especie de gripe más, sino que por su alto grado de contagio se están tomando medidas adicionales y como el comportamiento epidemiológico aún no se conoce la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a estar alerta”, explicó Fortich.

El Dadis recordó que para estas situaciones se realiza un cuestionario en inmigración. Si es migrante de un área donde hay coronavirus se le hace el registro y la autoridad sanitaria le hace seguimiento. Si es sintomático, la autoridad sanitaria que está en todos los puntos de entrada los revisará; y si es sintomático gripal lo envían a su casa, hotel u hospedaje y se le da las recomendaciones de tratamiento y aislamiento para evitar propagación. Si es sospechoso de Covid19 se envía a una unidad hospitalaria donde le toman muestras de laboratorio que son transportadas a Bogotá, donde se obtendrá resultados en un lapso de 8 a 10 horas.



Cartagena ha recibido 35 casos de visitantes con manifestaciones respiratorias, de los cuales se enviaron 12 muestras al Instituto Nacional de Salud (INS). Todos estos visitantes fueron considerados de bajo riesgo epidemiológico (sin nexo con países con circulación del virus) y todas las pruebas salieron negativas para coronavirus, concluye del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis.

El Ficci se hace

Directivas del Festival Internacional de Cine de Cartagena, Ficci, que este año llega a su edición 60, aseguraron que el evento se realiza.



"Debido a la propagación del Coronavirus hay preocupación por los eventos masivos, y en el mundo varios festivales de cine fueron cancelados, por fortuna en Colombia el virus no está avanzado y en Cartagena no representa una amenaza", dijo Lina Rodríguez, directora del festival, quien confirmó que el evento inicia este miércoles.



"Cartagena tiene una condición climática favorable y no tiene alertas, sin embargo ya tuvimos cancelaciones de invitados internacionales de Italia, otros puntos de Europa, y Los Ángeles quienes por precaución, a último minuto decidieron mantenerse al margen", señaló la directiva que aseguró que la agenda del Ficci se mantiene y que no se ha cancelado ningún evento.



Teatros cerrados y al aire libre ya están listos para los espectadores que llegan de todo el país y del exterior.



"El festival va pero estamos atentos minuto a minuto para tomar decisiones dependiendo lo que vaya ocurriendo, pero hasta el momento el programa del festival se mantiene intacto", concluyó la directiva.





JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas