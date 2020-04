En vivo: coronavirus en Colombia este 17 de abril; van 3.233 contagios

Desde el 6 de marzo se confirmó la llegada del coronavirus a Colombia. El primer caso reportado por el Ministerio de Salud fue el de una joven de 19 años que llegó a Bogotá tras un viaje a Italia. Desde entonces, el virus se ha propagado, ya son más de 2.700 casos confirmados y siguen en aumento.

Aquí le contamos, paso a paso, lo que ocurre en las diferentes regiones del país en cuanto a casos detectados, además de las decisiones de las autoridades para enfrentar esta amenaza global.

17 de abril

9:12 a. m. Por amenazas, niño que tiene covid-19 en Nariño fue desterrado

Un niño de 13 años, que resultó positivo para coronavirus, fue amenazado por grupos armados ilegales y desplazado de su tierra natal junto con su familia, según denuncian líderes sociales del departamento de Nariño.



10:05 a. m. Despidieron a un médico por exigir equipos de protección para trabajar

El martes pasado, el médico Pedro Ruiz López llegó a la clínica donde labora en Neiva a practicar una cirugía de vesícula, pero decidió no hacerla, pues la entidad no le suministró los elementos de protección que exigió para evitar un posible contagio con el virus de la covid-19. Por la negativa del cirujano el centro médico lo despidió.

16 de abril

10:00 a.m. Ladrones se hicieron pasar por médicos para entrar a robar en Bello: Los dos hombres fueron capturados por la Policía, que indicó que se les hallaron chalecos, gorras, camisetas con los emblemas falsificados, un tensiometro y fonendoscopio.



9:44 a.m. Polémica en Magdalena por mercados con fecha de vencimiento del 2015: Tras denuncia de los habitantes de Salamina, la Alcaldía aseguró que es un error en la envoltura y que la comida está en buen estado.

15 de abril

7:13 p.m. Alerta en Magdalena por posible contagio masivo: se habría presentado en el sepelio de un hombre en el municipio de Zona Bananera. Días después de su muerte, fue confirmado como caso positivo de covid-19. Buscan a 100 asistentes al entierro.



5:59 p.m. Bebé en Cúcuta contrae la covid-19: Las autoridades sanitarias en Norte de Santander confirmaron el contagio en un bebé de un año de edad. El menor permanece aislado en casa bajo asistencia médica prioritaria.



4:13 p.m. Mueren dos médicos por coronavirus en Cali: Se trata de Jesús Antonio Cabrales y Óscar Julio González. El alcalde de la ciudad, Jorge Ivan Ospina, dijo que se espera precisar si los contagios se produjeron por su tarea en la atención de la emergencia.



10:28 a.m. Médicos y enfermeras en Montería piden protección especial para ejercer: Los trabajadores formalizaron ante las autoridades la petición ante el riesgo de sufrir nuevos ataques por parte de desconocidos. Se han denunciado tres casos en los que resultaron con golpe. Buscan que la Policía brinde acompañamiento en los recorridos hasta sus lugares de trabajo y rondas permanentes en los sectores donde residen.



10:08 a.m. Hay 24 trabajadores del sector salud con covid-19 en Santa Marta:

​Autoridades sanitarias confirmaron que el 30 por ciento de las personas contagiadas con el coronavirus son trabajadores de la salud. Santa Marta registra hasta hoy 58 pacientes.



9:39 a.m. Anuncian que más de 34.000 migrantes han llegado a Cúcuta para cruzar a Venezuela: Ante la parálisis comercial y sanitaria originada por la covid-19, cientos de venezolanos residentes en Ecuador, Perú, Chile y en las principales ciudades de Colombia, decidieron retornar a Venezuela en busca de ayuda.

14 de abril

6:05 p. m. Municipios del área metropolitana decidieron controlar sus fronteras: Como una manera de evitar la propagación del covid-19 en la región, los alcaldes de los municipios de Envigado y Sabaneta, sur del Valle de Aburrá, decidieron controlar las fronteras de sus localidades.

Continuamos haciendo control para salvaguardar la salud de los envigadeños. 🙌



Supervisamos que las personas que están movilizándose entre municipios lo hagan únicamente por motivos prioritarios.



¡El bienestar de todos es nuestro objetivo!#EnvigadoSeQuedaEnCasa pic.twitter.com/S3x6qWUcQl — Braulio Espinosa Márquez (@braulioEMarquez) April 14, 2020

6:00 p. m. Prenden alarma en Quibdó por trato deficiente al equipo médico: El hospital San Francisco de Assis, ubicado en Quibdó, atraviesa por una situación compleja que lo mantiene desabastecido de elementos de bioseguridad y tiene a algunos médicos protestando por el peligro de trabajar sin protección y por el sueldo atrasado de tres meses.

4:45 p. m. En Meta entra en servicio clínica para atender pacientes con covid-19: Entró en servicio en el departamento del Meta la clínica que se encargará de atender pacientes con enfermedades respiratorias, tendrá el nombre de Carlos Nieto, el primer médico que falleció por cororavirus en el país.

4:40 p. m. Nuevo reporte del Ministerio de Salud: El Ministerio de Salud confirma la aparición de 127 nuevos contagios, así como la recuperación de 35 personas y la muerte de 17 más por covid-19.

#Reporte 🦠 Confirmamos la recuperación de 35 personas con coronavirus, 127 nuevos contagios y 15 fallecidos. Así, Colombia llega a un total de 354 pacientes recuperados, 2.979 pacientes con COVID-19 y 127 víctimas. Los detalles: https://t.co/7e0YZJ1aXl pic.twitter.com/pyEoYJyWUL — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 14, 2020

3:20 p. m. Cierran la Plaza Minorista de Medellín por casos de Covid-19: El alcalde de Medellín, Daniel Quintero anunció que dio la orden de cerrar la Plaza Minorista, una de las principales centrales de abasto de la ciudad, por varios casos positivos de coronavirus.



"He ordenado su cierre hasta que se realicen pruebas a quienes trabajan allí, se desinfecte el lugar y se cumplan con las medidas de bioseguridad y uso de tapabocas obligatorio", informó el mandatario local.

Ante la aparición de varios casos de coronavirus en la Central Minorista he ordenado su cierre hasta que se realicen pruebas a quienes trabajan allí, se desinfecte el lugar y se cumplan con las medidas de bioseguridad y uso de tapabocas obligatorio. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 14, 2020

La Fiscalía inició una indagación preliminar por la muerte del médico anestesiólogo William Gutiérrez, quien falleció debido a una neumonía causada por el contagio de coronavirus.



Por otra lado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) realizó la presentación de una nueva campaña que busca motivar a la ciudadanía a descargar la aplicación móvil gratuita CoronApp Colombia, para facilitar los protocolos de protección y mitigación del virus en el país.

13 de abril: Asciende a 112 la cifra de muertes por covid-19 en Colombia

El Ministerio de Salud confirmó este lunes tres nuevas muertes por coronavirus en Colombia. Con esta actualización, la cifra de fallecimientos en el país asciende a 112.



El informe de Minsalud reporta, además, 76 nuevos contagios. El país llega así a 2.852 contagios confirmados. Las autoridades sanitarias también informaron que a la fecha son 319 los pacientes que se han recuperado en el país.



Estas cifras se conocen luego de que autoridades sanitarias mundiales, entre las que se encuentra la OMS, aseguraran que el nuevo coronavirus es diez veces más mortífero que el virus responsable de la gripe A(H1N1), surgido a finales de marzo de 2009 en México. La recomendación, insistieron las autoridades, es un levantamiento "lento" del confinamiento.

12 de abril: nuevo reporte de víctimas

El Ministerio de Salud emitió un nuevo reporte este domingo santo sobre el avance del coronavirus en el país. En las últimas horas perdieron la vida 9 personas, y se registraron 67 casos de nuevos contagios.



Así, la pandemia ya deja en el país 109 personas muertas y 2.776 contagiadas. El Minsalud también registró que la cifra de quienes se han recuperado asciende a 270.



La mayoría de los nuevos casos registrados este domingo se registran en Bogotá (21) y el Valle (10).

26 de marzo: primeras víctimas mortales del covid-19 en Bogotá

3:00 p. m. Mueren otras dos personas por coronavirus: las autoridades sanitaria del país confirmaron el deceso de otras dos personas por el covid-19. Se trata de un hombre de 84 años y una mujer de 59 años en Bogotá.



Con estos casos ya son 6 las víctimas mortales que deja el covid-19 en Colombia. Ademas, en el país ya se han confirmado 491 contagios.

25 de marzo: se inicia el aislamiento obligatorio a nivel nacional

2:00 p.m: Cuarta muerte en Colombia por coronavirus: el Ministerio de Salud entregó en la tarde de este miércoles un nuevo balance sobre contagio por covid-19 en el país.



De acuerdo con el informe, en Colombia ya hay 470; es decir, 92 casos más que el martes. Además, se reportó el deceso de un hombre de 76 años víctima de este virus.



Estos son los nuevos casos: Bogotá (49), Antioquia (7),Cauca (6),Cartagena (5),Valle del Cauca (5), Quindío (4), Norte de Santander (4),Risaralda (2),Barranquilla (2),Tolima (1), Santander (1), Santa Marta (1),Boyacá (1),Atlántico (1),Caldas (1),Meta (1) y Cundinamarca (1).



8:00 a. m. Ciudades desoladas: el aislamiento preventivo obligatorio dejó las ciudades nuevamente desoladas. Sin embargo, en ciertos puntos de Cali y Medellín hay aglomeración de adultos mayores quienes buscan reclamar subsidios del Gobierno en los lugares que se autorizaron para este proceso.



6:00 a. m. Colombia amanece con 378 casos: tras los análisis del martes se reportaron 72 nuevos casos: Valle (29), Cundinamarca (8), Bogotá (6), Cartagena (5), Tolima (4), Norte de Santander (3), Huila (3),Risaralda (3), Barranquilla (2), Meta (2), Caldas (2), Nariño (1), Quindío (1), Santa Marta (1),Cesar (1) y Cauca (1).



12:01 a. m. Comienza la cuarentena: Como medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus, este miércoles se inició la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional.

24 de marzo: Ya son 306 casos y 3 muertos

11 a. m. Disturbios en Pereira: en el centro de la capital risaraldense se presentaron disturbios protagonizados por un grupo de gente que llegó a la sede de la Alcaldía a reclamar supuestas ayudas.



Las personas que se aglomeraron, con el riesgo de expandir el contagio del covid-19, explicaron que en las redes sociales se informaron de la entrega de dichas colaboraciones. Todo se debió a una falsa noticia.



9 a. m. Incumplen cuarentena por la vida en Medellín: ya fuera por desconocimiento o algún permiso especial, este martes 24 de marzo, en plena 'cuarentena por la vida', las calles de Medellín se vieron copadas de personas que acapararon principalmente los medios de transporte de la ciudad.



El Metro de Medellín, por ejemplo, informó que en la mañana movilizó cerca de 38.000 viajeros, que aunque es casi un 80 por ciento menos que el flujo promedio, sigue siendo una alta cifra para ser un día de confinamiento y que ocasionó que los vagones se vieran repletos.



5:00 a. m. Nuevo reporte de infectado: con el consolidado de 29 casos nuevos: Medellín (6), Villavicencio (4), Cali (3), Palmira (2), Armenia (1), Villamaría (1), Trujillo (1), Neiva (1), Soacha (1), Pacho (1), Dosquebradas (1), Santa Marta (1), El Retiro (1), Envigado (1), Apartadó (1), Itagüí (1), Bello (1), Rionegro (1) ya son 306 casos confirmados de covid-19 en el país.

23 de marzo: Nueva víctima por covid-19 en Colombia

12:30 m. Joven denuncia amenazas contra su vida: Daniela Rueda, una mujer de 24 años quién fue diagnosticada el pasado domingo 22 de marzo como contagiada con el covid-19 denunció a través de un video que teme por su integridad y la de su familia, pues pocas horas después de haber sido notificada ha recibido amenazas en las que le dicen que si no se va de la ciudad, la Dorada (Caldas), la sacarán a la fuerza.

11:30 a. m. Se incrementan los casos: El Ministerio de Salud acaba de confirmar el hallazgo de 42 nuevos pacientes con covid-19 en Bogotá (22), Medellín (10), Cartagena (2), Barbosa (1), Bello(1), Cajicá (1), Chía (1), Cota (1), Envigado (1), Guatapé (1) y Sabaneta (1). Con estos, Colombia llega a 277 casos de coronavirus.

Confirmamos 42 pacientes con COVID-19 en Bogotá (22), Medellín (10), Cartagena (2), Barbosa (1), Bello(1), Cajicá (1), Chía (1), Cota (1), Envigado (1), Guatapé (1) y Sabaneta (1). Con estos, Colombia llega a 277 casos de coronavirus. pic.twitter.com/vsBnQNHUCa — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 23, 2020

10:05 a. m. Muerte por coronavirus en Santa Marta: un adulto mayor, de 88 años, que se convirtió en la tercera víctima del coronavirus en Colombia, habría resultado contagiado en la cafetería de un supermercado de Santa Marta donde tuvo contacto con extranjeros.

