Colombianos en Italia indignados por cierre de fronteras  

Miles de colombianos residentes en Italia elevaron voces de protesta ante la decisión del Gobierno de la bota europea de cerrarles fronteras a los colombianos, debido a la pandemia por coronavirus.



“Estamos muy decepcionados por las últimas disposiciones del gobierno italiano para que cualquier colombiano, italiano o ciudadano de otra nacionalidad proveniente de territorio colombiano, no pueden entrar a Italia, ni aun haciendo cuarentena”, señala la colombiana Amanda Estrada, empresaria hotelera quien vive en la ciudad de Bérgamo (Italia), hace más de 30 años.

Como lo registró EL TIEMPO, la decisión fue tomada la semana pasada por el ministro de Salud de Italia, Roberto Speranza, quien anunció también que las personas que lleguen de Croacia, Grecia, Malta y España deben someterse obligatoriamente a la prueba de coronavirus.



“Esto es una decisión muy triste e indignante, sobre todo porque en el momento en que Italia tuvo las cifras más altas de contagio de todo el mundo y el mayor número de muertes, nunca Colombia cerró las fronteras ni a ningún ciudadano italiano o procedente de esta nación”, agrega Amanda Estrada, sobreviviente al coronavirus en la que fuera la ciudad europea más golpeada por la pandemia.

(También lo invitamos leer: Hospitalizan al exalcalde de Yopal 'John calzones')

En los aeropuertos italianos se toma la temperatura de los viajeros y se pide que se respete el distanciamiento social. Foto: EFE

Colombia fue añadida a la lista de países considerados por Italia como de riesgo, después de haber superado el pasado 8 de agosto los 12.000 fallecidos por la pandemia.Hoy, el país suma 513.719 casos confirmados y 116,183 fallecidos. Además 339.124 personas le han ganado la batalla a la pandemia, y ya se habla de reapertura en el mes de septiembre.

Medida afecta intercambios académicos y proyectos sociales

“Esto afecta mucho a nuestro país, justo ahora que comienza la apertura de aeropuertos en Medellín, Bogotá y otras ciudades; así todos los europeos van a decir ‘allá no vamos’, es un cinismo total, Colombia no tuvo tantos muertos como los que presentó Italia”, añade la empresaria Rosario Botero.



El gobierno italiano había indicado que toda persona, incluso asintomática, debe comunicar a las autoridades sanitarias locales la fecha de su entrada a Italia.



"Debemos seguir la línea de la cautela para defender los resultados obtenidos en los últimos meses gracias al sacrificio de todos", había explicado el ministro de salud italiano.



Los viajeros provenientes de los países indicados que entran a la bota itálica por un aeropuerto, puerto o puesto fronterizo pueden someterse a pruebas rápidas in situ, presentar un certificado obtenido en las últimas 72 horas o realizar la prueba en los dos días siguientes tras respetar una breve cuarentena.



“Ya teníamos todo listo para un intercambio con un grupo de personas que llegaba de Colombia para un proyecto de género y cooperación internacional para la próxima primavera, pero ahora se trunca esta cooperación internacional”, dice la colombiana Lucía González.

(Además lo invitamos a leer: Santander se acerca a los 12.000 casos de coronavirus)

Esto afecta mucho a nuestro país, justo ahora que comienza la apertura de aeropuertos en Medellín, Bogotá y otras ciudades; así todos los europeos van a decir ‘allá no vamos’... FACEBOOK

TWITTER

Italia había ya cerrado sus puertas a los viajeros provenientes de Kosovo, Serbia, Montenegro, Bosnia, Macedonia del Norte y Moldavia. Entre tanto, quienes llegan de Bulgaria y Rumania deben observar la cuarentena y controles médicos.



Italia prohíbe también la entrada a las personas que han permanecido más de dos semanas en Armenia, Baréin, Bangladés, Brasil, Chile, Kuwait, Omán, Panamá, Perú y la República Dominicana, había señalado este medio.



Varias regiones de Italia impusieron la cuarentena a los viajeros que provengan de los países europeos considerados de riesgo, debido al aumento de contagios entre los italianos que han pasado vacaciones en ellos, en particular en Grecia y España. Con el decreto, el gobierno central formaliza esa práctica.



“Hay gente que ya tenía pasajes comprados para venir a estudiar; otros, porque trabajan con empresas internacionales, también hay colombianos que han ganado becas y deben venir acá a estudiar y no son residentes… bueno hay un sin fin de motivos de viajes programados que se anulan por estas medidas”, suma la colombiana Amanda Estrada.

También lo invitamos a leer

Alcalde anunció que decisión de pleito se llevará a nueva Junta de EPM

En Santa Marta afinan el plan piloto para la reapertura de las playas

Las pistas tras misteriosa desaparición de joven universitaria en Cali

JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas