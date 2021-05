En Cartagena circulan cepas brasilera y surafricana del coronavirus

En Cartagena circulan las variantes brasilera y surafricana de la pandemia por coronavirus. Así lo informó el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis.



“En la actualidad atravesamos por el tercer pico de contagios con la presencia de variantes más agresivas del virus. Esto se debe a la circulación viral de cepas mucho mas contagiosas como la británica y mutaciones de la cepa brasilera y la surafricana. Por ejemplo, tenemos ingresos a UCI de menores de edad, una emergencia que no afrontamos durante los picos anteriores”, señaló Johana Bueno, directora del Dadis.



En las últimas horas El INS reporto en las últimas horas 762 casos y 9 muertes por coronavirus. La ciudad llega a 77.384 casos positivos desde que la pandemia llegó en marzo del 2020.



La ciudad tiene hoy una ocupación de camas UCI del 92 por ciento.



Según la directora del Dadis, la ciudad hoy tiene una tasa de contagio del 32.6 por ciento.



Hasta este 19 de mayo en Cartagena se habían aplicado 165.650 vacunas, así:



76.852 vacunas de Sinovac

70.499 vacunas de Pfizer

18.299 vacunas de AstraZeneca



Desde el 17 de febrero hasta este 19 de mayo, Cartagena ha recibido 238.924 dosis de vacunas discriminadas así: Sinovac (107.340), Pfizer (104.784) y AstraZeneca (26.800).



Dadis pide no consumir falsos productos contra el Covid

El Dadis denuncia que personas, de manera irresponsable, están comercializando productos a los que atribuyen propiedades medicinales para tratar a pacientes Covid-19.



Estos productos no cuentan con registro sanitario Invima, máxima autoridad salud en este aspecto.



La entidad recibió alerta de comercialización irregular de una bebida llamada AH-FIC (Ácido Hipocloroso Estabilizado Nanotecnología Medicina Molecular), producto que no cuenta con registro sanitario de Invima. Por lo que se recomienda: no adquirir ni consumir estos productos.



"La invitación a la ciudadanía es a verificar siempre el registro sanitario Invima, los datos del laboratorio fabricante, el lote y la fecha de vencimiento, información que debe estar en el empaque. Es importante precisar que la aprobación de medicamentos requiere de múltiples verificaciones de las autoridades de salud y ensayos clínicos", señala el Dadis.