Confirmamos el tercer fallecido por coronavirus (COVID-19) en Colombia. Los detalles: https://t.co/j8qBPw0OF3 pic.twitter.com/mqPeOPMvB7 — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 23, 2020

22 de marzo: Se confirman dos víctimas por covid-19 en el país

7:25 p. m. Caos por primeros casos de coronavirus en Santa Marta: En Santa Marta, desde que se conocieron los dos primeros casos de coronavirus confirmados por el Ministerio de Salud, la angustia se apoderó de miles de habitantes. Durante este fin de semana, los almacenes de cadena, plazas de mercado y graneros recibieron a una cantidad inusual de gente.​

5:25 p. m. Primer caso de coronavirus en San Andrés: El gobernador, Everth Hawkins Sjogreen, confirmó la información oficial conocida hasta el momento –emanada del Ministerio de Salud– del primer caso de coronavirus registrado en el Archipiélago. Se trata de una persona de nacionalidad colombiana, de sexo masculino, en edad de entre 30 y 39 años de edad, y cuyo contagio fue de tipo 'relacionado'.

4:25 p. m. Primer caso en Yopal es de una funcionaria: Al mismo tiempo que se confirmó el caso de Ingrith Criollo Fonseca, secretaria de salud de Yopal, como positivo para coronavirus, el gobernador Salomón Sanabria y su equipo de colaboradores entraron en cuarentena porque tuvieron contacto con la mujer contagiada.

10:30 a. m. Se confirman nuevos casos: El Ministerio de Salud confirmó 21 nuevos pacientes con covid-19 en Pereira (4), Cali (4), Chinchiná (2), Armenia (2), Calarcá (1), Valledupar (1), Dosquebradas (1), La Dorada (1), Bucaramanga (1), San Andrés Islas (1), Ibagué (1), Yumbo (1) y Yopal (1). Con estos, son 231 casos de coronavirus en Colombia.

Confirmamos 21 pacientes con COVID-19 en Pereira (4), Cali (4), Chinchiná (2), Armenia (2), Calarcá (1), Valledupar (1), Dosquebradas (1), La Dorada (1), Bucaramanga (1), San Andrés Islas (1), Ibagué (1), Yumbo (1) y Yopal (1). Con estos, son 231 casos de coronavirus en Colombia pic.twitter.com/9w8BBdbXJJ — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 22, 2020

El ministerio de Salud, además, confirmó la segunda muerte por covid-19 en Colombia. Se trata de una mujer de 70 años de edad en la ciudad de Cali hospitalizada en el Centro Imbanaco por síntomas respiratorios que iniciaron el 8 de marzo y que fue hospitalizada el 16 del mismo mes. Se resalta que la mujer tenía antecedentes de dislipidemia hipotiroidea y enfermedad cardiaca.

10:05 a. m. Amotinamiento en cárcel de Villavicencio: Con un amotinamiento de los reclusos amaneció este domingo el establecimiento carcelario de Villavicencio, que buscan contralar los guardas del Inpec y efectivos de policía y el ejército con bombas de aturdimiento y gases lacrimógenos.

En este momento hay una alteración de orden público en la cárcel de Villavicencio. Derechos Humanos y Ministerio Público en este momento están interviniendo. Fuerza pública está lista. — Harman Alcalde (@harmanfelipe) March 22, 2020

10:00 a. m. Sube la cifra de infectados: En la noche de este sábado, el Ministerio de Salud confirmó 14 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Los pacientes diagnosticados se encuentran en Bogotá (6), Barranquilla (2), Cartagena (2), Chía (1), Guarne (1), Itagüí (1) y Medellín (1), para un total de 210 en el país.

Confirmamos 14 casos de coronavirus en Colombia. Los pacientes diagnosticados se encuentran en Bogotá (6), Barranquilla (2), Cartagena (2), Chía (1), Guarne (1), Itagüí (1) y Medellín (1), para un total de 210 en el país. pic.twitter.com/JuUFW38sUt — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 22, 2020

09:55 a. m. El taxista que se convirtió en la primera víctima del coronavirus: Arnold de Jesús Ricardo Iregui, un taxista de 57 años que falleció el lunes pasado, es la primera víctima del coronavirus en Colombia.



En la mañana de este miércoles, el Ministerio de Salud confirmó que su hermana, Liliana Ricardo, quien además fue su cuidadora, tuvo un resultado positivo en el test de coronavirus.

21 de marzo: Cifra de contagiados aumenta

11:20 a. m. Se confirman nuevos casos: El Ministerio de Salud confirmó en la mañana de este sábado que se identificaron 38 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Los pacientes diagnosticados se encuentran en Bogotá (17), Cali (7), Palmira (4), Cartagena (3) Pereira (2), Cúcuta (1), Ibagué (1), Manizales (1), Neiva (1) y Villa del Rosario (1).

Confirmamos 38 casos de coronavirus en Colombia. Los pacientes diagnosticados se encuentran en Bogotá (17), Cali (7), Palmira (4), Cartagena (3) Pereira (2), Cúcuta (1), Ibagué (1), Manizales (1), Neiva (1) y Villa del Rosario (1), para un total de 196 en el país. pic.twitter.com/W0ea1m5D7J — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 21, 2020

20 de marzo: Alerta por contagio de alcalde de Popayán

7:20 p. m. Alcalde de Popayán aclara hechos sobre su contagio: Tras anuncio de investigación por violar protocolos de cuidado, el mandatario de la capital caucana hizo algunas aclaraciones sobre su situación.

3:30 p. m. Mandatario se someten a pruebas: Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, y Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle, se someterán a pruebas de coronavirus tras el anuncio del diagnóstico positivo del alcalde de Popayán.

12:40 m. Gobernador de Santander se hará prueba de coronavirus: Mauricio Aguilar Hurtado, gobernador de Santander, será sometido a la prueba de coronavirus, luego de enterarse que el alcalde de Popayán tiene el virus.

El mandatario departamental estuvo en la Casa de Nariño en días pasados y el alcalde de Popayán también asistió a este lugar.

12:30 m. Se extreman las medidas en otras ciudades: El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, a través de una transmisión en vivo, decretó aislamiento social obligatorio en los 40 municipios del departamento.



La medida regirá desde las 4 de la mañana de este sábado hasta las 9 de la noche del lunes 23 de marzo.

12:15 m. Secretario de Movilidad de Medellín fue diagnosticado con coronavirus: Carlos Miguel Cadena Gaitán, secretario de Movilidad de Medellín anunció en un video que fue diagnosticado con coronavirus.El anuncio lo realizó el alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero Calle.

Secretario de Movilidad de Medellín, Carlos Miguel Cadena Gaitán, habla sobre su caso positivo de Covid-19: https://t.co/Y00hFuLmea pic.twitter.com/CZ6aJR7YeR — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) March 20, 2020

11:10 a. m. Se confirman nuevos casos: El Ministerio de Salud acaba de confirmar 17 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Los pacientes diagnosticados se encuentran en Pereira (1), Anapoima (1), Medellín (9), Cali (1), Rionegro (1), Bogotá (3) y Envigado (1). Con estos, el país llega a un total de 145 personas con Covid-19.

Confirmamos 17 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Los pacientes diagnosticados se encuentran en Pereira (1), Anapoima (1), Medellín (9), Cali (1), Rionegro (1), Bogotá (3) y Envigado (1). Con estos, el país llega a un total de 145 personas con COVID-19 pic.twitter.com/T2Q1J8p9kD — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 20, 2020

11:00 a. m. Juan Carlos López Castrillón confirma contagio: "Acabo de recibir los resultados de la prueba del coronavirus que me hice el pasado martes. Estos dieron positivo", dijo el alcalde de Popayán Juan Carlos López Castrillón en un vídeo que publicó en su cuenta personal de Twitter.



En días pasados el mandatario ya había informado que se había sometido a exámenes en el Hospital Universitario San José y que se había aislado en su vivienda.

En un acto de transparencia quiero ser quién les confirme que mi prueba de Covid-19 salió positiva. Seguiré todas las indicaciones médicas de aislamiento y continuaré trabajando desde casa para afrontar la emergencia sanitaria. pic.twitter.com/EB3VfKRlz6 — Juan Carlos López Castrillón (@jclopezcastri) March 20, 2020

19 de marzo: Casos siguen en aumento

12:20 m. Santander se une a las medidas de aislamiento: Tras la solicitud del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, de unirse al simulacro de aislamiento obligatorio que iniciará mañana en la ciudad de Bogotá, el Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, anunció que el departamento se unirá a la jornada de este fin de semana.

Santandereanos: Durante el fin de semana entraremos en toque de queda obligatorio. No es momento de vacaciones, es tiempo de autocuidarnos, velar por nuestros menores de edad y adultos mayores. Sigamos las medidas de prevención del virus COVID-19. #UnidosParamosElCoronavirus pic.twitter.com/fBigBwHqBv — MAURICIO AGUILAR H. (@MAguilarHurtado) March 19, 2020

11:30 a. m. Taxistas protestan en Villavicencio: Se presenta cierre por manifestación de taxistas en el peaje de Pipiral, quienes impiden el ingreso de vehículos particulares a la ciudad de Villavicencio, al parecer, como prevención al covid-19. Policía intenta mediar en la situación. Sólo dejan pasar vehículos de carga‬.

10:30 a. m. Se confirman nuevos casos de Covid-19: El Ministerio de Salud acaba de confirmar la presencia de seis nuevos casos de coronavirus en el país. Los diagnósticos se encuentran en Cartagena (1), Barranquilla (1), Palmira (1) y Medellín (3). Con estos, el país llega a un total de 108 casos de Covid-19

Confirmamos 6 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Los diagnósticos se encuentran en Cartagena (1), Barranquilla (1), Palmira (1) y Medellín (3). Con estos, el país llega a un total de 108 casos de COVID-19 pic.twitter.com/OIMDj3NezG — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 19, 2020

10:00 a. m. Así enfrentan la escasez en Villavicencio: En sus casas, provistas de tijeras, máquinas de coser, tela quirúrgica, hilo y cauchos, doce madres cabeza de hogar están dedicas a elaborar 26.000 tapabocas con el propósito de abastecer a Villavicencio del elemento indispensable en la búsqueda de proteger la salud de los ciudadanos ante la pandemia que atraviesa el mundo por el coronavirus.

Madre cabeza de hogar elaborando los tapabocas. Foto: Nelson Ardila Arias

9:05 a. m. Habla mujer tras señalamientos: María Claudia Gómez, es la joven barranquillera que esta semana fue víctima de agravios y matoneo y hasta amenazas por estar supuestamente infectada del coronavirus, caso que resultó falso.



La joven venía de México y en Bogotá tomó la conexión a Barranquilla. Al interior del avión tosió, lo que generó pánico y desató una serie de insultos que se hicieron virales a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación.

7:25 a. m. Nuevo caso de amenazas por Covid-19: Diana Carolina Manrique contó que viajó al país europeo el pasado 9 de diciembre, junto a su hijo, y que el pasado 13 de marzo, se devolvió a su casa, ubicada en la vereda Ojo de Agua y al poco tiempo, empezó a correr el rumor que tenía tos y estaba infectada con el Covid-19, y los vecinos, en un acto de intolerancia, procedieron a intimidarla.

​

“Me amenazaron de muerte que porque estaba infectada pero no es verdad, ya me revisaron los médicos”, dijo la mujer.

7:15 a. m. Colombia llega a 102 casos: Durante la noche de este miércoles, el Ministerio de Salud confirmó 9 casos nuevos de coronavirus (covid-19) en Colombia. Los pacientes diagnosticados se encuentran en Bogotá (3), Cartagena (2), Ibagué (1), Pereira (2) y Dosquebradas (1). Con estos, el país llega a un total de 102 casos.

Confirmamos 9 casos nuevos de coronavirus (COVID-19) en Colombia. Los pacientes diagnosticados se encuentran en Bogotá (3), Cartagena (2), Ibagué (1), Pereira (2) y Dosquebradas (1). Con estos, el país llega a un total de 102 casos pic.twitter.com/Yzhyy9FgMd — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 19, 2020

18 de marzo: Investigan posible muerte por coronavirus

2:40 p. m. Hombre de 36 años, primer caso de coronavirus en Ibagué: El gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, confirmó que, "lastimosamente", Ibagué registró el primer caso de covid-19, como señaló el Instituto Nacional de Salud en la mañana de este miércoles.De acuerdo con el mandatario, la persona infectada se trata de un hombre de 36 años de edad.

2:30 p. m. Médicos, sin tapabocas en Cúcuta: Un grupo de 150 médicos internos del Hospital Universitario Erasmo Meoz en Cúcuta, exigen el suministro de barreras de protección para desarrollar los tratamientos médicos.



Los médicos internos no cuentan con tapabocas N95, batas y guantes para atender pacientes con enfermedades respiratorias.

#ATENCIÓN



A esta hora se registra Paro De Médicos Internos en el #HospitalErasmoMeoz en Cúcuta, debido a que tanto el hospital cómo directivas universitarias negarian elementos de bioseguridad, cómo tapabocas, N95 (1) @MinSaludCol @FedemedicaC @ColegioMedicoCo @ANIRNACIONAL pic.twitter.com/FumiFtYVNw — ACOME (@ACOMEOficial) March 18, 2020

2:25 p. m. Extreman medidas en el Valle: La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, anunció que desde este viernes, a las 10:00 p. m., y hasta el próximo 24 de marzo a las 4:00 a. m. habrá toque de queda y ley seca en el departamento.

En equipo con el Alcalde de Cali y en consenso con los demás alcaldes del departamento, hemos decretado una nueva medida excepcional, toque de queda y ley seca, durante el puente festivo. Desde el viernes 20 a las 10:00 p. m. hasta el martes 24 de marzo a las 4:00 a.m. 🏘️👨‍👩‍👧‍👧 pic.twitter.com/3OUv0aP47y — #ClaraLuzGobernadora (@ClaraLuzRoldan) March 18, 2020

12:15 m. Panorama en frontera con Venezuela: Según denuncias en Norte de Santander, hasta 100.000 pesos estarían cobrando grupos ilegales por dar paso a colombianos y venezolanos en la frontera de Norte de Santander a través de las trochas ilegales.

10:25 a. m. Protestas en Santa Marta por restricciones: El impacto económico que están causando las medidas drásticas adoptadas por la Alcaldía para prevenir la propagación del coronavirus, ya comenzaron a generar protestas y cierres de vías en Santa Marta.



Los primeros en organizar manifestaciones fueron los vendedores y prestadores de servicio turístico de El Rodadero, quienes bloquearon la carretera principal del balneario para exigir al gobierno solución a la crisis que vienen afrontando por no tener manera de generar sustento para sus familias.



9:10 a. m. Se confirman 18 casos más en el país: El Ministerio de Salud acaba de confirmar la aparición de 18 nuevos casos en el país.



Los diagnósticos se presentan en Armenia (2), Palmira (3), Cali (5), Pereira (1), Cajicá (2), Tolima (1), Santander (1), Neiva (1) y Bogotá (2). Con estos, el país llega a 93 personas con coronavirus.

Confirmamos 18 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Los diagnósticos se presentan en Armenia (2), Palmira (3), Cali (5), Pereira (1), Cajicá (2), Tolima (1), Santander (1), Neiva (1) y Bogotá (2). Con estos, el país llega a 93 personas con (COVID-19) pic.twitter.com/NtPC8imf7o — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 18, 2020

7:25 a. m. Alcalde de Popayán, en cuarentena: El alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, dio a conocer a través de un vídeo que se sometió a una prueba de coronavirus en el hospital universitario San José y que se encuentra en cuarentena en su vivienda a la espera de los resultados.

Siguiendo las directrices del Gobierno Nacional ante la emergencia de salud y haciendo primar el bien común, después de reunión con la Junta @SemanaSantaPop y la Arquidiócesis de Popayán, hemos tomado la decisión de suspender la Semana Santa en nuestra ciudad.#CreoEnPopayán pic.twitter.com/ZwClM7muCp — Juan Carlos López Castrillón (@jclopezcastri) March 17, 2020

7:15 a. m. Ministerio de Salud anuncia investigación: Tras la muerte de un taxista de 58 años que habría ingresado a una clínica de Cartagena con síntomas del covid-19, el Ministerio de Salud informó este martes en la noche que se están investigando las causas del fallecimiento.



Aunque las pruebas que se le practicaron —y que llegaron al Instituto Nacional de Salud un día después del deceso— arrojaron un resultado negativo para coronavirus, hay un elemento que llamó la atención de los organismos médicos.

Con respecto al fallecimiento de un ciudadano de 58 años con sospecha de enfermedad por coronavirus, ocurrida el 16 de marzo en Cartagena, informamos: pic.twitter.com/nUxMA2SQyQ — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 18, 2020

17 de marzo: Se cancelan eventos y se cierran sitios turísticos en el país

5:30 p. m. Hoteles Decameron anuncian suspensión de servicios: Reconociendo la difícil situación generada por la propagación mundial del covid-19 y teniendo como prioridad la salud y seguridad de los huéspedes, trabajadores y grupos de interés, Decameron tomó la decisión de suspender temporalmente la recepción de huéspedes en sus hoteles.De acuerdo con Decameron, solo habrá ingresos hasta el próximo viernes 20 de marzo.

5:10 p. m. Anuncian medidas en la frontera: El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano decretó el toque de queda en los 40 municipios del departamento. La medida regirá desde la noche de este martes hasta el próximo 24 de marzo y la restricción será entre las 9 p. m. de cada día hasta las 4 a. m. del día siguiente.

5:00 p. m. Tolima cierra fronteras: Aunque en el Tolima no se han presentado casos de Coronavirus, las autoridades ajustaron un paquete de medidas para tratar de frenar o impedir que a esta región llegue la enfermedad.



La determinación más fuerte es el toque de queda, las 24 horas, para personas menores de 18 años y para mayores de 60 años. Irá de 7 de la noche a 6 de la mañana y abarca a todo el departamento.

3:15 p. m. Decretan día de oración contra el covid-19: Mediante el decreto 00195 del 17 de marzo, el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, determinó que este miércoles 18 de marzo será día de oración en todo el departamento.



A partir de la medianoche, y cada hora, sonarán alarmas o sonidos habilitados desde los municipios para recordar a la comunidad que se destinarán 10 minutos para orar por la situación que se vive en el mundo a casa del covid-19.

2:40 p. m. En Barrancabermeja solicitan suspender vuelos: Dentro de las medidas para prevenir la llegada del coronavirus a Barrancabermeja, el alcalde de esta ciudad solicitó a la Aeronáutica Civil suspender los vuelos comerciales que tienen como destino esta ciudad.

Hemos solicitado a la @AeroCivilCol suspender los vuelos comerciales con destino a #Barrancabermeja a partir del 19 marzo hasta el 31 de marzo. De conformidad con el cierre de fronteras ordenado por la @infopresidencia.#QuedateEnLaCasa. pic.twitter.com/6lLWOM4RBA — Alcaldía distrital de Barrancabermeja (@alcaldiabarranc) March 17, 2020

2:20 p. m. ¡Atención! Boyacá decide blindarse: El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, anunció durante la tarde de este martes que, como parte de las medidas que se han tomado en el país para evitar la propagación del covid-19, el departamento entrará en toque de queda a partir de hoy, 17 de marzo, desde las 8:00 p. m. hasta la 5:00 a. m.



Como parte de las medidas tomadas, la Gobernación anunció que se cerrarán las fronteras del departamento para evitar el contagio del coronavirus. Los departamentos con los que limita Boyacá son Cundinamarca, Arauca, Santander, Meta y Antioquia.

3. Entre las nuevas medidas de prevención ante el Covid-19, en Boyacá queda restringido el ingreso de extranjeros; se prohíbe visitas a los centros de protección del adulto mayor; y se ordena aislar preventivamente las personas de 60 años o más. #123MeProtejoDelVirus — Ramiro Barragán (@RamiroBarraganA) March 17, 2020

2:00 p. m. Nuevos anuncios: Entre las nuevas medidas para evitar la propagación del coronavirus, cuyos primeros casos en el departamento del Atlántico fueron confirmados este martes, la Gobernación anunció toque de queda.

También, Carlos Maya, alcalde de Pereira, decretó toque de queda para la capital risaraldense, medida que va hasta el próximo martes, 24 de marzo, esto se dio para evitar el contagio del Covid- 19 en la capital risaraldense.

Decidimos implementar el #ToqueDeQueda de #24Horas en #Pereira para menores de 15 años y mayores de 65 años a partir de mañana #Miercoles 18 de marzo a las 6 am y hasta el martes 24 de marzo a las 6 am. — Carlos Maya (@MayaAlcaldePei) March 17, 2020

11:45 a. m. Valle del Cauca anuncia controles: La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, ordenó el toque de queda para personas con menos de 24 años y mayores de 60, debido a la alerta en la región por los cinco casos confirmados de coronavirus.



