Cartagena extiende la cuarentena un mes más y endurece el aislamiento

Cartagena inicia el mes de junio sin apertura de centros comerciales, peluquerías, librerías, ni bibliotecas, y con una drástica medida de pico y cédula de un solo dígito diario.La extensión del aislamiento preventivo obligatorio inició a las cero horas de hoy y va hasta las cero horas del 1 julio de 2020.La ciudad suma a la fecha 2.663 casos positivos y 136 muertos por coronavirus.

Debido a la alta cifra de contagios y al aumento exponencial de la pandemia, al igual que Bogotá y Cali, Cartagena no hace parte del aislamiento social inteligente planteado por el presidente Iván Duque.



El alcalde de la ciudad, William Dau Chamat, socializó este fin de semana el decreto 0626 del 30 de mayo de 2020 que regirá a partir de ahora las medidas sanitarias y de seguridad para enfrentar la pandemia.

“Limitamos totalmente la libre circulación de las personas desde las 0 horas del primero junio hasta las 0 horas del primero de julio próximo, en razón del cerco epidemiológico ordenado por el ministerio de salud”, señaló el alcalde Dau, quien recordó hay medidas extremas y de aislamiento para los barrios Olaya Herrera, El Pozón, Nelson Mandela, La María, San Fernando y La Esperanza, que hoy son foco de la pandemia.



El Ministerio del Interior prometió enviar 100 mil mercados para los barrios más vulnerables de la ciudad, y el pasado viernes el Ministerio de Salud entregó 29 ventiladores nuevos, para paliar el déficit de Unidades de Cuidados Intensivos, pues Cartagena solo cuenta con 227 camas en esta especialidad, de las cuales el 85 por ciento ya están ocupadas.

“Se permite la movilidad de personas cuando se dirigen a sus trabajos en algunas de las actividades laborales permitidas y siempre y cuando sus responsabilidades no las puedan realizar mediante la modalidad de teletrabajo y no presente síntomas virales”, expresó el mandatario cartagenero.



Los restaurantes podrán prestar servicio a domicilio, y está permitida la ejecución, bajo medidas sanitarias, de los sectores de infraestructura y manufacturas.



“Está permitido todo lo relacionado con la prestación de servicios de salud, cadenas de producción y abastecimientos de alimentos y limpieza, atención veterinaria”, dijo el alcalde Dau.



No obstante, pese que el avance del Covid- 19 es exponencial, en los barrios persiste la indisciplina social y la gente permanece en las calles.



Este fin de semana la ciudad permaneció en toque de queda, sin embargo la policía intervino 339 fiestas clandestinas e impuso 161 comparendos a, mal llamados, ciudadanos, que incumplieron las medidas de aislamiento social obligatorio.





JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas