Con crisis de agua, Santa Marta se alista a enfrentar la cuarentena 

En Santa Marta la medida de aislamiento obligatorio por el coronavirus, inició el sábado a las 2 de la tarde por decisión de la Alcaldía.



Sin embargo, muchas comunidades no han podido acatarla porque están obligadas a ir a las calles para abastecerse de agua potable.



Por lo menos, El 20 por ciento de los barrios de la ciudad no tienen servicio de acueducto.Sus habitantes deben hacer eternas filas para acceder al líquido vital, y exponerse al contagio.

En estos sectores a cualquier hora del día o la noche, se forman grandes aglomeraciones que son el espacio propicio para el contagio y propagación del Covid- 19.



Las autoridades han intentado persuadir a estas comunidades sobre el alto riesgo que enfrentan en este proceso de recolección de agua.

No obstante, Erwin Padilla, morador del barrio San Fernando, dice que no tienen otra opción pues “tenemos que aprovechar cuando llega el agua en la parte baja o aparece un carrotanque, de lo contrario nos quedamos sin nada y no tendremos para bañarnos, ni hacer los oficios de la casa”.



Estos moradores luego de recolectar el preciado líquido en los puntos disponibles, tienen que cargar pesados recipientes en los hombros por largas distancias. En esta acción participan niños, jóvenes, adultos y hasta ancianos.

Plan de contingencia

La Empresa de Servicio Públicos de Santa Marta, Essmar, implementó un plan de contingencia durante la cuarentena para garantizar el agua a los barrios que sufren de desabastecimiento.



El gerente de la entidad, José Dajud dijo que “esta estrategia denominada ‘la Ruta del Agua’ contempla mantener durante 60 días, operativos especiales de abastecimiento en los sectores más vulnerables de la ciudad, proyectando la entrega de 50 mil litros de agua para beneficiar a 800 familias en cada uno de los barrios priorizados”.



En cada sector visitado, los carrotanques llevan agua casa por casa para evitar en lo posible la aglomeración de la gente en las calles.