Según la mandataria, el toque de queda empezará a regir este miércoles, en todo el departamento.

11:10 a. m. Decretan medidas en Caldas: El Alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, decretó el toque de queda en la capital caldense. La medida empezará a regir desde la noche de este martes hasta el próximo 23 de marzo y la restricción será entre las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.



“La pandemia del coronavirus es muy grave. Lo que en Italia, Japón y España se alcanzó entre 22 y 30 días, Colombia lo ha alcanzado en 8 días. El crecimiento es muy agresivo según la tendencia que marca el país. Buscando el bienestar general, he tomado medidas y sugiero otras de voluntario, pero indispensable cumplimiento”, indicó el mandatario.

10:50 a. m. Villavicencio anuncia medidas: Tras un consejo de seguridad que se cumplió en las últimas horas, el alcalde Felipe Harman determinó la ejecución del toque de queda a partir de este martes en Villavicencio, de las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana y por las dos siguientes semanas, con el propósito de controlar la dispersión del cororavirus.



Para hacer cumplir la medida, el mandatario anunció que cien efectivos del ejército van a acompañar los sitios más críticos de la ciudad y 1.700 de la policía hoy va a adelantar un proceso pedagógico e informativo.



A su vez, el gobernador de Casanare, Salomón Andrés Sanabria Chacón, a través del decretó 109 dispuso declarar la emergencia sanitaria en salud en todo el departamento, que incluye toque de queda para desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la madrugad del siguiente día, por un término de 14 días a partir de la fecha.



Del toque de queda se exceptúan los organismos de socorro, autoridades oficiales, vehículos de emergencia y los comités establecidos para la atención de la emergencia

10:00 a. m. Se cancelan eventos de semana santa: La junta permanente Pro Semana Santa de Popayán informó que se suspenden todas las actividades relacionadas con la Semana Mayor, incluidas las procesiones. Es la primera vez desde hace 464 años que se cancela esta tradición religiosa.

Además, con el propósito de implementar sistemas de provisión de agua para los indígenas wayuu y disminuir la propagación del Covid-19, el gobernador de La Guajira Nemesio Roys Garzón, declaró el estado de calamidad pública a nivel departamental.



También, en Huila se anunció que ni el Festival Folclórico ni el Reinado Nacional del Bambuco, una de las fiestas tradicionales más grandes del país que congrega a miles de turistas nacionales y extranjeros, escaparán a esta situación, pues la Gobernación y la Alcaldía decidieron aplazar la celebración cuya fecha había sido fijada para junio próximo.

9:30 a. m. Más municipios se suman al toque de queda: La Alcaldía de Pasto mediante el decreto No. 0191 del 16 de marzo del año en curso determinó el toque de queda en el municipio desde el 16 hasta el 23 de este en el horario comprendido entre las 10 de la noche y las 5 de la madrugada, para prevenir el riesgo de contagio por el nuevo coronavirus.



De otra parte, la Alcaldía de Jamundí (Valle del Cauca), también declaró el toque de queda en el municipio de manera indefinida, entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada.

¡ATENCIÓN! El alcalde de Jamundí @FelipRamirez_ decreta toque de queda en su municipio. El momento es ahora @JorgeIvanOspina @ClaraLuzRoldan pic.twitter.com/6UnmkpIAzy — Caleño (@JulianJaraUribe) March 17, 2020

8:45 a. m. Se registran nuevos casos: De acuerdo con información del Ministerio de Salud, se confirman ocho nuevos casos de coronavirus en Colombia.



"Los diagnósticos se presentan en pacientes de Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Bogotá. Con estos, el país llega a 65 casos de COVID-19", indicó el Ministerio.

Confirmamos 8 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Los diagnósticos se presentan en pacientes de Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Bogotá. Con estos, el país llega a 65 casos de COVID-19 pic.twitter.com/cil7gVEvQd — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 17, 2020

8:10 a. m. Cierran playas en Santa Marta: A partir de este martes se decretó el cierre temporal de playas, ríos y balnearios, entre otras medidas adicionales decretadas por la Alcaldía y la Gobernación para evitar la propagación del Coronavirus en esta parte de país.



Dentro de las determinaciones también se decidió que la capital del Magdalena se uniría al listado de ciudades que declararon el toque de queda para restringir la libre circulación de personas en las calles en el horario de 8 p. m. a 4 a. m.

7:30 a. m. Habrá toque de queda en tres municipios antioqueños: Aunque en el Oriente antioqueño solo ha sido reportada una persona contagiada por el coronavirus, los alcaldes de 13 municipios de esta subregión del departamento, decidieron tomar nuevas medidas para hacerle frente a esta enfermedad.



Lea también: Girardota se suma a los 13 municipios con toque de queda en Antioquia

#HagamosFrentealCOVID-19



"Toque de queda será definido en cada localidad sobre vigencia, horario y excepciones".



"se aprueba creación de gerencia de crisis, en cabeza de Unidad de Gestión del Riesgo de MASORA con la finalidad de contrarrestar y atender efectos de la pandemia." pic.twitter.com/d5l6Yj0Zs4 — MASORA (@MASORA_OrienteA) March 16, 2020

16 de marzo: Confirman 54 casos y extreman medidas en las regiones

6:10 p. m. Meta también extrema las medidas: A partir de la noche de este lunes regirá el toque de queda indefinido en el departamento del Meta desde las 8:00 de la noche y hasta las 5:00 de la mañana, con el propósito de mantener todas las medidas para contener el coronavirus.



La decisión se tomó tras el Comité de Gestión de Riesgos que sesionó entre las 8:00 de la mañana y la una de la tarde de este lunes

¡Toque de queda y ley seca en el Meta!



La medida regirá desde hoy, entre las 8pm y las 5am, durante las siguientes dos semanas, como medida transitoria para contener la propagación del #Coronavirus. Pido a mis paisanos comprensión y acatar las medidas por el bienestar de todos. pic.twitter.com/wo3aLUpU7X — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) March 16, 2020

6:00 p. m. Toque de queda se extiende a Bucaramanga: Tras el Consejo departamental de Gestión del Riesgo, se acordó decretar toque de queda desde las 10 de la noche de este martes hasta las 4 de la mañana del miércoles en todo el departamento.

3:30 p. m. Córdoba acoge medidas del Gobierno: Toque de queda entre las 7 p. m. y hasta las 6 a. m. en todo el territorio cordobés, a partir de este lunes 16 de marzo y de manera indefinida, ordenó el gobernador Orlando Benítez Mora, como forma de evitar la propagación del virus covid - 19.



La decisión fue tomada por el mandatario departamental basado en las disposiciones que ordenó el Gobierno nacional y que establece situaciones excepcionales como la que atraviesa el país a raíz del contagio de varias personas con la enfermedad.



