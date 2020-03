Coronavirus: ¿cómo consultar el saldo de Familias en Acción?

La cuarentena ante el coronavirus ha tenido otras complejidades nada fáciles de resolver: personas que viven del diario o que no pueden adecuar su actividad económica tal como lo requiere el aislamiento social decretado y efectuado con el fin de aplacar la propagación del nuevo virus.



Para estos trabajadores y para las personas vulnerables existen programas de ayuda y asistencia social. Uno de estos es Familias en Acción.

Este programa, según la página oficial de Prosperidad Social, entrega incentivos económicos a familias y poblaciones vulnerables. Todo va encaminado a fortalecer la salud, la educación y a suplir las necesidades básicas de las familias inscritas en el programa.



El incentivo puede variar según el número de menores en la familia, su nivel educativo y otros aspectos.

Para consultar el saldo de Familias en Acción debe tener un teléfono a la mano y hacer uno de estos tres procedimientos:



- En el caso de vivir afuera de Bogotá, puede comunicarse a la línea gratuita nacional 01 8000 951100.



- Si usted reside en Bogotá puede comunicarse al número 5954410.



- También puede enviar un mensaje de texto al número 85594. El mensaje no tiene costo.



Durante estos días se anunciaron algunas medidas para diferentes zonas del país. En Barranquilla, por ejemplo, usuarios de Familias en Acción no bancarizados –es decir, que no tienen una cuenta en ninguna entidad en la cual se le pueda consignar el incentivo- podrán acudir a puntos de giros, como ‘SuperGiros’, para reclamar su dinero y, así, suplir las necesidades básicas derivadas de esta cuarentena obligatoria

Para consultar el saldo de Familias en Acción puede hacer una llamada o enviar un mensaje de texto FACEBOOK

TWITTER

La cuarentena en Colombia

Este martes, se cumple el séptimo día de cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional. Durante estas jornadas se ha visto un buen número de personas circulando por las calles sin mayores prevenciones. Eso sí: la gran mayoría de colombianos se han quedado en sus casas.



El aislamiento decretado por el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, finalizará el próximo 13 de abril. Sin embargo, existe la posibilidad de que la cuarentena se extienda durante unas semanas más.



Claudia López, alcaldesa de Bogotá, aseguró que podría ir hasta junio; además, los eventos pospuestos por el coronavirus seguirán suspendidos.



Quienes sí tienen ‘fecha de corte’ en la cuarentena son los estudiantes de colegios y universidades. Días atrás desde el Gobierno se hizo la solicitud para que las universidades acojan el aislamiento hasta el 31 de mayo.

Tendencias EL TIEMPO