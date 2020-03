Con rituales wayuu, se protegen del Covid-19 indígenas de La Guajira

Fieles a sus usos y costumbres, los indígenas wayuu han iniciado rituales que incluyen el toque de la kasha y el baile de la yonna en diferentes comunidades de La Guajira, de acuerdo a las revelaciones recibidas a través de sueños por varios ancianos, con el propósito de alejar males como el Covid-19.



Una de esas revelaciones le llegó a través de sueños a Grecia Deluque, de 89 de años, quien es una Outsu, una sanadora wayuu, o intermediaria entre el mundo físico y el espiritual.



Ella habita en la comunidad El Horno, a unos diez minutos de Riohacha.



Su nieto Lizandro Epiayu ha sido el encargado de trasmitir el mensaje a todos los indígenas de la región, para que un ritual especial sea realizado por toda la comunidad wayuu.

Grecia pide que se junten y cocinen tres plantas utilizadas en la medicina tradicional wayuu: Alouka (malambo), Maluuwa (palo santo) y samuttapai (ana muu), para que la gente haga tomas y baños.



Lo anterior, con el fin de que sus cuerpos estén impregnados del olor de las plantas para que estén protegidos y la enfermedad no toque el cuerpo, asegura el nieto de la líder espiritual indígena.



“Hay un gran espíritu, muy grande cerca; que viene en camino. Viene de vuelta por estos territorios. Ya había pasado antes por nuestras tierras, solo que antes los que murieron eran animales. Este espíritu salió de las piedras y se ha esparcido como un vapor entre nosotros los humanos. Ahora es el tiempo donde el espíritu de la muerte gira en hacia nosotros”, asegura Epiayú, que le relató su abuela.

A través de redes sociales, se observa la práctica de rituales entre miembros de esta etnia para pedirles a los espíritus de la yonna que los proteja. Foto: Juan Diego Buitrago Cano / EL TIEMPO

“Para los wayuu existe un mundo paralelo, el de los espíritus y la naturaleza, en ese sentido mi abuela trató de interpretar que es un espíritu que sale de la naturaleza”, indicó.



Otro de los sueños revelados es el de su abuelo que habita en Mayapo y el de una anciana que habita en la serranía de la Makuira, en la Alta Guajira, ellos hacen la misma petición: además de comer maíz tostado y sawa (harina de maíz tostado), para compartir con los espíritus, deben coger un pañuelo y tirarlo por delante de la persona y decir: 'váyase de aquí wanülüü, tú no eres de aquí, esta es una peste (aleeyajawaa), esta no es una enfermedad ni es wanülüü (nombre en wayuunaiki del espíritu de la enfermedad) y jalecheein'.



Los rituales son realizados en horas de la noche, mientras que otros lo realizan al amanecer.



Hasta el momento, La Guajira no registra ni un caso positivo de coronavirus.





Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha