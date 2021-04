Alerta en Bolivar: Cartagena llega al 69% de ocupación UCI

La Gobernación de Bolívar, a través de su Secretaría de Salud, declaró la alerta naranja hospitalaria en el departamento debido a la alta ocupación de las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y al aumento de casos de contagiados por el Covid-19.



La medida obedece a que la ocupación de camas UCI en toda la región se encuentra por encima del 70 por ciento.



“Nos estamos preparando para atender el tercer pico de contagio, por eso en la Sala Situacional de Salud, las autoridades determinamos hacer la declaratoria de la alerta naranja hospitalaria”, precisó el gobernador Vicente Blel Scaff.



El departamento de Bolívar tiene una ocupación del 70 por ciento de camas UCI en medio de la Pandemia y declaran la alerta naranja. Habla Álvaro González, sec de salud. @ELTIEMPO @ColombiaET @MinSaludCol @Fruizgomez @IvanDuque #NoAguanto pic.twitter.com/9FIXk8KVCK — John (@PilotodeCometas) April 7, 2021

Cartagena llega al 69 por ciento de ocupación de camas UCI y en las próximas horas el alcalde William Dau firmará el decreto con nuevas medidas restrictivas para la ciudad.



Durante los últimos días, Cartagena y el departamento Bolívar han recibido pacientes provenientes de del Magdalena, Atlántico, Sucre y Córdoba, regiones que previamente declararon el colapso de su red hospitalaria.



Según Blel Scaff, en las últimas tres semanas el departamento ha mostrado un aumento en la ocupación de camas UCI del 70 por ciento, razón por la cual se declaró la alerta en toda la red pública y privada prestadora de servicios de salud.



El secretario de Salud de Bolívar, Álvaro González, manifestó que, las Secretarías de Salud municipales y la distrital deben coordinar los procesos de vigilancia epidemiológica, verificando que cuenten con la infraestructura y el talento humano necesario para dar respuesta oportuna.



Así mismo, mantener el flujo de información entre los diferentes actores, dar prioridad a la estrategia PRASS, de una manera ágil y oportuna, vigilar la implementación de los documentos impartidos por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS).



En cuanto a las EPS y las IPS, González dijo que "deben garantizar la toma de muestras de PCR para diagnósticos de Covid-19, suspender todos los procedimientos quirúrgicos no urgentes, independiente de su complejidad, así como, los procedimientos electivos no quirúrgicos que requieran sedación, activar el plan hospitalario de emergencia (PHE), actualizar el plan de contingencia, el cual, debe ser remitido al CRUE en un plazo no mayor a 72 horas".



La red hospitalaria de Bolívar debe tener disponibilidad para la activación de la sala de crisis en caso necesario, para responder ante las situaciones que se presenten, y coordinar con las Secretarias de Gobierno municipales y departamental las medidas de seguridad que deban implementar, para garantizar la provisión de insumos y medicamentos, prestación del servicio de salud y el transporte sanitario para la remisión de pacientes.

