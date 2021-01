'Mucho escéptico salió en bolsas negras': la campaña covid en Quindío

El Comité Intergremial del Quindió lidera una campaña en el departamento para concientizar a la comunidad sobre el peligro que representa el covid-19 para la vida.



"Una vez que el paciente ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ustedes no lo vuelven a ver. Hemos tenido mucho escéptico acá acostado y hemos tenido mucho escéptico saliendo en bolsas negras. Hemos tenido muchas personas con sentimiento de culpa cuando no pueden ni siquiera ver el cadáver de su familiar, pero esa es la realidad, el arrepentimiento viene después", dice uno de los mensajes de los médicos intensivistas del hospital departamental universitario San Juan de Dios de Armenia para la campaña.



El propósito de la iniciativa es frenar las cifras de covid-19, que en las últimas semanas van en ascenso en el departamento. De ahí que José Fernando Montes, director de Comfenalco Quindío, propuso darle un nuevo giro a la campaña que desde hace dos años viene desarrollando la caja de compensación y que se denomina 'Por el Quindío yo'.



"Comfenalco puso su campaña y un equipo de trabajo, y junto al equipo del Comité se diseñó una estrategia teniendo en cuenta la indisciplina social, las aglomeraciones y otras situaciones que han aumentado los contagios", contó Carlos Álzate, asesor de la campaña.



Álzate relató que se grabaron videos con las historias de personas que han tenido un drama alrededor del contagio del virus.



"Tenemos a un profesor universitario que tuvo a su hermano muy grave, a otra persona muy joven que casi muere y que contagió a su familia, tenemos unos testimonios muy fuertes de médicos de la UCI del San Juan de Dios, una señora de 84 años que se cuida mucho y una persona joven que creyó que nada le pasaría, pero murió por covid", agregó.



Las autoridades están alarmadas por la indisciplina de cientos de personas en Armenia que se agolparon en partidos de fútbol, cabalgatas y hasta parques públicos de la ciudad. El pasado puente festivo, la Policía impuso 187 comparendos.



Uno de los eventos más concurridos fue un partido de fútbol en el barrio Ciudad Dorada, en el sur de Armenia. Tras las imágenes que circularon en redes sociales, el alcalde José Manuel Ríos decidió suspender los campeonatos que se realizaban en el municipio.



Además, la administración municipal suspendió la realización del partido entre Deportes Tolima y Atlético Nacional que se llevaría a cabo el pasado miércoles. Foto: Alexis Múnera

"Hago un llamado a la conciencia de los armenios a que este tipo de actividades no se pueden generar. Me parece un acto de irresponsabilidad con nosotros mismos, con nuestros familiares, con los empresarios que les ha costado tanto implementar las medidas de bioseguridad, pero ante todo es un irrespeto y falta de consideración con el personal médico que todos los días exponen sus vidas para salvar las nuestras", dijo el mandatario.



Además, la administración municipal suspendió la realización del partido entre Deportes Tolima y Atlético Nacional que se llevaría a cabo el pasado miércoles. No obstante, más de mil hinchas del club paisa se aglomeraron a las afueras del hotel donde se hospedaban los jugadores de este equipo.



"Se tomó la decisión de cancelarlo teniendo en cuenta la alerta roja hospitalaria que se ha venido acrecentando en las últimas 48 horas en Armenia y un informe de la Policía en el cual señalaba que más de 2 mil hinchas se acercarían a la ciudad complicando el tema de las aglomeraciones en espacios públicos", señaló James Padilla, gerente del Instituto Municipal de Deporte de Armenia (Imdera).



En el departamento también se tomó la decisión de unificar el toque de queda y la ley seca desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. La medida, con vigencia indeterminada, se generó por la ocupación de las UCI en el departamento -que supera el 70 por ciento- y por la escasez de medicamentos para la atención de pacientes covid en esta unidad y la falta de personal del área de la salud como auxiliares de enfermería, médicos y terapeutas respiratorios.



El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez, informó que esta restricción se generó por la indisciplina social y las cifras de contagio del virus.



"Si vemos el cerco epidemiológico de los casos que tenemos, vemos familias enteras con covid u hospitalizadas y parece que aquí en el Quindío no hemos entendido el problema. En otros departamentos están tomando medidas muy restrictivas. Se puede generar un caos en la salud pública", señaló Pérez.



