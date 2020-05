Clínicas privadas de Valledupar exigen pago para nómina y medicamentos

En ‘Cuidados intensivos’ se encuentran varias clínicas privadas de Valledupar, por cuenta del desequilibrio financiero que vienen afrontando tras los impagos de las EPS activas, en vigilancias y liquidadas, la secretaría de salud del Cesar, las aseguradoras de Soat y Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).



Un reclamo al que se sumaron las clínicas Cesar, Buenos Aires, Erasmo, Santo Tomás, Médicos SA, Alta Complejidad y Clínica Valledupar, quienes realizaron un plantón el pasado jueves, para exigir la cancelación de los recursos atrasados para amortizar las nóminas de los trabajadores de la salud, compra de medicamentos y equipos de alta gama para atender la emergencia por el Covid-19.

“Estamos viviendo la peor de las crisis, porque las diferentes entidades responsables han tenido como política el no pago de la deuda, una cifra que, en nuestro caso, superan los 120 mil millones de pesos. Esto sin contar que el año pasado el Gobierno Nacional decidió liquidar varias EPS, las cuales también nos deben una cartera elevada, de 65 mil millones de pesos“, precisó Carlos Arce, propietario y presidente del Grupo Clínica Médicos en Valledupar.



La unión de IPS del Cesar, también denunciaron la prohibición total de la práctica ilegal de devolución de cuentas como mecanismo de evitar la recepción de estas, y por tanto los pagos por servicios médicos ya prestados.

Los números rojos impiden a hospitales comprar constantemente los materiales de bioseguridad los cuales tienen sobreprecios de hasta el 400% superior a su valor real sin ningún control estatal. Foto: archivo particular

“El estado ha girado miles de millones de pesos a las EPS, quienes se han apropiado de estos recursos y aún no han cancelado las deudas. Por otro lado, la secretaría de salud departamental está faltando a sus obligaciones al no exigir a las EPS, que terminen de radicar las facturas correspondientes los servicios médicos prestados” recalcó Arce.



Una angustiosa carrera, que las obliga a demandar el pago a las aseguradoras del SOAT que según ellos, tienen los recursos para saldar las deudas actuales y el grueso de su cartera pendiente por conciliar “queremos que abonen a la mayor brevedad el 80% de esas conciliaciones” subrayó el empresario.

Los números rojos, les impide comprar constantemente los materiales de bioseguridad los cuales tienen sobreprecios de hasta el 400% superior a su valor real sin ningún control estatal, una coyuntura que los imposibilita afrontar la avalancha de pacientes infectados con Covid-19 proyectadas por el departamento de epidemiología del Ministerio de Salud de Colombia.



“Si los recursos no llegan, el personal médico, ha dejado claro su negativa a atender pacientes con diagnósticos respiratorio o con síntomas relacionados con esta enfermedad sin las debidas medidas de protección, sólo atenderemos las otras patologías a las que nos obligan los contratos de atención ya firmados.” Sostuvo, Patricia Pérez Arena, Gerente de la Clínica Alta Complejidad del Caribe.

En respaldo a la protesta, se escucharon otras voces, como las de los empleados del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, que afronta serios problemas estructurales, que se agravan con el correr de los días, ya que, hasta la fecha, los salarios de nóminas se los están pagando a “cuentagotas”.



“Esta vez fueron los directivos de las clínicas que salieron a las calles para exigir el desembolso de los recursos, ojalá ellos también se pongan al día con los salarios que deben. Nosotros, como empleados del Hospital Rosario Pumarejo de López, no somos capaces de hacer lo mismo para reclamar el pago de once meses de salarios por temor a ser despedidos, como lo hicieron recientemente con más de 50 compañeros nuestros que llevaban más de 25 años laborando en este centro hospitalario. La mayoría de los profesionales serán contratados por eventos, es decir, sino atienden paciente o les realizan algún procedimiento, no podrán facturar sus servicios”, dijo un vocero del hospital.

En respaldo a la protesta, se escucharon otras voces, como las de los empleados del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, que afronta serios problemas estructurales. Foto: archivo particular

Compra de cartera

Desde la Secretaría de salud departamental, anunció la compra de cartera autorizada por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), medida que implementó el gobierno nacional para fortalecer financieramente al sistema de salud, dándole liquidez a los prestadores, con el fin de que puedan afrontar la emergencia sanitaria por la Covid-19.



Según la entidad, nueve hospitales y ocho clínicas del departamento recibieron giros directos por más de 10 mil 853 millones de pesos, recursos que corresponden a la cartera conciliada con las diferentes EPS que oportunamente presentaron las solicitudes de compra de cartera y cumplieron con el total de los requisitos exigidos para obtener el visto bueno del Comité Asesor de Compra de Cartera del Ministerio de Salud y Protección Social.







Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar