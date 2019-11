Así es cómo mandatarios estarían desangrando arcas públicas de Córdoba

Un nuevo episodio de presuntas irregularidades administrativas reveló la Contraloría General de la República, tras la publicación de un informe que da cuenta del hallazgo de 8 casos adversos a la transparencia pública, que comprometen recursos por $69.507 millones.



La lista es amplia si se tiene en cuenta que en total fueron 14 hallazgos que además rayan en lo disciplinario, administrativo y fiscal.

El caso corresponde a una auditoría que realizó el ente de control en el primer semestre de 2019 con referencia a la inversión de los dineros que por concepto de regalías transfiere el Estado a la Gobernación de Córdoba y que se deben invertir en los municipios, especialmente en temas de educación, cultura, salud, agricultura, transporte, red urbana, red vial terciaria, ciencia y tecnología, agua potable y saneamiento básico.

Contratos pagados y no ejecutados

Llamó la atención de la Contraloría que uno de los proyectos destacados en el informe es el de “Investigación sobre el corredor agroecológico caribeño (Córdoba – La Guajira) en la cuenca del rio Sinú, departamento de Córdoba”.



Para la ejecución de este proyecto, la Gobernación de Córdoba firmó en el 2013 un convenio de cooperación con la Corporación Áreas Naturales Protegidas y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (Conif), por valor de $51.118 millones, de los cuales $50.548 millones corresponden a recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías (SGR) asignados al departamento.



El objeto del convenio era el desarrollo de un estudio para potencializar el corredor agroecológico de la cuenca del río Sinú. Sin embargo, se encontró que la anterior Gobernación había realizado unos desembolsos por alrededor de $29 mil millones de pesos sin que se hubiera ejecutado ninguna actividad del proyecto. Por esta razón, el convenio fue liquidado unilateralmente por la Gobernación de Córdoba a mediados del año 2017.

Como resultado de la actuación especial de fiscalización, el organismo de control presentó un hallazgo fiscal por valor de $45.083 millones de pesos, que incluyen el hallazgo de $3.428 millones correspondientes al valor de la interventoría del convenio, ejecutada por la Universidad Francisco José de Caldas, por no cumplir debidamente sus funciones y obligaciones, al autorizar desembolsos sin que se ejecutaran las actividades del objeto contractual.



Por otro lado, se destaca también un hallazgo con incidencia fiscal por valor de $9.628 millones de pesos, por irregularidades en el manejo de los recursos del estado en el proyecto de “Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en ciencia, tecnología, e innovación a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en los tics en el departamento de Córdoba”, por valor de $46.431 millones de pesos, de los cuales, $42.503 pertenecen al Sistema General de Regalías. Es de destacar la importancia del rol del interventor en este proyecto, pues las irregularidades causales del hallazgo, fueron advertidas por éste a la Contraloría.



Para el desarrollo del proyecto, se firmó en diciembre del 2013 el convenio especial de cooperación entre la Gobernación de Córdoba y la Corporación Unificada de Educación Superior, que presenta a la fecha, según los auditores, irregularidades relacionadas con los pagos de actividades no contempladas dentro del contrato, saldos sin comprometer, giros de dineros por presuntos conceptos injustificados, no soportados y no ejecutados, e intermediación innecesaria del convenio especial de cooperación.

Escenarios deportivos con fallas estructurales

En el informe de la Contraloría llaman la atención dos proyectos relacionados con la construcción de escenarios deportivos en los municipios de Planeta Rica y Cotorra, por tratarse de obras de infraestructura de gran cuantía que se encuentran con un porcentaje de ejecución física y financiera del 100 por ciento, ya han sido entregadas, pero presentan gran deterioro y fallas estructurales que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.



En el caso de Planeta Rica, se configuraron dos hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal. Uno de ellos, por valor de $1.701 millones de pesos, por el proyecto 'Construcción y adecuación de la unidad deportiva local etapa I', de $9.173 millones de pesos.



El otro hallazgo, de $765 millones, tiene que ver con el mismo complejo deportivo, por el proyecto “…para la construcción de obras complementarias del estadio de fútbol y obras de urbanismo de la unidad deportiva”, de un valor de $3.859 millones de pesos.



En ambos casos, se determinó que los productos entregados presentan deficiencias en la calidad y el diseño de la obra, que impiden cumplir plenamente su finalidad y hacer uso de la totalidad de la infraestructura.



En el caso del municipio de Cotorra, el objeto del proyecto era “Mejorar las condiciones para la práctica del deporte (…) mediante la construcción de un estadio y un bioparque”, por un valor total de $6.331 millones de pesos.



Sin embargo, en su análisis, la Contraloría encontró deficiencias en la calidad de la obra, obras sin funcionamiento e incompletas, pago de valores diferentes a lo contratado, y un deficiente desempeño de la interventoría, por lo que configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $4.054 millones de pesos.

Proyecto agroforestal fallido

Finalmente, destaca un hallazgo fiscal por valor de $5.511 millones de pesos, correspondientes a los pagos realizados por la Gobernación de Córdoba al contratista del proyecto “Aplicación, aislamiento y mantenimiento de sistemas agroforestales como estrategia para la regulación hídrica, conservación de suelos y mejorar la productividad de regiones deprimidas del departamento de Córdoba”. El proyecto fue aprobado en el año 2013, por un valor total de $6.725 millones de pesos, financiados en su totalidad con fondos del Sistema General de Regalías.



El objetivo final era la regulación hídrica, conservación de suelos y mejoramiento de la productividad de regiones deprimidas del Departamento de Córdoba, mediante la implementación de parcelas productivas de cacao, plátano y árboles maderables, para brindar a los pequeños agricultores un medio seguro de subsistencia.



Sin embargo, en el análisis realizado por la CGR se encontraron fallas en la planeación, estructuración y aplicación del proceso constructivo de los sistemas agroforestales, que derivó en la ausencia de producción y, por tanto, no se cumplió con la finalidad del proyecto.