En este departamento aún no se registran casos.



3 p. m. Decretan toque de queda: ¡Atención! El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, decretó el toque de queda en los 12 municipios que conforman el departamento como parte de las medidas de prevención por la alerta del coronavirus.



Aunque en la región aún no se confirman casos de covid-19, el mandatario aseguró que la norma hace parte de las medidas de prevención que incluyen evitar las conglomeraciones de personas.

En el #Quindío estamos modo #CoronaPilas. En la unión está la bendición, por ello estamos trabajando en conjunto para crear estrategias que conlleven a la mitigación y prevención del contagio del COVID-19 @fndcol pic.twitter.com/P90gLezljm — Roberto Jairo Jaramillo (@RJGobernador) March 15, 2020

La medida rige a partir de la noche de este lunes entre las 10 p. m., y las 4 a. m., y mientras perdura la emergencia sanitaria nacional.



También restringió las reuniones con afluencia masiva de público superiores a 50 personas, incluidas las actividades y eventos de carácter religioso en los municipios del Quindío. Y la suspensión de las actividades de atención al público que se realizan desde gimnasios, casinos, discotecas, cines y bares, entre otros establecimientos abiertos al público.

Según verificó el Instituto Nacional de Salud, son tres mujeres y seis hombres los que han dado positivo por coronavirus en los análisis que les fueron practicados. Todas estas personas se encuentran en Bogotá, lo cual suma ya 54 casos en el país.

Confirmamos 9 casos nuevos de coronavirus en Colombia. Los pacientes diagnosticados se encuentran en la ciudad de Bogotá. Con estos, el país llega a un total de 54 casos pic.twitter.com/3NFNo8Cd3l — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 16, 2020

12 m. Denuncian amenazas: Luego de que se conocieran los primeros casos en Huila y el Meta, familias denuncian amenazas de vecinos.



Un llamado a la prudencia y la cordura hizo el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán, al dar a conocer algunos ataques violentos contra la vivienda de las dos hermanas que, el viernes anterior, dieron positivo para coronavirus.



De igual forma, el padre de una mujer que fue diagnosticada con el virus en Meta aseguró que ha recibido amenazas a través de redes sociales.

11 a. m. Plan de choque en las regiones: Tras las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis, varias ciudades hicieron algunos anuncios relacionados con las restricciones para enfrentar la difícil situación que se vive a nivel mundial.



El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, anunció el ‘cierre de fronteras’ en el departamento para los extranjeros que lleguen a partir de este lunes.



“Vamos a restringir el ingreso de extranjeros no residentes a nuestro departamento. Se prohíbe el ingreso de extranjeros que vengan desde otros departamentos, el ingreso por el aeropuerto Palonegro", dijo el mandatario.

Por su parte, en el Valle del Cauca, se decretó la calamidad pública para enfrentar la emergencia.



La gobernadora Clara Luz Roldán anunció que se restringirá cualquier actividad que implique grupos de más de 10 personas en todo el Valle.

La decisión, que es la más severa que haya tomado cualquier mandatario del país ya que el presidente Iván Duque prohibió las reuniones de más de 500 personas, se debe a que durante el fin de semana pasado, a pesar de las recomendaciones de las autoridades, muchos caleños acudieron a establecimientos públicos como discotecas, restaurantes o iglesias, lugares donde hubo aforos superiores a los establecidos.



"Acogimos una solicitud y habíamos autorizado cultos con concentraciones de hasta 100 personas, pero tenemos evidencias de que este fin de semana hubo algunos con más de 500 personas y así no podemos contener la enfermedad", afirmó la gobernadora.



Roldán anticipó que habrá sanciones para quienes incumplan las medidas de acuerdo con el Código Penal.

15 de marzo: ya son 45 casos confirmados en todo el país

El Ministerio de Salud confirmó esta noche once nuevos casos de coronavirus, lo que deja la cifra oficial en 45. Bogotá es la ciudad con más casos, 19 en total; Medellín y Neiva ya reportan siete contagios.



Seis de los nuevos contagiados están en Bogotá y todos están en aislamiento en sus casas. Cinco de los seis infectados estuvieron de viaje en España, el otro en Estados Unidos. Dos son mujeres y cuatro hombres.



En Neiva se reportaron cuatro casos nuevos, todos ellos se contagiaron por contacto con alguno de los tres primeros infectados confirmados.



Un caso más se registró en Facatativá, Cundinamarca. Se trata de un joven nacido en España que se encuentra en aislamiento preventivo en su residencia y bajo supervisión de los profesionales de la salud

15 de marzo: cierre nacional del ICBF

El Gobierno Nacional decidió cerrar todas las modalidades de atención para la primera infancia del Instituto colombiano de Bienestar familiar hasta el próximo 20 de abril. "Es decir, para niños y niñas entre cero y cinco años", dijo el presidente Iván Duque.



No obstante, el Presidente aseguró que a todos los niños protegidos por el ICBF se les enviará a sus casas los alimentos y todo el soporte que les ha brindado la institución.

Hay más de 500 uniformados de la Policía Nacional y drones para monitorear los pasos ilegales binacionales en Norte de Santander. Foto: EFE

15 de marzo: suspenden las clases en instituciones públicas

La medida tomada por el presidente Iván Duque comprende colegios y universidades del Estado, pero se han unido varias instituciones privadas.



"Durante la semana del 16 al 27 de marzo, maestros y directivos estarán preparando planes y metodologías no presenciales de estudio, para ser desarrollados por los estudiantes desde sus casas", indicó el mandatario. Mientras se prepara el plan, los niños y los jóvenes deberán estar en sus hogares en "aislamiento preventivo".

15 de marzo: Asobares se une a los cierres preventivos

Como medida para contener la propagación del coronavirus, la organización que reúne a la industria del entretenimiento nocturno, Asobares, anunció que sus afiliados "han decidido dar un paso adelante para cerrar su operación comercial".



Según informó el gremio, la decisión está fundamentada en evitar las aglomeraciones que puedan generar un aumento exponencial de contagios. Además, les propusieron esta medida a todos los gremios a los que se pueda aplicar.

15 de marzo: el caso detectado en Cúcuta vino con una serie de medidas

En Cúcuta se detectó el primer caso de coronavirus y estuvo acompañado de una serie de medidas decretadas por el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, y el alcalde Cúcuta, Jairo Yañez.



La mujer infectada en la capital nortesantandereana tiene entre 40 y 49 años, y regresó recientemente de un viaje a España. Junto con el caso se conoció que los colegios públicos del departamento cerrarían sus puertas hasta que la contingencia sea superada y la frontera con Venezuela seguirá totalmente cerrada.

