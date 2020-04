El viacrucis para entregar alimentos en la Alta Guajira, en cuarentena

Una gran odisea vivieron los conductores de nueve camiones que intentaban transportar 80 toneladas de alimentos desde la cabecera del municipio de Uribia hasta Puerto Estrella, en la Alta Guajira,.



Esta misión humanitaria tuvo que sortear más de 40 peajes informales instalados por las comunidades que habitan en las diferentes trochas imaginarias que conducen hasta esta población indígena wayuu.



Los peajes ilegales se han convertido en una especie de fuente de sustento para las comunidades asentadas en este inhóspito territorio, ante la falta de oportunidades para el rebusque informal debido al aislamiento obligatorio colectivo para prevenir el Covid-19.

Normalmente un viaje de estos se realiza en siete horas. En esta oportunidad se requirieron 24 horas para llegar a su destino. En la mañana del pasado viernes pudieron llegar a Puerto Estrella.



Para ello, fue necesario el diálogo y la concertación con las autoridades tradicionales del territorio para hacerlas entrar en razón y permitir el paso de los alimentos, sin mayor contratiempo.

70 toneladas de estos alimentos, son utilizados para el montaje de más de 11 mil kits de alimenticios que viene aportando el Programa Mundial de Alimentos, PMA, para igual número de beneficiarios que habitan en los corregimientos de Nazareth, Puerto Estrella, Puerto López y Castilletes, a través de la Asociación Juu Inain Makuira, quienes operan como socios implementadores en el territorio. Las otras 10 toneladas son de la asociación con los cuales abastecen las tiendas de la zona.



Junto a ellos viajaban otros dos vehículos, uno de ellos del Ejército con personal de esta institución, lo que permitió que estos alimentos no fueran saqueados.



“Fueron como 40 peajes improvisados los que tuvimos que sortear en el camino, unos más radicales que otros, exigían plata y comida.

Terminamos entregando no lo que ellos pedían, pero si parte de la carga adicional que llevábamos”, indicó Isaac Martínez Puello, Gerente de la Asociación indígena.



Los habitantes de estas comunidades se dedican a la comercialización de chivo en el mercado de Uribia, pero a raíz del aislamiento no han podido realizar estas labores. Otros son pescadores y comercializan estos productos entre los turistas, los cuales dejaron de llegar a raíz de la pandemia. Por lo que aseguran que no tienen con qué subsistir.



“Estamos pagando por una situación que es totalmente ajena a nosotros y uno entiende que hay un abandono estatal en la alta Guajira por la falta de oportunidades, de servicios, todos viven del rebusque, pero la gente está desesperada con esta situación por lo del coronavirus”, puntualizó Martínez.



Así mismo, indicó que mensualmente transportan 190 toneladas de alimentos por la zona, desde has más de dos años y nunca habían registrado una situación como esta, “no aprobamos sus métodos, pero sí sé que la gente está pasando hambre, el Estado debe ver cómo les resuelve”.





