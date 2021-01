Córdoba tiene la tasa de letalidad más alta del país por covid 19 

Un informe de la Asociación Colombiana de Salud Pública revela que el departamento de Córdoba repunta las cifras de letalidad por cuenta del covid 19. Mientras la media general del país es de 2,55 por ciento, en ese departamento es de 5,34 por ciento.



Este escandaloso porcentaje representado en cifras señala que 32.238 personas ha sido contagiadas con el letal virus; 1.800 han fallecido y 1.716 permanecen contagiadas con la enfermedad, según el último reporte oficial de ayer miércoles.



El informe tiene alarmadas a las autoridades locales, especialmente en los municipios donde se han detectado el aumento de contagios como Tierralta, San Pelayo, Puerto Libertador, Valencia y Ayapel. Este último registra una tasa de 15,27 por ciento.

Aunque el documento no relaciona al municipio de Lorica, las autoridades médicas sitúan en esa localidad la situación más crítica en los actuales momentos con 1.741 contagios.



El hospital San Vicente de Paúl alcanzó el pasado martes la ocupación total de las camas Uci. Esa situación llevó a que el alcalde Jorge Negrete solicitara respaldo de otras entidades ajenas a su municipio para atender los nuevos casos.



El secretario de Salud de Córdoba Walter Gómez, dijo que se habilitaron 8 nuevas camas en el centro asistencial y 5 más en una clínica particular.

También el gobernador Orlando Benítez, se pronunció indicando que, de ser necesario se utilizarán las camas Uci destinadas a otras patologías para atender a los nuevos enfermos de coronavirus.



El alcalde de Montería Carlos Ordosgoitia, ofreció la red médica de su ciudad en caso de ser necesaria la remisión de pacientes desde Lorica.



Para la Asociación Colombiana de Salud Pública, se hace necesario que las autoridades sanitarias del orden nacional y regional, en conjunto, desarrollen una estrategia integral que responda a la alarmante situación.



Una de ellas es aumentar el número de pruebas a grupos poblacionales que muestran alto nivel de vulnerabilidad como son personal de salud, transportadores, mototaxis, vendedores informales, pregoneros, tenderos y trabajadores de plazas de mercado.



Dichos resultados deberán ser agilizados para conocer la real situación actual de los focos de contaminación para aplicar cercos epidemiológicos por sectores.



Las EPS e IPS deberán realizar controles y seguimiento a pacientes con morbilidad apoyados en la atención primaria.



Una de las mayores preocupaciones de la Asociación Colombiana de Salud Pública, es que Córdoba tiene un 34,7 por ciento de sus habitantes viviendo en la pobreza extrema, representando una profunda precariedad en las condiciones de vivienda, acceso al agua potable, calidad de vida, salud y educación.



Para el caso de Montería, señala que es la tercera ciudad de la costa con mayor índice de desempleo con 20,4 por ciento, y una de las tasas más altas de informalidad superior al 55 por ciento.

Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Montería