15 de marzo: diez casos nuevos de coronavirus

El domingo se inició con diez nuevos casos de coronavirus, llegando así a 34 el acumulado oficial por el patógeno. Los nuevos casos se detectaron en Cartagena, Neiva, Bogotá, Medellín, Cúcuta, Dosquebradas (Risaralda) y Manizales.



Los dos casos de Cartagena son dos mujeres jóvenes que atendían a la mujer extranjera portadora del primer caso en la Heroica.



En Cali se confirmó que un hombre de entre 40 y 49 años proveniente de España es el primer caso confirmado en la capital del Valle del Cauca.

En Dosquebradas, algunos fieles asisten a los templos católicos con tapabocas como medida de protección ante el virus. Foto: Alexis Múnera

En el Eje Cafetero hay dos casos. Uno en Dosquebradas, un joven de entre 20 y 29 años con historial de viaje por Estados Unidos. En Manizales, el infectado es un turista estadounidense que llegó al país en un vuelo por Medellín y luego se trasladó a la capital de Caldas para realizar avistamiento de aves.



En Medellín se trata de un hombre de entre 50 y 59 años que estuvo en España. Mientas que en Bogotá hubo dos contagios, ambos con historial de viaje a España.



Todos los contagiados están siendo tratados en sus casos bajo estricta supervisión de los cuerpos médicos.

14 de marzo: dos nuevos casos en Bogotá

En menos de 24 horas se confirmaron dos nuevos casos, aumentando el total oficial a 24 contagiados por covid-19 en todo el territorio nacional.



Los dos infectados están en Bogotá y son un hombre y una mujer entre los 20 y 29 años de edad. La mujer regresó de un viaje desde España y el hombre se contagió por contacto directo con un infectado.

14 de marzo: Colombia amaneció con seis casos nuevos de covid-19

El Ministerio de Salud anunció seis nuevos casos de coronavirus en Colombia, llegando a un total de 22. Dos casos nuevos en Medellín, uno en Rionegro (Antioquia) y tres más en Bogotá.



Los de Medellín son un hombre y una mujer. Ambos tienen entre 20 y 29 años, están aislados en sus casas y fueron contagiados por tener contacto directo con aluno de los casos anteriores de la ciudad.

Muchas personas, tras el primer caso detectado en la capital antioqueña, optaron por usar tapabocas. Foto: Esneyder Gutiérrez

El de Rionegro es un hombre de entre 30 y 39 años con historial de viaje por Europa. El infectado está bajo aislamiento y supervisión en su casa.



De los tres casos de Bogotá, dos son importados y el otro es por contagio con una de las personas antes infectadas.

13 de marzo: se endurecen las normas de ingreso al país

Con el aumento de contagiados, el presidente Iván Duque ordenó que todos los extranjeros procedentes de países con alta cifra de contagios por el covid-19 no podrán ingresar al país a no ser que sean residentes colombianos.



Todos los colombianos que hayan estado en Asia y Europa deberán someterse a aislamiento y control por parte del Instituto Nacional de Salud.



Además, los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela serán cerrados dada la situación que se vive en el vecino país, donde ya se detectaron casos positivos del patógeno.

13 de marzo: tres nuevos casos en pocas horas

En menos de 24 horas se confirmaron tres casos más de coronavirus, elevando el total oficial a 16. Los contagiados están en el Meta, Bogotá y Palmira (Valle del Cauca).



El caso de Bogotá es una adulta mayor que llegó procedente de Italia, debido a su estado de salud tuvo que ser hospitalizada. En Palmira el contagiado es un hombre de entre 40 y 49 y en Meta la contagiada es una mujer de entre 30 y 39 años, quien-al igual que el caso de Palmira- viajó a España.

13 de marzo: se confirman cuatro casos más de coronavius

La cifra de contagiados aumentó a 13 en 24 horas. De los nuevos casos confirmados dos son hermanas y están en Neiva, los otros dos son de Bogotá.



Los cuatro casos presentaron antecedentes de viajes a España e Italia, y todas son mujeres mayores de 60 años.

En el aeropuerto internacional El Dorado se llevan a cabo fuertes controles para no permitir más ingresos de personas contagiadas al país. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

12 de marzo: teletrabajo como medida de prevención

El Presidente de la República dio lineamientos a las empresas para empezar a aplicar protocolos de trabajo desde casa, con el fin de evitar aglomeraciones en las oficinas y no generar más contagios. También, el jefe de Estado declaró emergencia sanitaria.

12 de marzo: no más eventos públicos ni cruceros en Cartagena

"Todos los eventos públicos de más de 500 personas quedan cancelados. Estos eventos deberán evitarse con el concurso de las autoridades locales de salud, a partir de las 3 p. m. de hoy", Iván Duque.



Además , se prohibió la llegada cruceros al puerto marítimo de Cartagena. Las 45 embarcaciones que estaban agendadas para llegar a la ciudad amurallada desde que se tomó la medida hasta el mes de junio deberán cambiar su cronograma.

11 de marzo: seis casos nuevos confirmados

El Ministerio de salud confirmó seis nuevos casos de coronavirus, llegando a nueve los contagiados en el territorio nacional.



De los nuevos casos, tres están en Medellín, clasificados como asociados por el Instituto Nacional de Salud. Se trata de personas que tuvieron contacto directo con la primera contagiada reportada en la capital de Antioquia. Todos están aislados en sus casas.



En Bogotá se dieron dos casos más, ambos fueron de mujeres entre 20 y 29 años con historial de viaje a países con presencia del virus como España e Italia.



En Cartagena el virus llegó a través de una mujer de 86 años nacida en Estados Unidos. La anciana llegó en un crucero y presentaba problemas gastrointestinales que obligaron su traslado a un centro médico. Una vez allí, se le hizo una prueba y dio positivo para covid-19. El estado de salud de la mujer es delicado.

Esta mujer llegó a Cartagena en el crucero Braemar, con bandera de Bahamas, el pasado domingo 8 de marzo, procedente del puerto de Colón, en Panamá. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

11 de marzo: se ordenó cuarentena para viajeros

Como medida de prevención contra el coronavirus, el presidente Iván Duque anunció que todos los viajeros procedentes de China, Italia, España y Francia deberán entrar en cuarentena de 14 días para constatar que no sean portadores del covid-19.

9 de marzo: dos nuevos casos de coronavirus

Se trata de un hombre de 34 años en Buga, Valle del Cauca, quien ingresó por el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en un vuelo procedente de España. El contagiado necesitó hospitalización en un centro médico local.



El otro caso se presentó en Medellín, donde una mujer de 50 años -también procedente de España- dio positivo para el covid-19. La mujer tuvo contacto directo con unas 80 personas en el lapso de tiempo que transcurrió entre su llegada, la detección del patógeno y el posterior aislamiento en su casa.

6 de marzo: Primer caso confirmado

Una joven bogotana de 19 años proveniente de Milán fue el primer caso positivo para covid-19 en Colombia. La mujer se encuentra estable y en su casa bajo observación médica.

NACIÓN