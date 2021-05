Llegó el covid-19 al último pueblo de Colombia que no tenía casos

Hasta hace una semana solo había un municipio en Colombia al que no había llegado el covid-19. Se trataba de San Juanito, en el Meta, ubicado a unas cinco horas de Bogotá.



Sin embargo, el tercer pico de la pandemia no solo ha sido el más mortal —mayo, en 24 días, ha dejado más de 11.000 muertos—, sino que también ha provocado que el virus se expanda con mayor fuerza, por lo que terminó llegando al único municipio que no había reportado casos.



San Juanito, que tiene unos 2.000 habitantes, era casi un milagro. No obstante su cercanía a Bogotá y Villavicencio, a punta de pedagogía habían logrado mantener alejado el virus durante más de un año.



Y aunque mantenían fuertes controles, la dicha no fue eterna y el 19 de mayo, la Gobernación del Meta reportó que el departamento había llegado a 49.487 casos confirmados de covid-19, de los cuales siete eran de San Juanito.



Según le dijo su alcalde, Néstor Díaz, al Periódico del Meta, estos contagios están relacionados con traslados de habitantes del pueblo a Bogotá a realizar diligencias "inaplazables".

"Tuvieron que ir a Bogotá, donde contrajeron el virus. Estando acá de regreso empezaron a sentir los síntomas, se hicieron las pruebas y salieron positivas", aseveró el mandatario.



De hecho, una de las claves de San Juanito para haber estado libre de covid-19 durante 14 meses fue pedirle a la ciudadanía que solo salieran del pueblo si era necesario.



Los contagiados, por ahora, se recuperan en sus casas y están totalmente aislados, pues no quieren un brote en la localidad.



Pero el tercer pico no solo provocó que el virus llegara a San Juanito. En abril, el covid-19 llegó a Campohermoso, Boyacá, que era otro municipio que se había salvado de la presencia del virus.



Es importante aclarar que en algunas bases de datos aparecen otras localidades que no han presentado casos de covid-19. Sin embargo, estos lugares, como La Victoria, en Amazonas, o Morichal, en Guainía, no son considerados municipios.

