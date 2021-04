Los duros testimonios de familias que esperan por una UCI en el país

Con 9.022 casos nuevos de covid-19, el país cerró este domingo una semana en la que el panorama de varios departamentos no es alentador, como es el caso de Atlántico, Magdalena y Antioquia.

Con una ocupación del 91,22 por ciento de camas UCI y 15.237 casos de covid-19 activos, Antioquia enfrenta una de las peores épocas con el virus y que ocurre con la llamada tercera ola.



El departamento está en alerta roja hospitalaria y se encuentra con medidas restrictivas como el toque de queda, el pico y cédula y la ley seca. Ambas medidas serán, por ahora, hasta el 9 de abril.

Las afectaciones por este tipo de situaciones se empiezan a conocer poco a poco.



La vida de un familiar de Mauricio Figueroa se apagó esperando. El hombre, con complicaciones en su respiración por el covid-19, no pudo ser trasladado a otra ciudad para ser atendido en una cama UCI.



“La EPS no aprobó el traslado”, comentó el hombre en las afueras de la Clínica La María, ubicada en el barrio Francisco Antonio Zea, al norocciente de la capital antioqueña.



Allí, el drama de los afectados por el virus es triste. Muchos deben esperar horas para una atención, mientras el cuerpo médico lucha en un lugar en donde ya no hay camas UCI disponibles, aunque se habilitarán nuevas próximamente.



El dolor de Figueroa es grande, quien prefirió omitir el nombre de su familiar para respetar su honra. Sin embargo, está indignado porque no hubo atención ni un traslado a tiempo, a pesar de la recomendación de la clínica.



“Lo llevamos a varias instituciones médicas y nos decían que no había nada que hacer, que esperáramos que le pasaran los efectos del covid pero nada que mejoraba”, recordó.

Así fue como lo llevaron a la Clínica Las Vegas, en El Poblado, y ahora en La María, en donde estaba esperando un examen del cual nunca llegó a su aprobación porque murió en la noche del sábado 3 de abril, sin la compañía de ningún familiar a su lado, como muchos que dejan su vida por el virus.

El drama de conseguir una cama UCI en Santa Marta

Encontrar una cama UCI es casi imposible por estos días en Santa Marta. Ya seis de las 10 clínicas se quedaron sin disponibilidad para recibir pacientes de alta complejidad y las otras cuatro restantes están al límite de su capacidad.



Según el reporte oficial de este domingo 4 de abril, la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos en la ciudad está en un 92.2 por ciento, lo que indica que de las 209 camas habilitadas, solo 17 siguen disponibles.

El tercer pico de la pandemia ha sido el más agresivo hasta ahora la capital del Magdalena. Ni siquiera las medidas estrictas que decretaron en marzo han logrado frenar los contagios y la red hospitalaria colapsó.



En las áreas habilitadas en las clínicas para casos covid, muchos enfermos en condiciones delicadas llevan de tres a cuatro días a la espera de que se les habilite una cama UCI que pueda salvar su vida.



Mientras tanto, sus familiares gestionan por todas partes en la ciudad y hasta en otros departamentos la atención que requiere con urgencia su ser querido.

Cada minuto es crucial para que el virus no deje otro desenlace fatal. Aun así las respuestas negativas a las solicitudes de camas, cada vez son más frecuentes.



María Hernández asegura que lleva dos días esperando una cama para su hermano que entró por urgencias con dificultades respiratorias.



“Solo nos dicen qué hay que esperar y mientras tanto su salud desmejora con el paso de las horas”, contó la mujer.



Otro caso es el de Cindy Mestre, quien hasta ha escrito desesperada en las redes sociales, pidiendo que alguien le informe dónde puede encontrar una UCI disponible.

Ella tiene a un familiar y varios amigos que están requiriendo de forma urgente una atención especializada porque el covid los tiene en una situación delicada.



Santa Marta varias semanas durante este momento crítico que afronta por el virus, se apoyó con la red hospitalaria de Cartagena, Barranquilla y Valledupar a donde remitió pacientes de alta complejidad.



No obstante, en dichas ciudades el panorama también se ha agravado y se suspendieron las remisiones por la alta ocupación hospitalaria que alcanzaron.



Ahora a las clínicas de la capital del Magdalena les ha tocado cubrir toda la demanda de enfermos que sigue creciendo no solo en el Distrito, sino también en los municipios.



Ante este difícil panorama los médicos enfrentan el dilema de distribuir una cama por orden de llegada, por edad o por posibilidades que tiene de vivir. Este proceso de selección, sería la única alternativa, pues actualmente el sistema de salud de la ciudad no está dando abasto.

Algunos familiares de enfermos de covid, aseguran que ya hay varios centros asistenciales que ni siquiera están recibiendo los casos leves.



“Mi esposo fue a la clínica de la Mujer y le dijeron que no están atendiendo a pacientes con sospecha de covid porque no hay espacio; en la clínica Mar Caribe lo recibieron, pero le mandaron medicación y le dieron salida porque tampoco tenían un lugar”, manifestó María Helena Mendoza.



En Santa Marta la disponibilidad de UCI está distribuida así: El Hospital Julio Méndez Barreneche tiene 11 camas; la clínica El Prado cuenta con cuatro y la Cehoca y Benedicto mantienen una sola respectivamente.

Mientras tanto, en el Atlántico, donde la ocupación de las UCI se encuentra en el 89.4 por ciento, el reporte de ayer indicó que el departamento sumó 2.506 contagiados y Barranquilla registró 1.714.



Por el momento, la Alcaldía de Barranquilla señaló que ampliará las medidas de toque de queda y ley seca hasta el próximo 12 de abril e invitó a la ciudadanía a cuidarse de esta tercera ola.

