Córdoba extiende toque de queda y ley seca hasta el 1 de septiembre

Para hacerle frente a la batalla contra el Covid -19 y reducir los riesgos de propagación, las autoridades en Córdoba extendieron las medidas de restricción en la circulación de personas, y ordenaron mantener el toque de queda y la ley seca hasta el primero de septiembre próximo.



La medida tendrá diferentes horarios, dependiendo la situación de virología en cada municipio.



Por ejemplo, en Montería, donde el pico de contagio es el más alto con 3.275 infectados y 352 fallecidos, las medidas se endurecieron y se prohibió la circulación de personas entre las 4:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana del día siguiente durante toda la semana. Los fines de semana, con festivo incluido, la medida se extiende hasta el martes siguiente a las 6:00 am.

En los casos donde la afectación del nuevo coronavirus es moderada, la prohibición de circulación inicia a las 6:00 de la tarde hasta el día siguiente a las 5:00 am.

Cierres sectorizados, pico y cédula y toque de que, han sido entre otras las medidas implementadas por las autoridades para detener la propagación de covid -19 en Córdoba. Foto: Gudilfredo Avendaño - EL TIEMPO

Policía, Ejército y otros organismos que conforman la Fuerza Pública son los encargados de controlar el cumplimiento de la norma, desde el atardecer hasta el amanecer, asegurándose de que no haya gente recorriendo la zona, reuniéndose o manifestándose.



No cumplir con la orden conlleva amonestaciones y requerimientos de la autoridad basados en el Código Nacional de Policía.



Esto traduce que en el horario establecido para la prohibición no podrá circular nadie, con excepciones de las autoridades, por las calles del departamento de Córdoba, incluyendo su capital.

Las estaciones y comandos de Policía, con las administraciones locales en los municipios, harán las debidas coordinaciones del tema.



En el caso de que menores de edad se encuentren después de la hora establecida en las calles se les aplicará un protocolo diferente. Esto quiere decir que no serán llevados a los Centros de Traslado de Protección, sino que serán dirigidos al Icbf, y si son encontrados con un mayor de edad, se hará un análisis de las razones que llevaron a tener al menor de edad fuera de la casa, tras conocerse la medida.

Medidas especiales

Complementaria al decreto departamental, la Alcaldía de Montería ordenó un toque de queda municipal por cuatro días que inició el miércoles pasado a las 6:00 de la tarde y hasta el lunes próximo a las 5:00 de la mañana.



Para hacerlo cumplir, la administración municipal dispuso de toda la capacidad operativa de la Policía y Ejército en esa ciudad. Las amonestaciones en el primer día de vigencia fueron de 68 comparendos y 12 infracciones de tránsito a igual número de ciudadanos que no acataron la disposición.



El comercio permanece cerrado y solo se permite el servicio domiciliario de productos de primera necesidad como alimentos y medicinas.



El reporte de este jueves sobre la ocupación de unidades de Cuidados Intensivos para pacientes con coronavirus en la capital de Córdoba fue del 85%. La cifra refiere una leve disminución de 3%, puesto que en días anteriores se mantuvo sobre el 88% y tiene destinadas para la atención de pacientes con el virus 227 camas de Uci. De ese total corte de este 30 de julio solo 33 están libres.

Gudilfredo Avendaño

Especial para EL TIEMPO

Montería