Se disparan los casos de coronavirus en Cartagena ¿Hay rebrote?

Con 406 casos positivos reportados el sábado anterior y 272 en las últimas horas, Cartagena presenta las cifras más altas de la pandemia por coronavirus luego de la reapertura general del comercio en la ciudad, que se llevó a cabo el pasado primero.



Este fin de semana la ciudad además presentó la tasa más alta de muertes desde la reapertura con 7 muertes por el virus (1 el sábado y 6 el domingo).

La Ciudad Heroica llega así a 30.889 casos. No obstante, 28.744 pacientes le ganaron la batalla al Covid-19 y hoy Cartagena presenta 1.509 casos activos, cifra que también ha venido subiendo en los últimos días.



“En la última semana se dieron 2.200 casos aproximadamente, de domingo a domingo, esto nos dio una media de 290 casos diarios. Si llevamos este número de positivos y lo multiplicamos por 4 personas que aproximadamente giran alrededor de estos contagios, el número que estamos obteniendo de infectados, que no significan necesariamente positivos pero si contagiados, es una cifra muy elevada y peligrosa para una ciudad como Cartagena”, señala el médico epidemiólogo, Rubén Sabogal, integrante de la mesa de la salud en Cartagena, y de los sabios que combaten la pandemia.



Según el Instituto Nacional de Salud, el pasado viernes también fue una fecha crítica porque se presentaron 289 casos positivos y dos muertes.



El jueves se reportaron 260 casos y una persona muerta.



En medio de la pandemia, las autoridades de la ciudad abrieron todos los sectores a partir del primero de septiembre, entre ellos el turismo. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

El miércoles también hubo una cifra preocupante con 253 casos y cinco fallecimientos.



El Corralito de Piedra viene en alza en materia de coronavirus pues el martes de la semana pasada fueron 191 casos positivos y 3 muertes.



“Ante este posible rebrote o nueva ola de la pandemia, hay algunos factores que han incidido en esta nueva manifestación de la epidemia: una es las fiestas de noviembre que recientemente ocurrieron en la ciudad, hace 20 días. También nos afectó el paso del Huracán Iota, y la ciudad estuvo inmersa en una calamidad pública y esto facilitó que los ciudadanos bajaran la guardia frente a la pandemia”, añade el doctor Sabogal.



El lunes 23 de noviembre las autoridades de la salud reportaron 173 casos positivos y 3 muertes.



“La misma situación que se genera en la comunidad por el cansancio y la fatiga y la gente subestima la capacidad de letalidad de este virus y están ‘soltando las amarras’. La gente cree que ya la pandemia se normalizó pero esto es falso”.



Piden pico y cédula para frenar un rebrote

“Los mensajes son contradictorios: por un lado se invita a la población a que esté encerrada y al autocuidado, pero también se le incita a que salga a comprar y consumir; declaran el día sin IVA y una cantidad de estrategias comerciales en las cuales la gente sale a exponerse”, agrega el epidemiólogo Sabogal.



La directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, Yohana Bueno, también ha alertado en repetidas oportunidades que la ciudad podría enfrentar un rebrote, a finales del mes de noviembre y en el mes de diciembre.



Para el médico Álvaro Fortích, ex secretario de salud del Gobierno Dau, la ciudad podría estar entrando en un rebrote, y recordó que durante la pandemia la cifra más alta diaria de contagios fue de entre 300 y 400 casos diarios.



“Todos estos son factores de riesgo hacen que la pandemia cobre nueva vigencia en Cartagena. Proponemos que por favor establezca con urgencia la medida del pico y cédula para que en la ciudad se pueda evaluar el comportamiento de la pandemia. También solicitamos fortalecer la estrategia de cierre de barrios, porque hay algunas zonas donde la pandemia crece activamente”, señala Sabogal.



“Recordemos que la ciudad se encuentra con represamiento de camas y si la epidemia se desata vamos a tener una crisis muy seria. Hay que fortalecer la estrategia de comunicación y evitar a toda costa las aglomeraciones de personas. Hemos visto centros comerciales repletos de gente sin tapabocas ni distanciamiento social”, explica el médico, quien va más allá:



“La velocidad de contagio en Cartagena es bastante alta. Proponemos dos estrategias: una de epidemiología y la de salud pública, junto con las medidas de autocuidado de los ciudadanos… no podemos esperar a que se nos salga de las manos”, concluye el el médico epidemiólogo, Rubén Sabogal.

