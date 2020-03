Así son las noches en Armenia durante el toque de queda

Faltan 5 minutos para las 10 de la noche en Armenia, hora cuando empieza la medida de toque de queda declarada por el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, en los 12 municipios del departamento y que seguirá rigiendo por orden del mandatario.



Unos aceleran la velocidad de sus vehículos para llegar a sus hogares, otros pocos se dan prisa para cerrar sus negocios de ventas de alimentos.

En el centro de Armenia, las pocas personas que todavía están en la calle usan tapabocas. Incluso algunos habitantes de calle usan este elemento de protección, otros se agrupan para dormir o consumir sustancias alucinógenas.



Esta medida de prevención solo la habían vivido los armenios hace 21 años, cuando un devastador terremoto acabó con parte del municipio y dejó cerca de 1.200 muertos.



Allí mismo, en el centro, una vez comienza el toque de queda, solo se ve a dos transexuales que esperan algún cliente, sin embargo, pocos vehículos se ven en las calles de la ciudad. Queda desolada.



“Les he dicho a mis compañeras que busquen un hogar para refugiarse hasta que pase esto, la mayoría no tienen casa y las familias las han rechazado, les he dicho que si tienen plata que merquen porque no sabemos cuándo podamos volver a trabajar”, dijo una transexual, quien opta por resguardarse en casa.



Son cerca de 30 personas quienes hacen parte de esta comunidad, pero por estos días de toque de queda se ha reducido a un par de ellas en las noches.



“Nosotros vivimos de un diario y en residencias, necesitamos el apoyo de la Alcaldía o Gobernación, no tenemos un trabajo seguro ni ayuda de nadie, la verdad es algo muy duro lo que se nos viene. Y ahora con el toque de queda, a algunas les va a tocar salir en el día y si no trabajan van a aguantar hambre. En ningún lado nos dan otro tipo de trabajo”, dijo Sandra Martínez, vocera de esta comunidad.



Otros que sienten con dificultad la medida son los establecimientos nocturnos, como restaurantes, bares o casinos, aunque algunos de estos últimos estarían funcionando a puerta cerrada.



Pese a las excepciones que hizo el gobernador Jaramillo acerca del toque de queda, como los domicilios, en las noches de Armenia es poco el movimiento, pues muchos restaurantes decidieron cerrar sus puertas de manera permanente hasta que se termine la alerta por el coronavirus, que ya tienen a dos personas contagiadas en Armenia.



Alberto Arango, taxista en Armenia, dijo que “el trabajo ha disminuido en un 60 por ciento. Nos toca guardar a las 9:30 de la noche porque después de eso ya no hay nadie en las calles”.



Tras las noches del toque de queda, Jaramillo defendió la medida ante el Ministerio del Interior porque incluso redujo los homicidios. Aseguró que la medida se mantiene como viene operando.

Parques temáticos, cerrados

Las medidas preventivas por el coronavirus también repercuten en los parques temáticos del Quindío, entre ellos el Parque del Café, Panaca, Los Arrieros, Recuca y el Parque de la Vida, los cuales cerraron sus puertas desde el lunes.



Para el alcalde de Quimbaya, Abelardo Castaño, estas medidas son duras para la región, teniendo en cuenta que “en esta época que no hay café, el turismo es el que ofrece el empleo”. Sin embargo, dijo, está primero la salud y la vida de las personas que cualquier otra cosa”.



LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA