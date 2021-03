Solo quedan dos municipios a los que no ha llegado el covid-19

El covid-19 está presente, prácticamente, en toda Colombia. Desde las principales ciudades del país donde viven millones de personas hasta los pueblos más alejados de la Amazonia y la selva chocoana, solo por dar un ejemplo.



Y es que cada vez son menos municipios los que no han reportado ni un solo caso positivo del virus.



(Además: Médico fue vacunado con síntomas de covid, ahora está en una UCI)

De hecho, hace 20 días EL TIEMPO publicó un informe sobre los cuatro municipios a los que no había llegado el coronavirus.



En ese entonces eran dos de Chocó, uno de Boyacá y otro del Meta.



Pero ahora, según los últimos reportes de las gobernaciones, solo dos municipios no tienen presencia de covid.



Incluso el virus llegó a Jordán, un pequeño pueblo de Santander en donde solo viven unas 100 personas en su casco urbano.



(Le puede interesar: Investigan posible reacción adversa de enfermera vacunada)



Este poblado no había reportado casos desde que comenzó la pandemia, pero en diciembre, en el marco del segundo pico, reportó casos positivos.



Ahora de los 1.123 municipios que tiene Colombia solo quedan dos sin covid, virus que ha dejado más de 60.000 muertes en Colombia y más de 2’260.000 contagiados en el territorio nacional.

Plaza principal de Campohermoso, Boyacá. Foto: Google Maps

Hasta comienzos del año los municipios de Medio Atrato y Sipí no habían reportado casos.



(También le recomendamos: El reto del Gobierno para vacunar a la 'Colombia profunda')

Si bien las autoridades locales comentaron que se seguían todos los protocolos de bioseguridad, una de las principales razones de que no tuvieran casos era su difícil acceso.



Para llegar hasta ambos lugares, ubicados en plena selva chocoana, es necesario realizar largos viajes a través de los ríos.



Según la Gobernación de Chocó, a la fecha Sipí ha reportado cuatro casos y Medio Atrato solo uno. Estos cinco casos ya no están activos.

No es un trabajo fácil porque hay mucha gente que igual tiende a no acatar FACEBOOK

TWITTER

(En otras noticias: Primeras vacunas que destinaron para Tumaco no han llegado)



Hay que aclarar que en algunas bases de datos aparecen más localidades sin covid-19, pero estas tienen en cuenta algunas áreas más municipalizas. Sin embargo, solo quedan dos municipios como tal con esta característica.

Los dos pueblos sin covid

Llama la atención que los dos únicos municipios a donde no ha llegado el covid-19 no están en las regiones más apartadas del país ni están a días de viaje.

Es más, están cerca de Bogotá en carro.



Estos dos municipios son San Juanito, en el Meta, y Campohermoso, en Boyacá, que están aproximadamente a cinco horas de distancia.



(Lea también: Alerta en Pereira por venta de vacunas falsas contra el covid-19)



De igual forma, no están lejos de las capitales de sus departamentos, que han estado golpeadas por la pandemia.



Campohermoso tiene alrededor de 4.000 habitantes y, según su alcalde, Jaime Yesid Rodríguez Romero, la clave ha sido el autocuidado y la pedagogía.



En su municipio le apostaron a “fumigar la consciencia de la gente a través de la emisora local hablándoles todos los días sobre la importancia del autocuidado”.



(Le sugerimos leer: Comenzó vacunación de adultos mayores de Villavicencio)



Además, desde el comienzo de la pandemia les pidieron a las personas que solo salieran del pueblo cuando fuera necesario. Y, de igual forma, extremaron los protocolos cuando alguien de afuera los visitaba.

Sobre los protocolos de bioseguridad y las restricciones, se han entregado a la comunidad tapabocas y alcohol, y solo se impusieron dos toques de queda nocturno.



Según el mandatario, ellos le dejaron la responsabilidad a la gente y hasta ahora les ha dado resultados.



“No es responsabilidad del alcalde, no es responsabilidad del comandante ni del médico, es de usted”, remató.



(Además: El crimen de marino colombiano en asalto a barco en aguas de Venezuela)



San Juanito, por su parte, está a tres horas y media en carro de la capital del Meta, Villavicencio.



Su alcalde, Néstor Darío Díaz, aseveró que desde que comienzo de la pandemia se controló la entrada de personas al municipio.



“Hemos sido muy herméticos en los temas de reuniones, encuentros, cultura también. Lo demás han sido campañas con la comunidad. No es un trabajo fácil porque hay mucha gente que igual tiende a no acatar, a no ponerse el tapabocas, a no acatar las medidas”, explicó el mandatario.



(Le puede interesar: Hombre desarmó a un atracador y lo mató en Barranquilla)



Al igual que Campohermoso, les pidieron a sus habitantes, que son unos 2.000, que no viajen ni a Bogotá ni a Tunja, en su caso, si no es un caso necesario.



Ahora ambos municipios esperan su turno para el comienzo de la vacunación y, por ahora, confían en que las personas se sigan cuidando.



NACIÓN

Otras noticias de Colombia

- Tragedia de turista bogotano: se ahogó en paseo familiar en el Tayrona



- La misteriosa desaparición de 6 jóvenes que iban de paseo a Cartagena



- El hijo de reciclador que se convirtió en famoso youtuber de ciencia