Drama en trabajadores de parque de diversión atrapados en Santa Marta

El 6 de marzo pasado, cuando se registró el primer caso de coronavirus en Colombia, la empresa de diversión Looping Park se encontraba de visita en Santa Marta ofreciendo sus servicios de entretenimiento a la población.



Ante las medidas y restricciones del Gobierno Nacional, el centro de atracciones mecánicas tuvo que dejar de funcionar y desde entonces su personal de planta, al igual que los camiones y juegos quedaron atrapados en la capital del Magdalena.

Han pasado casi tres meses y los 30 empleados entre administrativos y operarios ya se gastaron todos sus fondos y no tienen como mantenerse en esta ciudad.



Erwin Rodríguez, representante de la empresa, manifestó que en cuanto les fue revocado el permiso de funcionamiento, por parte de la secretaría de gobierno de Santa Marta, atendieron el requerimiento y desarmaron todas las atracciones mecánicas.



“A partir de ese momento hemos permanecido en el mismo parqueadero en el cual habíamos funcionado, pero hemos quedado sin el sustento familiar ya que nuestros ingresos dependen única y exclusivamente de la venta de boletos diariamente”, manifestó Rodríguez.

Según relata, estos meses han sobrevivido sin generar ningún tipo de ingreso económico, costeando todos los gastos de comida, servicios públicos y parqueadero que suman más de cinco millones de pesos al mes.



Los empleados de la empresa de diversión acuden a la solidaridad de la gente para que les colaboren con productos no perecederos porque “hasta el momento no hemos recibido ningún apoyo del gobierno Nacional, departamental o municipal”, añade el empresario.



Su preocupación en estos momentos es grande, porque nadie sabe cuándo volverá a reactivarse el sector de la diversión y podrán ellos continuar su gira por Colombia..



“Somos personas de diferentes regiones del país. No tenemos otra opción que seguir en Santa Marta, porque vivimos en tráileres y nos ganamos la vida recorriendo el país con el parque de diversión”, señaló el representante de Looping Park.





Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @rogeruv