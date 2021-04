En Colombia solo queda un municipio libre de covid-19

Hasta este domingo, Colombia solo tenía dos municipios a los que no había llegado el covid-19.



Sin embargo, en el marco del tercer pico de la pandemia, este lunes se reportó un caso positivo en una de estas localidades, la cual está en Boyacá.



(Además: Así será el toque de queda en las capitales esta semana)

Se trata de Campohermoso, que tiene alrededor de 4.000 habitantes y hasta ahora, según había contado su alcalde, Jaime Yesid Rodríguez Romero, se habían salvado del virus gracias al autocuidado y a la pedagogía.



Una de las consignas en este pueblo, que está a casi cinco horas de Tunja, la capital del departamento, era no desplazarse a otras localidades si no era necesario.



Además, le dejaron la responsabilidad a los ciudadanos: “No es responsabilidad del alcalde, no es responsabilidad del comandante ni del médico, es de usted”, había dicho su alcalde.



(Lea también: Confirman presencia de las cepas de Brasil y Reino Unido en Antioquia)



Esto había sido parte del éxito, pues las personas eran conscientes de la importancia del autocuidado.

Facebook Twitter Linkedin

Plaza principal de Campohermoso, Boyacá. Foto: Google Maps

Sin embargo, cuentan desde el pueblo, una persona resultó positiva para covid-19 después de haber viajado a Tunja en Semana Santa.



Las autoridades locales ya hicieron todo el cerco epidemiológico, pues quieren evitar que se presenten más casos.

El municipio sin covid

Ahora Colombia solo tiene un municipio que se ha salvado del covid-19. Se trata de San Juanito, en el Meta, donde han extremado todas las medidas mientras en algunas ciudades las flexibilizaban.



Este pueblo de 2.000 habitantes, han empleado la estrategia de la pedagogía.



(En otras noticias: Casa quedó deshabitada en Ciénaga: covid-19 mató a todos sus ocupantes)



“Hemos sido muy herméticos en los temas de reuniones, encuentros, cultura también. Lo demás han sido campañas con la comunidad. No es un trabajo fácil porque hay mucha gente que igual tiende a no acatar, a no ponerse el tapabocas, a no acatar las medidas”, explicó en su momento el alcalde Jaime Yesid Rodríguez Romero.

Otras noticias de Colombia

- Medidas contra el covid se cruzarán con paro nacional del 28 de abril



- Antes de morir en accidente, joven le regaló sus zapatos a migrante



- Quintero vuelve a arremeter contra el GEA por incidencia en EPM