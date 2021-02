Apenas quedan cuatro municipios en el país libres de covid-19

En diciembre del 2020 Colombia tenía 10 municipios a los que no había llegado el covid-19. Sin embargo, con el paso de las semanas cada vez son menos los pueblos a los que no ha llegado el virus.



El país, que espera la llegada de las vacunas, acaba de superar el segundo pico de la pandemia, el cual provocó fuertes confinamientos en las ciudades capitales, pero también afectó en cuanto a contagios a municipios con baja afectación.



(Además: Le amputan una mano a presunto ladrón de bicicleta en Cali)

Por ejemplo, Jordán, un pequeño pueblo de Santander que tiene alrededor de 1.047 habitantes, pero en su casco urbano no viven más de 100 personas, no había registrado casos de covid-19 hasta diciembre.



No obstante, en las últimas semanas reportó dos casos del virus, los cuales ya no son activos.



Es así como poco a poco los municipios a los que no había llegado el virus que ha afectado a más de 2’000.000 de colombianos y ha dejado más de 57.000 muertos.



(Le puede interesar: Susto por vaca que se metió a Urgencias en Antioquia y causó estragos)

No es responsabilidad del alcalde, no es responsabilidad del comandante ni del médico, es de usted FACEBOOK

TWITTER

Ahora, de los 1.123 municipios que tiene Colombia, solo quedan solo quedan cuatro pueblos sin haber presentado un solo caso positivo del virus.



Esto, en parte, por su ubicación, pues estos lugares han seguido los mismos protocolos de bioseguridad y han realizado las mismas medidas restrictivas de otras ciudades similares que sí han tenido afectación, como toques de queda nocturno, pico y cédula. De igual forma, explican, han hecho campañas pedagógicas para el autocuidado.



Es importante aclarar que en los registros del ministerio de Salud aparecen 16 municipios no covid.



(Le sugerimos leer: Mujer que estuvo desaparecida en Cali no habría estado en embarazo)



Sin embargo, allí están contando áreas no municipalizadas, como lo son La Guadalupe, Cacahual y Morichal en Guainía, que no registran casos de covid-19, pero en el ordenamiento territorial no son considerados como municipios.



Por esto, solo son cuatro las localidades sin covid.

San Juanito (Meta)

A pesar de estar relativamente cerca de Villavicencio (tres horas y media en carro), San Juanito no ha presentado ningún caso activo de covid-19.



Según su alcalde, Néstor Darío Díaz, dijo que desde que comienzo de la pandemia se controló la entrada de personas al municipio, pues el mayor temor era por las personas que llegaban de otros pueblos.



(En otras noticias: Denuncian cobro de 'peajes' para observar los paisajes en Quindío)

“Hemos sido muy herméticos en los temas de reuniones, encuentros, cultura también. Lo demás han sido campañas con la comunidad. No es un trabajo fácil porque hay mucha gente que igual tiende a no acatar, a no ponerse el tapabocas, a no acatar las medidas”, explica el mandatario.



Y agrega que les han pedido a los ciudadanos que solo vayan a Villavicencio y a Bogotá cuando sea necesario.



Además, que el municipio no sea muy visitado les “ha colaborado bastante”.

De igual forma, San Juanito no es muy grande y tiene alrededor de 2.000 habitantes.



(También le recomendamos: Alerta en Boyacá por ataques de jaguar que dejan dos indígenas muertos)

Medio Atrato y Sipí (Chocó)

Estos dos pueblos ubicados en el corazón de la selva chocoana son los únicos dos del Chocó que no tienen presencia del covid.



Según reportes locales, se han cumplido con los protocolos de bioseguridad y se han realizado medidas como toques de queda nocturnos.



Pero la principal razón por la que no ha llegado el covid-19 a estas dos localidades es su difícil acceso.



Para llegar a Medio Atrato es necesario hacerlo por helicóptero o a través del río Atrato. El trayecto por el afluente, generalmente, se hace desde Quibdó y puede durar hasta 45 minutos.



(Lea también: Graban a guarda de tránsito en Buenaventura recibiendo un soborno)

Este municipio no tiene una población pequeña, pues cuenta con alrededor de 30.000 habitantes y gracias a su ubicación se ha salvado de la presencia del covid.



En cuanto a Sipí, que tiene una población que no supera las 3.000 personas, está ubicado a 170 kilómetros al sur de Quibdó y para llegar hasta allí es necesario utilizar los ríos.



Para desplazarse al municipio no hay carreteras, por lo que solo se puede llegar por tierra o por agua, a través del río Sipí.



Esta localidad chocoana ha sido considerada como uno de los lugares más pobres de Colombia. De hecho, no todos cuentan con energía eléctrica en la localidad.

Campohermoso (Boyacá)

Campohermoso es el único municipio de Boyacá que no ha registrado casos de covid-19.



Este pueblo es uno de los más alejados del departamento, pues está a cuatro horas y media de Tunja en carro.



El municipio, con casi 4.000 habitantes, no ha tenido casos del virus por la pedagogía, según su alcalde, Jaime Yesid Rodríguez Romero.



Según Romero, mientras los demás municipios comenzaron a encerrarse y a fumigar todo el pueblo, ellos le apostaron a fumigar “la consciencia de la gente a través de la emisora local hablándoles todos los días sobre la importancia del autocuidado”.

De igual forma, hicieron un llamado a los habitantes para que no viajaran ni a Bogotá ni a Tunja y durante los primeros meses solo salían y entraban a Campohermoso quienes los surtían de víveres.



(Además: Señalan a mujer de haber asesinado a su pareja en Barranquilla)



Sobre los protocolos de bioseguridad y las restricciones, el alcalde comentó que se ha dado a la comunidad tapabocas y alcohol, y solo se impusieron dos toques de queda nocturno.

En palabras del alcalde, tras el comienzo de la pandemia ellos le dejaron la responsabilidad de cuidarse a la gente y hasta ahora les ha dado resultados.



“No es responsabilidad del alcalde, no es responsabilidad del comandante ni del médico, es de usted”, les decían a las personas.



Y pese a que no han tenido casos, asevera Romero, persiste la disciplina.



NACIÓN

Otras noticias de Colombia

- Pronóstico de Jorge Oñate sigue siendo estable



- Barranquilla vive un carnaval atípico, con ley seca y toque de queda



- El que será el túnel más largo del país se acerca al 50 % de excavación