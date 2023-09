El general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante del Ejército Nacional confirmó que la Unidad Militar comprometida en los hechos ocurridos en la vereda Bocas del Manso, zona rural de Tierralta (Córdoba) fue trasladada a Montería para su investigación.



De igual manera indicó, que el hostigamiento que se hizo contra el helicóptero donde viajaba una comisión de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía hacia Bocas del Manso, fue cometido por integrantes del Clan del Golfo.

“Desde la tarde anterior, la unidad militar comprometida en la investigación con 24 integrantes, un oficial, dos suboficiales y 21 soldados, fue extraída a Montería, lo que facilitó que se pudiera adelantar las indagaciones y verificaciones por parte de la Fiscalía, Procuraduría y la inspección del Ejército Nacional”, dijo.



10 implicados directamente



Explicó el alto oficial que son 10 los militares comprometidos directamente, quienes fueron separados de la Institución ante los actos ocurridos en la vereda de Tierralta (Córdoba).

“Como Comandante del Ejército Nacional he tomado la decisión de retirarles la confianza y responsabilidad de portar las armas de la República y adicionalmente para los mandos, separarlos del alto ejercicio de la dignidad del comando y control de la unidad militar, ordenando que no podrán ejercer ningún tipo de misiones de liderazgo operacional ni de inteligencia militar”, señaló.



Dijo además que se trasladó el proceso a la Justicia Penal Militar y a la Procuraduría General de la Nación, entidades que asumirán la investigación disciplinaria.



“La Justicia Penal Militar comunicó que se dio inicio a la investigación penal por el delito de abuso de autoridad especial, en averiguación de responsables. En igual sentido y al no tratarse de actos del servicio con ocasión y razón del mismo, este Comando entiende que según el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, el ente que adelanta el ejercicio de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación”, precisó.

Helicóptero, impactado por el Clan del Golfo



De igual manera el comandante del Ejército Nacional manifestó que el sector donde fue impactado el helicóptero es un corredor del narcotráfico donde operan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o el Clan del Golfo y por inteligencia técnica se pudo establecer que este grupo se adjudicó el atentado.



“Una vez se tuvo conocimiento de este hecho, la Séptima División del Ejército entregó las pruebas a la Fiscalía General de la Nación”, anotó.



Expresó que tropas del Ejército están listas para ingresar a la zona para acompañar a las comisiones de la Procuraduría, Fiscalía y Justicia Penal Militar que no pudieron hacerlo el día anterior.



Así mismo dijo que se pusieron en marcha todos los medios para restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, la Personería y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

