Duras medidas al turismo en Cartagena para frenar brote de coronavirus

Para frenar el brote del coronavirus en la ciudad, que ya dio positivo en tres mujeres adultas (una turista norteamericana, y dos de las enfermeras que la atendieron), el Distrito de Cartagena suspendió actividades turísticas y comerciales en baluartes, museos, fortificaciones, chivas y buses turísticos. De igual manera se restringe toda actividad en las playas urbanas, de los corregimientos e insulares.



En un decreto que firmó este lunes a primera hora el alcalde de la ciudad, William Dau Chamat, además está prohibido el zarpe y llegada de embarcaciones de tipo turístico y comercial en todos los muelles y marinas, esto incluye al Muelle de La Bodeguita, con destino al sector insular del Distrito de Cartagena.



Está prohibido el aprovechamiento económico y uso de las plazas y espacios públicos, que cuentan con licencias y contratos de autoridad competente, como los informales, de igual manera se prohíbe a todas las personas la aglomeración en dichos espacios.



Se restringe la circulación de personas a partir de las 10 de la noche hasta las 4 a.m. del día siguiente en El Centro Histórico, Getsemaní, San Diego y La Matuna.



En la ciudad se suspenden todos los eventos y aglomeraciones públicas y privadas de carácter social, deportivas, artísticas, recreativas, culturales, religiosas, políticas o de cualquier otra índole. El país ya suma 54 casos de coronavirus confirmados.



Se restringen temporalmente las actividades comerciales en los establecimientos como discotecas, bares, tabernas, clubes nocturnos, salas de cine, casinos, licoreras, clubes sociales, salones de juegos, centros recreativos, moteles, estaderos, cantinas y similares.



También fue limitado el servicio al público en restaurantes y cafeterías, los cuales deben garantizar que la distancia entre comensales sea de un metro entre sí. La ocupación de mesas debe ser máximo del 20 por ciento de su capacidad normal. Los horarios de atención serán de 6 a. m. a 10 p. m. Los comerciantes deben estimular y promover entre sus clientes, la comida a domicilio y para llevar.

Autoridades de Cartagena cierran filas contra el Coronavirus: dieron positivo tres mujeres adultas (una turista norteamericana, y dos de las enfermeras que la atendieron) Foto: archivo particular

Está prohibida la apertura de escenarios deportivos, así como de las jornadas de vida saludables que realiza el instituto de deportes y recreación.



Los hospitales, centros de salud y demás centros asistenciales deben restringir las visitas de familiares y amigos a sus pacientes.



Las plazas públicas de mercado como Bazurto y Santa Rita tendrán monitoreo permanente para evitar aglomeraciones. También se concertará con la Alcaldía y las empresas de servicios públicos, jornadas de limpieza y desinfección para disminuir los focos de posible contagio del virus.

El cierre de playa es para evitar ingresos descontrolados de turistas, como este a playa blanca, que debe permanecer cerrada, como lo ordena el decreto. Foto: Archivo particular

Centros comerciales con limitaciones

Los centros comerciales, supermercados y grandes superficies deben tomar las siguientes medidas:

La entrada de vehículos a los parqueaderos no debe superar el 30 por ciento del aforo total.



El acceso peatonal y circulación por pasillos y establecimientos deberá ser controlado y no superar el 20 por ciento de su capacidad total.



Las filas para acceder a bienes y servicios en todos los locales comerciales debe tener un metro de distancia entre cada persona. Se recomienda a los administradores y/o gerentes habilitar todas las cajas y puntos de pago para agilizar el servicio.



En las plazoletas de comidas de los centros comerciales y supermercados debe haber distancia de un metro entre cada persona. Su ocupación no puede ser superior al 20 por ciento de su capacidad total.



El sector bancario deberá implementar medidas preventivas de propagación del covid – 19 como la desinfección permanente de cajeros y pac electrónicos, así como que en las filas para acceder a servicios bancarios los clientes guarden una distancia mínima de un metro entre cada persona. Además deben promover el uso de transacciones electrónicas y virtuales.

Se limita el acceso al sistema de transporte masivo, transporte público colectivo hasta en un 60% de la capacidad de ocupación de cada bus, buseta, busetón o articulado, así mismo se conmina para que en las filas los usuarios guarden una distancia mínima de un metro entre cada persona.



“Vamos a sancionar duro a quienes infrinjan estas medidas porque la responsabilidad de frenar la pandemia es de todos, no solo de las autoridades”, señaló el alcalde de la ciudad, William Dau Chamat.



Se restringe temporalmente el tránsito de motos con parrilleros en toda la ciudad, y la circulación de motos a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Se exceptúa de esta medida las motos de organismos de seguridad del Estado y socorro, empresas de vigilancia, escoltas, servicios domiciliarios y profesionales de salud en turno, fuerzas militares, armada nacional, policía nacional, autoridades de tránsito y CTI de la Fiscalía.



