Arhuacos de la sierra no quieren ser priorizados en vacunación covid

Los indígenas Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta expresaron estar de acuerdo con la vacuna contra el virus del Covid 19; no obstante tienen algunas condiciones antes de someterse a recibir la dosis.



Danilo Villafañe, Cabildo Gobernador de esta comunidad, indicó que inicialmente no desean que se les priorice en el plan de vacunación nacional, porque prefieren esperar a conocer la reacción que tendrá este procedimiento científico en otras personas.



“No nos oponemos, pero lo que si tenemos claro es que no queremos ser los primeros en experimentar la respuesta a la vacuna”, manifestó la autoridad indígena.



(Lo invitamos a leer: En Montería el transporte público quebró en medio de la pandemia)



Igualmente los arhuacos piden que antes de cualquier jornada de vacunación en estas poblaciones, primero se haga una socialización sobre los beneficios y recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de que les sea suministrada la dosis.



“A la fecha no hay una información clara sobre la eficacia de la vacuna, por eso lo que pediremos es una explicación detallada sobre los efectos de la misma”, añadió Villafañe.



(Le puede interesar: Luto en Caldas: encontraron el cuerpo sin vida de María Ángel Molina)

Serán los mamos y demás mandos indígenas, quienes por medio de su sabiduría y conocimientos ancestrales tomarán la decisión definitiva sobre la manera como procederán ante la vacuna. Foto: Archivo particular

Surtido el proceso de socialización, serán finalmente los mamos y demás mandos indígenas, quienes por medio de su sabiduría y conocimientos ancestrales tomarán la decisión definitiva sobre la manera como procederán los habitantes de cada asentamiento.



“Desde hace varios años las comunidades indígenas han aceptado la combinación de la medicina natural y espiritual con la ciencia, en ese orden y teniendo en cuenta la actual coyuntura, entendemos la necesidad de aplicarnos esta vacuna para salvaguardar la vida propia y de nuestras familias”, expresó el Gobernador Arahuaco.



La Gobernación del Magdalena inició reuniones para organizar la distribución de la vacuna y posibles beneficiarios que se priorizarán en el proceso de vacunación que según proyecciones arrancaría en el mes de marzo en él departamento.

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

Niña asesinada en Guapi, Cauca, ya había sido víctima de abuso sexual

Los peligros que rondaban al defensor de los loros que fue asesinado

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @rogeruv