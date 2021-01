Reportero informa en vivo sobre muerte por covid de la mamá de su hijo

"Hola, qué tal gente, de Noticias Cúcuta 75. Estamos transmitiendo directamente desde las urgencias de la Clínica San José de Cúcuta (...). Acaba de fallecer la enfermera Alba Victoria Leguizamón Bermúdez, en el séptimo piso. Estuvo durante unos días luchando contra el coronavirus. Era la mamá de mi hijo. Desafortunadamente perdió la vida… de mi hijo Jesús David Méndez".



Con esas palabras el reportero Carlos Adolfo Méndez inició la transmisión en la que informó sobre la muerte de la mamá de su hijo y del médico Édgar Salgar Villamizar, el 30 de diciembre del 2020.



Tras dar la noticia el periodista hizo un llamado para que las personas tengan un "máximo cuidado" en esta temporada de fin de año. "Lo del coronavirus, lo del covid, es algo cierto, algo que tenemos que tener en cuenta la precaución de esta enfermedad".



Posteriormente contó que su esposa Vicky, como le decían de cariño, llevaba más de 12 días luchando contra el coronavirus. "Se nos fue la mamá de nuestro hijo (...) de verdad que es triste y lamentable lo que vemos en el día de hoy".

"Lamentamos profundamente el fallecimiento. Estamos tristes todos porque se nos van seres queridos, seres que nunca quisiéramos verlos partir, que uno quisiera irse primero que ellos, pero desafortunadamente así es la vida, y cuando nos toca, nos toca", agregó el periodista.



"Hoy fallece mi esposa, mañana no sabemos a quién le toque", comentó, y aseguró que por ese motivo es muy es triste que la gente no le cree al covid-19. Y aprovechó para hacer un llamado para que las personas con síntomas asistan oportunamente al médico.



"Estamos esperando que la familia, hoy precisamente quisimos estar con ella un solo instante, un solo momento y no fue posible, pero de todas maneras estoy contento porque el hijo pudo ver a su mamá antes de fallecer", dijo el periodista.



