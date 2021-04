Alta demanda de pacientes covid presiona clínicas de Riohacha 

En Riohacha las clínicas comienzan a presentar inconvenientes en la atención de los servicios de urgencias para pacientes con otras patologías, debido a la alta presión de casos de covid-19, al alcanzar toda de su capacidad operativa.



La primera en encender las alarmas fue la clínica Cedes, al anunciar restricción en el servicio de urgencias por no contar con consultorios, a pesar de contar con camas para hospitalización no covid.



La alta afluencia de pacientes covid en este servicio ha obligado que los médicos realicen tratamiento en el mismo consultorio y esto amerita un protocolo especial.



De acuerdo a lo señalado por la entidad los consultorios de urgencias, las salas de reanimación y de yesos, se encuentran copados con pacientes con sospecha de covid que requieren de oxígeno.



“Estos no pueden pasar al área de Observación Covid Adultos, pues allí se encuentran pacientes con orden de hospitalización. Estos pacientes no han pasado a habitación en 5 piso por no tener camas disponibles”, indicó Claudia Mesa, coordinadora médica de la clínica a través de un comunicado.



Esta decisión se mantendría, mientras se reorganiza el servicio y salen las remisiones de pacientes que tienen orden de hospitalización.



La secretaría de Salud de La Guajira con la articulación de todos los actores en salud viene buscando estrategias para la conversión de camas. Foto: Kronos

Por su parte, la clínica Renacer, otra de las principales de la ciudad, decretó una emergencia funcional en los servicios Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y de hospitalización covid, tras alcanzar su máximo nivel de ocupación.



Sin embargo, servicios de urgencias se encuentran disponibles para atención de enfermedades y patologías críticas.



“Tenemos cero capacidad de atención para pacientes en estado crítico covid, en estos momentos la afluencia de pacientes que tenemos esperando por hospitalización y en espera por remisiones es alto”, indicó el gerente Frank Pacheco.



Debido a esta situación, la secretaría de Salud Departamental con la articulación de todos los actores en salud viene buscando estrategias para la conversión de camas.



Con la declaratoria de la alerta roja hospitalaria el Centro Regulador de Urgencias, emergencias y desastres departamental, (CRUE) tomó el control en el manejo de camas UCI y de hospitalización a nivel departamental.



Entre las gestiones que se vienen realizando se encuentra la posibilidad de traslado de pacientes a otras zonas del país y la solicitud de monitores para poder expandir camas.

La secretaria de Salud Distrital Viviana Flórez, indicó que en mesas de trabajo con las EPS se evalúa la realización de hospitalización domiciliaria, para que las entidades de salud operen con los pacientes que requieran oxígeno.



“Los pacientes que demanden una supervisión médica y tratamientos intravenosos que no requieran oxígeno, se les puede hacer la hospitalización en el domicilio, para así evacuar las clínicas y dar la oportunidad para aquellos pacientes que requieran oxígeno y monitoreo constante”, sostuvo Flórez.



Así mismo, se analiza la suspensión de cirugías ambulatorias y no programadas, para hacer la conversión de camas no covid a covid.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

