Córdoba reporta dos días sin muertes por covid

Las autoridades de salud en Córdoba reportaron cero muertos por causa del covid 19 durante el fin de semana.



La cifra total de fallecidos es de 1.695 desde que inició el contagio en ese departamento.



En esta región del país los casos se elevaron a 25.983 enfermos, de los cuales se han recuperado alrededor de 23.700 personas. El resto de casos, un 4 por ciento se encuentra actualmente con el virus activo.

También indica la Secretaría de Salud de Córdoba que han sido tomadas 112.006 muestras, de las cuales 86.023 fueron descartadas.



En Córdoba la tasa de letalidad ha seguido bajando en pocos porcentajes en los últimos meses, situándose hoy en 6,6%. En los días de mayor criticidad este indicador superó el 11 por ciento.



Las cifras son consideradas alentadoras por parte del gobernador Orlando Benítez, quien asegura que Córdoba ha sido uno de los departamentos más golpeados por la enfermedad.

Los Córdobas y Puerto Escondido no han definido aún los mecanismos de prevención en materia de aglomeraciones. Foto: Lluis Gene. AFP

Sin embargo resalta como logros tempranos los resultados en materia de capacidad instalada para hacerle frente al virus y lograr controlar su propagación.



"Iniciando la administración el departamento contaba con 192 camas UCI y hoy cuenta con 423 camas disponibles en todo el territorio", explicó el mandatario.



En conjunto, la red pública y privada diseñó un plan de atención que incluyó el aporte de equipos biomédicos como ventiladores y monitores para la reacción ante la proliferación de pacientes.



"Ya contamos con el Laboratorio de Salud Pública, el cual fue equipado para aumentar la capacidad de atención, así como el hospital de campaña con el que logramos controlar la pandemia", agregó Benítez.

Finalmente, indicó que los casos positivos continuarán reportándose y que dependerá del autocuidado y prevención individual el no contagiarse en la fase de reactivación de todos los sectores.



La reactivación económica ha sido gradual y aunque se autorizó la apertura de restaurantes, bares y discotecas, muchos no han abierto sus puertas debido a la recesión económica y a la falta del cumplimiento de protocolos.



Incluso, algunos de esos establecimientos han sido cerrados.



En cuanto a las playas, los alcaldes de Moñitos, San Antero y San Bernardo del Viento son los han dispuesto planes especiales de vigilancia parta evitar la aglomeración en sus balnearios.



Los Córdobas y Puerto Escondido no han definido aún los mecanismos de prevención en materia de aglomeración de personas en sus playas.

Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Montería