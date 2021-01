Exgobernador Edwin Besaile fue absuelto del 'cartel de la hemofilia'

Después de haber sido acusado de tener responsabilidad en el desfalco a la salud de Córdoba, a través del pago de terapias y medicamentos a falsos pacientes en el llamado 'cartel de la hemofilia', la Contraloría revocó la sanción al exgobernador de ese departamento, Edwin Besaile Fayad.

El organismo de control sentenció, en una decisión conocida este lunes, que Besaile no autorizó ni participó en el trámite de desembolso de $ 1.525 millones que la administración departamental giró a una IPS que cobró los supuestos servicios de tratamiento para 14 pacientes.



Explica la Contraloría, que tras verificar los procedimientos administrativos para el desembolso de los recursos, se comprobó que la potestad para autorizar el pago de dicha cuantía recayó exclusivamente sobre el secretario de Salud departamental de su administración, José Jaime Pareja Alemán.



"Un aspecto importante de tener en cuenta es que Besaile Fayad no participó en ninguno de los trámites previstos para la realización del pago del servicio médico indebidamente realizado, quien revisó y autorizó el mismo fue el Secretario de Salud a través de la expedición del acto administrativo requerido para el efecto, y en este acto importante y decisivo en la generación del daño la ordenación del gasto no era compartida, sino exclusiva del Secretario", explica uno de los apartes del fallo.

Sin embargo, advirtió la ausencia de control por parte de la administración departamental en lo que respecta a las facultades que ejercen funcionarios como el Secretario de Salud.



"Besaile no aprobó ni aceptó el pago del suministro de medicamentos objeto de este proceso. Sin embargo, la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal con destino a atender el pago generador del daño es un acto que es propio del ordenador, calidad que para este específico trámite estaba compartido con el Secretario de Salud", aclara el fallo.



El escándalo de corrupción con los dineros de la salud en Córdoba se remonta a la administración del exgobernador Alejandro Lyons Muskus, quien reconoció haber participado en las irregularidades que dejaron un desfalco superior a los $ 80 mil millones de las cuentas del departamento.

Las IPS cobraban millonarias cuentas a la Gobernación con documentos y pruebas falsas de pacientes inexistentes. Foto: Gudilfredo Avendaño Méndez

La trama delincuencial consistía en hacer convenios con entidades privadas de salud para supuestamente atender y suministrar medicamentos a pacientes diagnosticados con hemofilia y sobre quienes el POS no cubría responsabilidad en su tratamiento.



Las IPS, al parecer en complicidad con funcionarios de la Gobernación de Córdoba, emitían cuentas de cobro con nombres de falsos pacientes, soportados con supuestas actas de comités científicos y alteración de fórmulas médicas firmadas supuestamente por médicos a quienes les falsificaban su firma.



El caso que destapó el famoso escándalo se dio con la IPS San José de la Sabana, la cual emitió una factura de cobro por valor de $ 1.525.045.600 por concepto de tratamiento médico con terapias y entrega de medicamentos a 14 pacientes con hemofilia, lo cual, tras la inspección y verificación, se comprobó que era falso.

Se vino entonces una serie de investigaciones en la que no solo participó la Contraloría, sino también la Procuraduría y la Fiscalía.



Los resultados, en principio, fueron la destitución y encarcelación de varios funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental.



La Procuraduría destituyó e inhabilitó al exgobernador Alejandro Lyons y al entonces mandatario en propiedad Edwin Besaile Fayad, quien solo estuvo en el cargo durante dos años, y el tiempo restante de su mandato lo asumió Sandra Devia Ruíz, designada por el gobierno nacional.

Besaile no aceptó las acusaciones y sanciones en su contra y dio la batalla jurídica, tras señalar que se cometía una injusticia en su contra, porque nunca participó en el desfalco a la salud.



Ahora, al conocer el fallo absolutorio a su favor, reitera que su comportamiento durante el ejercicio como gobernador estuvo apegado al ordenamiento jurídico.



"Siempre estuve tranquilo, jamás pertenecí ni pertenezco a ningún cartel que haya operado en el departamento de Córdoba, fui yo quien denunció cada situación irregular de la administración anterior cuando asumí la Gobernación", dijo Besaile al reaccionar a la decisión de la Contraloría.

Insistió en su inocencia y recordó las secuelas que dejó el escándalo en su entorno familiar.



“A nivel personal y familiar me afectó mucho este proceso, es un sufrimiento que uno no alcanza a imaginarse por todos los señalamientos, además esta situación truncó el plan de desarrollo del departamento que ya llevábamos en cerca de un 70 por ciento", concluyó Besaile.

