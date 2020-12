Investigan contagio masivo por coronavirus en submarino de la Armada

Hombres de la Unidad Pijao Tayrona de la Armada Nacional, a cargo del submarino ARC Intrépido, se encontrarían acuartelados en la base naval de Bocagrande, en Cartagena, con varios compañeros dados como positivo para coronavirus.



El grupo de marinos están acuartelado, por tercera vez desde que inició la pandemia, en esta oportunidad desde el pasado mes de noviembre, con el gravante que la pandemia habría vulnerado a la unidad.



(Además, lo invitamos a leer: Cauca se agitó por asesinatos de comuneros y masacre en un solo día)



“EL ARC intrépido ha estado en acuartelamiento desde el mes de mayo con un receso para los meses de septiembre y octubre, pero nuevamente fueron acuartelados en noviembre”, señala una de las esposas de los hombres en misión, que pide guardar su nombre.



Según las denuncias varios hombres ya dieron positivo, pero mandos superiores no han ordenado cuarentenas aún.



Según los familiares, a estos hombres no se les está permitiendo el trabajo por alternancia, el cual han suplicado los marineros para resguardar sus vidas, tampoco se les estaría brindando condiciones de bioseguridad, con el agravante que, según las denuncias, hay 15 hombres positivos para coronavirus.



(También lo invitamos a leer: Las ciudades ya piensan en un plan de vacunación)



Según los familiares, a estos hombres no se les está permitiendo el trabajo por alternancia, el cual han suplicado los marineros para resguardar sus vidas, Foto: Cortesía Armada Nacional

“Por las condiciones del acuartelamiento no se están tomando medidas de bioseguridad, ni distanciamiento social, y no se está respetando el 35 por ciento del aforo para los lugares cerrados, como lo es un submarino”, dice el familiar de uno de los marineros.



EL TIEMPO intentó obtener la versión de la Armada Nacional durante el fin de semana pero no hubo respuesta, señalaron que habrá un comunicado en las próximas horas.

John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas