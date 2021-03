En zona roja de Córdoba, comando de Policía es un rancho de tablas

Una casa de tablas deterioradas, con una trinchera construida en sacos de arena en la puerta principal, es la estación de Policía desde donde al menos 22 uniformados prestan la seguridad a la comunidad del corregimiento Juan José de Puerto Libertador, en el sur del departamento de Córdoba.



Se trata de un viejo ranchón con techo de palma deteriorado, las tablas que conforman las paredes están apolilladas y no existen baterías sanitarias.



El secretario de gobierno del municipio de Puerto Libertador Rafael Martínez, dijo que el retraso para la construcción de la Estación de Policía en el corregimiento de Juan José es responsabilidad de la Comandancia Departamental y no de la administración.



"Le pedimos en reiteradas oportunidades a la Policía que nos dijera cuál es el terreno adecuado para la construcción de esa Estación y no nos han respondido", aseguró Martínez.



Explicó que desde 2016 se conoce la iniciativa impulsada por el mismo Ministerio de la Defensa.



"La propuesta de donar un terreno para la obra sigue vigente, pero en repetidas oportunidades he realizado peticiones a la Policía para que hagan inspecciones en los alrededores del corregimiento para que definen el terreno y de esa manera poder adquirirlo y comprarlo", detalló Martínez.



Según Camilo Berrocal, secretario del Interior y Participación Ciudadana de la Gobernación de Córdoba, existen recursos asegurados para tal fin a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia (Fonsecon), pero se debe hacer la legalización del predio para poder avanzar en el proceso.



En Juan José la disputa territorial de los grupos armados ha convertido a la zona en un territorio de confrontación donde policías y soldados son objetivo en el llamado plan pistola.



Ante la vulnerabilidad que presenta la sede de acampar y desde donde se diseñan las estrategias de protección a la población, los familiares de los patrulleros elevaron su voz de protesta.



Para tener eco en sus reclamos acudieron ante el concejal de Montería y ex agente de la Policía, Eder Pastrana.



El cabildante, apoyado por sus compañeros de la Corporación, pidió a las autoridades respectivas tener en cuenta el llamado de esposas, madres e hijos de los patrulleros.



"Estos policías están completamente vulnerables, esa edificación no soportaría ni una ráfaga de fusil, por eso la preocupación de los familiares y he elevado mi voz para denunciar la situación", sostuvo el cabildante.



Pidió atender de manera prioritaria la situación de esos agentes, quienes estarían en desventaja numérica tanto en personal como en armamento ante las bandas criminales y las disidencias guerrillera.



Gudilfredo Avendaño Méndez

Para EL TIEMPO

Montería

