Cartagena vivió cifra de contagios por Covid- 19 más alta en 4 meses

Según el Instituto Nacional de Salud, el pasado jueves Cartagena de Indias presentó 683 casos positivos de coronavirus. La cifra más alta de contagios durante los cuatro meses en que la pandemia ha golpeado al país.



Sin embargo, para el médico epidemiólogo Ángel José Paternina Caicedo es aún muy temprano para hablar de un posible pico del virus en la ciudad.



“Frente al pico, estamos en una época relativamente temprana en la dinámica del virus: si se disminuye el confinamiento volveremos de nuevo a un incremento en el número de casos Cartagena. Este patrón de descenso e incremento de la curva de casos se repetirá si se aplica confinamiento obligatorio en cualquier población”, asegura el galeno, maestro en epidemiología clínica de la Universidad Nacional.

En las últimas horas, La Ciudad Heroica sumó 438 nuevos casos y 11 fallecidos. Así, la ciudad llega a 13.026 casos positivos de coronavirus y 413 víctimas mortales. El número de pacientes recuperados es de 7.234.

El cierre de 6 barrios con alta tasa de contagios el pasado mes de mayo, por orden del Ministerio del Interior, fue una medida celebrada por la población.

“El tal pico de la curva, como esta predicho en los modelos epidemiológicos de infección, solo ocurriría cuando no haya confinamiento obligatorio y la diseminación de la infección no tiene restricciones por toques de queda, aislamiento, o cuarentena”, agrega Paternina.



Pese a que Cartagena reafirmó la medida de aislamiento preventivo obligatorio hasta el próximo primero de agosto, las medidas restrictivas como el toque de queda hoy son más blandas. El alcalde William Dau ha dicho que sólo volvería al aislamiento más drástico, si persiste la indisciplina ciudadana en las calles y barrios populares. La medida de pico y cédula con un sólo dígito también ayudó a bajar la circulación de la gente en las calles.



“En el contexto de Colombia y la mayoría de países del mundo, no hay, ni va a haber el pico. Lo que se va a presentar son varios picos de infección en la medida que se apliquen y relajen medidas de confinamiento obligatorio”, subraya.



La ciudad logró bajar en los últimos días el porcentaje de camas UCI en uso al 75 por ciento, pero la alerta sigue en los barrios.



"Claramente hay hospitales a los cuales se redireccionan los pacientes Covid-19 y han ayudado a la organización de la atención de pacientes en la ciudad; pero no hay evidencia que estos centros de salud seleccionados disminuyan la mortalidad o el contagio en la población", concluye el galeno. .

JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas