Córdoba llegó a 8.507 infectados y 817 fallecidos por Covid -19

El departamento de Córdoba atraviesa las semanas más críticas desde que declaró la alerta roja por cuenta de la pandemia.



La tasa de letalidad se mantiene por encima del 10 por ciento y su variación tiende a aumentar con el pasar de los días, a raíz de la propagación acelerada de la enfermedad y los efectos mortales que causa.



El reporte del pasado viernes de la Secretaría de Salud Departamental señala que 8.507 personas sufren de coronavirus y 817 han fallecido por cuenta de las complicaciones sufridas.



Montería, la capital de Córdoba es la más afectada con el virus. Tiene 5.387 positivos y 431 fallecidos.

Agamenón Quintero, vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, considera que la curva de contagios en ese departamento solo empezará a descender a mediados del próximo mes de septiembre, siempre y cuando se mantengan los programas de contingencia.



“Estamos en el pico, todavía falta y yo creo que el mes de agosto va a ser muy decisivo para nosotros y en septiembre debe estar bajando, pero haciendo más atención del primer nivel, es decir, más prevención y promoción”, dijo Quintero.

Entre las causas de la inasistencia médica está el temor generalizado de los pacientes de ser diagnosticados con la enfermedad, ante lo cual optan por automedicarse sin conocimientos clínicos. Foto: Gudifredo Avendaño

Asegura que, proporcionar los medios necesarios a la gente para mantenerse en casa y fortalecer los hábitos de higiene y distanciamiento serán clave para controlar la velocidad de la enfermedad.



En cuanto a las EPS, sugiere un mayor compromiso en su labor, teniendo en cuenta su papel protagónico en el muro de contención de las autoridades de salud.



“Nunca contestan y han pasado por debajo de todo”, manifiesta el galeno.

Pacientes no acuden al médico

Una de las causas principales de la propagación del covid -19 y de muertes por dicha enfermedad es la falta de atención médica; pero muchos de los casos obedecen a que los pacientes no acuden oportunamente a los centros de salud correspondientes.



La afirmación la hizo el secretario de Salud Departamental de Córdoba Walter Gómez Reyes, tras confirmar que 139 personas han fallecido en sus casas del territorio cordobés por la negativa de hacerse ver de un médico.



Dijo que muchas de esas vidas pudieron haberse salvado si hubiesen buscado atención médica oportuna.



"Ya los tenemos caracterizados, algunos no alcanzaron a llegar a los centros hospitalarios y es precisamente por eso que queremos reiterar a la ciudadanía que acudan tempranamente a los centros de salud cuando manifiestan síntomas de alarma", dijo Walter Gómez.



Reconoció que entre las causas de la inasistencia médica está el temor generalizado de los pacientes de ser diagnosticados con la enfermedad, ante lo cual optan por automedicarse sin conocimientos clínicos, lo que desemboca en una complicación de la salud que, en últimas, lleva hasta la muerte.



"Tenemos un importante trabajo con el primer nivel y hay que concientizar a las personas que aquí no hay un cartel del covid, no hay cartel de cadáveres, puedo dar fe que estamos haciendo las cosas transparentemente, no les dé miedo acudir a los centros de salud, no les dé miedo hacerse la prueba", agregó Gómez.

Quienes han muerto en sus casas sin ningún tipo de atención profesional son, en gran porcentaje, personas mayores de 60 años con morbilidades.



"Por eso la directriz dada a todas las Eps es que le hagan seguimiento a los adultos mayores y control con oximetría, no queremos más gente muerta en las casas, pudimos salvar vidas, pero por un temor infundado han decidido no asistir al médico, hay que cambiar esa conducta", concluyó Walter Gómez.

Amas de casa ponen la cuota más alta

El grupo poblacional más golpeado por el nuevo coronavirus en el departamento de Córdoba es el de las amas de casa, con 131 víctimas y en su mayoría mujeres mayores de 40 años.



Las incidencias del contagio corresponden a la movilización que hacen algunos miembros de las familias fuera del hogar y que al llegar a casa no toman las medidas de prevención necesarias como bañarse, lavado y desinfección de prendas de vestir y distanciamiento social.



El segundo grupo poblacional con más decesos es de quienes se dedican a oficios varios, con 100 personas fallecidas.



La dolorosa lista la siguen los comerciantes con 30 muertes, los pensionados con 21, quienes se dedican a obras civiles con 18, los conductores y quienes se dedican a las labores del campo con 9 cada uno, los profesionales de la salud con 6 pérdidas, la Policía y Fuerza Pública con 4, los estudiantes y los secretarios administrativos y ejecutivos con 3 cada uno y los guardias de protección con 2.

Quienes han muerto en sus casas sin ningún tipo de atención profesional son, en gran porcentaje, personas mayores de 60 años con morbilidades. Foto: Gudilfredo Avendaño/ Montería

A duplicar pruebas

Uno de los puntos evaluados por las Secretarías de Salud de Córdoba y Montería con viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, fue la capacidad diaria del departamento para realizar pruebas rápidas de detección de covid-19.



Actualmente en Córdoba se realizan en promedio 800 pruebas diarias para diagnóstico del virus y en esta fase de la pandemia es necesario que se llegue a 1.700 en un solo día.



Al insistir en que Córdoba debe reforzar la capacidad diagnóstica el viceministro Moscoso, dijo que la próxima semana debe estar el laboratorio departamental de Salud Pública para realizar pruebas Pcr (hisopado) para pacientes hospitalarios y prueba de detección de antígeno.



"Ningún examen puede viajar fuera de Montería después del 15 de agosto", dijo tras asegurar que en la atención ambulatoria, la toma de muestra no puede superar las 48 horas desde el momento en que se solicita, haciendo referencia a los retrasos de las EPS al momento de realizar la prueba a la población afiliada.



Otra estrategia clave para esta fase es el fortalecimiento del trabajo con juntas de acción comunal y ediles para que se multiplique el mensaje de autocuidado en los barrios. Así mismo, promover la formación de la ciudadanía, involucrando al sector empresarial y gremial.



"Los empresarios tienen la responsabilidad de educar a sus colaboradores, a sus familias y sus clientes", concluyó Moscoso.

4.293 en aislamiento obligatorio

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud Municipal de Montería, en esa ciudad existen 4.293 personas en aislamiento preventivo obligatorio, algunos confirmados y otros a la espera de resultados por presentar síntomas sospechosos asociados al coronavirus.



De ese total, 1.662 están a la espera de resultados por parte de las entidades prestadores de salud que tomas las muestras y mandan a la persona a cumplir entre 7 u 8 días de aislamiento mientras le entregan los resultados de la prueba.



En materia de rastreo de nuevos casos, la administración local utiliza la estrategia Pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible (Prass) recorriendo barrios y sectores de la ciudad de Montería que inicialmente no estaban en cercos epidemiológicos. Realizan atención médica, pruebas PCR y de serologías para identificar casos sintomáticos y asintomáticos.



Con ese método implementado por el gobierno nacional en todas las regiones, se realizan pruebas, rastreo y aislamiento selectivo y sostenible.

