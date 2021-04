A Córdoba trasladan pacientes covid de Barranquilla y Medellín

La red hospitalaria de Córdoba, tanto pública como privada, ya recibe pacientes contagiados con covid procedentes de Barranquilla y Medellín.



Las autoridades de salud en cabeza del gobernador Orlando Benítez, acogen la petición del gobierno nacional de remitirlos a ese departamento.



Para ello disponen de parte del inventario de camas de Unidad de Cuidados Intensivos que, hasta ayer miércoles, tenía una ocupación del 83,89 por ciento, según cifras de la Secretaría de Salud Departamental.



En los actuales momentos, Córdoba tiene 207 camas UCI para enfermos de coronavirus; de las cuales, 175 ya están ocupadas. Es decir que quienes estén en espera para recibir atención especializada deberán compartir el turno con los remitidos de la capital del Atlántico y Antioquia.

Carlos Vasco, secretario de Salud de Córdoba, dijo que el requerimiento ya ha sido tema de discusión en las reuniones de las autoridades, sin que se haya tomado una decisión concreta.



"Nosotros nos encontramos en este momento analizando la situación. Ellos nos dicen que han estado estudiando los indicadores desde el Ministerio de Salud y la solicitud la realizan basados en los manejos que se han visualizado para dichos servicios en los últimos días", respondió el funcionario.



No descartó la posibilidad de dar viabilidad a la petición, pero precisó que quienes toman la decisión deben ser consecuentes con la situación que vive Córdoba y en especial Montería, donde se presenta el mayor número de infectados.



"Estamos, obviamente, a la espera de acompañar en estos momentos tan difíciles a estos departamentos hermanos, no sin dejar de lado nuestra capacidad instalada.



Frente una situación de esta, uno no puede negarse, pero ser conscientes de cómo está la ocupación", aclaró Vasco.



En igual sentido se refirió el alcalde de Montería Carlos Ordosgoitia, tras conocer la solicitud del Viceministro de Salud.



"Montería ha sido solidaria. Hemos recibido pacientes de Córdoba, Sucre, Antioquia y Atlántico. Lo vamos a seguir haciendo hasta cuando nuestra ocupación de camas UCI lo permita", dijo Ordosgoitia.



De acuerdo con registros de las autoridades sanitarias, 52 personas contagiadas con covid 19 provenientes de otras regiones del país ya reciben atención médica en Montería.



"No negaremos a ningún paciente una cama UCI, no importa sin son ciudadanos nacionales o extranjeros. Para evitar lo que viven otras regiones, que tienen colapsada la ocupación, debeos extremar las medidas de autocuidado", concluyó Ordosgoitia.

