Cartagena lista para vuelo con Bogotá, si baja pandemia en la capital

El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que todo está listo para el primer vuelo de prueba entre el Aeropuerto el Dorado de Bogotá y una capital que le esté ganando la batalla al coronavirus: Cartagena o Barranquilla tendrían la primera opción.



"...decidimos con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, abrir el primero de septiembre una primera ruta de prueba entre Bogotá y una ciudad que tenga ya un nivel de baja afectación por la pandemia. Podría ser Barranquilla o Cartagena", señaló el ministro Ruiz.



Cartagena, hasta el 10 de agosto, tiene 17.333 casos confirmados de la pandemia, pero según el Distrito 14.082 personas se han recuperado. En la Ciudad Heroica 490 pacientes han muerto por el Covid-19.



Pese a que las cifras muestran un avance de la Ciudad Heroica en la lucha contra el coronavirus, al alcalde de la ciudad, William Dau, no le suena tan positiva la noticia debido a la alta tasa de contagios que persisten en Bogotá.



“Solo se haría una vez Bogotá haya pasado su pico de la pandemia, porque el estado actual que tiene Bogotá con la Covid – 19, no da para abrir vuelos con Cartagena”, afirmó el mandatario.



Para el alcalde cartagenero, la decisión debe pensarse muy bien, porque hay que tener en cuenta la situación que tiene la capital de la República con relación a la pandemia.



Dau aseguró que anoche recibió una llamada de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para consultarle sobre qué le parecía abrir una ruta piloto entre la capital de la República y Cartagena, a lo que él respondió que lo debe pensar.



“Esperamos que la situación esté controlada y seguiremos evaluando con todos los protocolos, aunque no se descarta, ya que Cartagena necesita reactivarse económicamente, pero con prudencia, y por eso seguiré monitoreando”, afirmó Dau.

Anoche el ministro Ruiz fue enfático al anunciar que este vuelo piloto "le dará un impulso a ciudades como Cartagena, específicamente en la actividad turística. Obviamente siguiendo todos los protocolos que ello implica", agregó Ruiz.



Según el funcionario, en su despacho ha recibido cerca de 17 solicitudes de aeropuertos en las principales capitales que piden apertura ya de las operaciones.



"Las rutas aéreas se mueven como nodos; de manera que aeropuertos como el de Medellín, en Rionegro; Barranquilla, Cali y específicamente el de Bogotá son muy importantes para enlazar las rutas. Ya tenemos una primera ruta piloto entre Bucaramanga y Cúcuta", recordó Ruiz.

