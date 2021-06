En Cartagena una clínica tiene cadáveres covid al aire libre

Familiares del maestro Rigoberto Lezama, reconocido artista que habría muerto por covid-19 el pasado 20 de junio, denuncian que la Clínica Madre Bernarda, donde se registró el deceso del músico, mantiene cuerpos de varios fallecidos al aire libre.



Luisa Lezama señala que el cuerpo de su padre permanece en una capilla. Y pese a que esta clínica había prometido un aire acondicionado y condiciones salubres para el cuerpo, hoy se encuentra bajo temperaturas que superan los 35 grados y solo con un ventilador, según la denuncia.



Irresponsable En la clínica Madre Bernarda de Cartagena los muertos covid están al aire libre y sin ninguna medida sanitaria, bajo 35 grados de temperatura. @ELTIEMPO @ColombiaET @AlcaldiaCTG @MinSaludCol @Fruizgomez pic.twitter.com/SMFKz57hn0 — John (@PilotodeCometas) June 22, 2021

"No nos hacen entrega del cadáver hasta no tener la prueba de covid-19, para determinar si se le hace la sepultura o se crema", dice la joven.



Pero va más allá y señala que descubrió otros muertos que están sin ningún protocolo de bioseguridad, al aire libre, en un jardín de la clínica.



EL TIEMPO buscó conocer el reporte de la clínica y el Dadis, pero aún no se pronuncian.



CARTAGENA

