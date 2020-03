Casa de afectadas por Coronavirus fue atacada a piedra en Neiva

Un llamado a la prudencia y la cordura hizo el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán, al dar a conocer algunos ataques violentos contra la vivienda de las dos hermanas que, el viernes anterior, dieron positivo para Coronavirus.

En rueda de prensa este domingo señaló que, posiblemente, un familiar filtró la información de las afectadas por el virus, quienes viven en la ciudad de Neiva.

"Tengo entendido que los vecinos y otras personas comenzaron a agredirlos y a tirarle piedra a su casa", aseguró el gobernador que entregó el último reporte de 7 personas con Coronavirus.



"Esos son temas de intolerancia que no vamos a permitir que sucedan", dijo y pidió cordura para que no se suministre la identidad de ninguno de los afectados.

Las dos mujeres, de 64 y 74 años, fueron los primeros casos confirmados en Neiva y permanecen bajo aislamiento en el Hospital Universitario donde su estado de salud es estable.



Una de ellas, procedente de Italia, quien no presentaba signos de la enfermedad, llegó el 6 de marzo a Neiva donde se practicó la prueba y al ser positivo terminó por contagiar a su hermana.



Se cree que los otros 6 casos que hoy enfrenta Neiva se dieron por contacto directo de familiares y otras personas con la mujer procedente de Italia, país altamente afectado por el virus.



