Los detalles desconocidos de boda fallida que se hizo viral por video en Chinú, Córdoba

Muy afectada se encuentra Jessica Avilés cuatro días después de la fallida boda en Chinú (Córdoba). Ella fue la novia que se negó en pleno matrimonio notarial a casarse con Santiago Restrepo Vega.



“No estoy en condiciones, la verdad. Lo siento”, respondió la mujer al intentar recordar lo acontecido el pasado sábado 16 de diciembre en su pueblo, donde aún se habla del sorpresivo final de esa relación.

Y es que lo sucedido aquella noche le impactó. A Jessica la hirió la forma cómo trataron los familiares del hombre a sus hijos al llegar a la ceremonia, según explicó después de dar el ‘No’.



“Él se deja mandar por el papá, así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, te lo dije. Vine porque me encontré con esto fue ahora aquí ¡Aquí! Si lo sé, no vengo”, agregó la novia, mientras Santiago le retiraba el anillo.



Asimismo, la mujer señaló que había sido engañada por su pareja. Al parecer, este le había hecho creer que el padre estaba de acuerdo con la unión.



“El papá no está de acuerdo con esto. El papá de Santiago me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado el papá”, expresó Jessica Avilés.

Se hizo viral un video de una boda fallida en Chinú, Córdoba. Cuando la notaria le preguntó a la novia Jesica Avilez que si se quería casar con Santiago Restrepo, esta dijo que no. El novio se negó a pagar la fiesta y les tocó hacer “vaca” a los amigos. pic.twitter.com/IjXVqX1x5q — Nidia Serrano (@NidiaSerrano) December 19, 2023

Este hecho corrió de inmediato por las calles de la población e incluso llegó a las redes sociales, producto de una serie de videos que se hicieron virales, ante la masiva reacción de los internautas, algunos a favor y otros en contra del ‘No’ de la mujer.



Este miércoles 20 de diciembre, se conoció que Santiago Restrepo Vega es oriundo de Bogotá, mientras que la ciudadana nació y habita actualmente en el municipio de Chinú (Córdoba), epicentro de esta historia.

La reunión continuó hasta la medianoche

En las redes sociales, se rumoró que la escena era falsa o actuada. Sin embargo, Mary Luz Díaz, la propietaria de la casa de eventos donde se llevó a cabo la boda, confirmó a este medio que todo “es totalmente cierto”.



“Eso no fue un montaje, fue real. El comportamiento de los invitados fue muy aceptable para lo que aconteció. Los invitados de él (Santiago) eran como 10 o 12 personas y los invitados de ella eran 60”, precisó la decoradora.



Haber interrumpido la boda no fue impedimento para que la reunión continuara. Tras la suspensión del matrimonio notarial, los invitados se quedaron hasta las 12:30 de la medianoche, aproximadamente, departiendo, cenando y bebiendo.



Hay que recordar que, en otro video que se difundió en las redes, una allegada a la novia aseguró que debían hacer una ‘vaca’ con los aportes de los invitados para pagarle a Mary Luz por la organización del evento.

Sigo con los videos de la plantada que le pegó la novia chinuana Jessica Avilez a su prometido, en pleno matrimonio notarial. Cómo el novio se negó a pagar la cuenta del matrimonio, los invitados hicieron “vaca” para sufragar los gastos. pic.twitter.com/YBdtnxELtW — Nidia Serrano (@NidiaSerrano) December 19, 2023

“El señor aquel era el encargado de pagar todo. Hizo las ilusiones y ahora le salió a la señora del evento con nada, que él no se había hecho compromisos con ella. ¿Qué podemos hacer? Todos, aportando nuestro granito de arena con los sobres que trajimos para poder pagarles a los señores que vinieron hasta acá, repartieron los pudines y poder seguir con la fiesta nosotros. Si no van a pagar nada, allá está una puerta y allá está la otra”, expresó la joven.



Al respecto, la organizadora respondió: “El novio sí dijo que no iba a responder por los gastos inicialmente, pero no quedaron tan mal. Yo fui un poco flexibles con ellos para que pagaran el evento”.



La decoradora Mary Luz Díaz, quien tiene 20 años preparando bodas, banquetes, quinceañeros y demás eventos, asegura que es la primera vez que vive esta situación y espera que no se repita, aunque lo ha tomado con buen humor.



“Todo transcurrió normalmente... Aunque eso fue mundial (risas), no sucede todos los días. Como de novela, ‘Corín Tellado’. Pero bueno, seguimos organizando los eventos y ojalá no suceda más esto”, manifestó Díaz.

El fuerte cruce de palabras entre las familias

Tercer video. Así salió la familia del novio al que dejaron plantado en Chinú, luego que Jessica Avilez le dijera a la notaría que no se quería casar. Lis chulearon hasta el cansancio, luego que el ex suegro saliera con patanerías. pic.twitter.com/rZJMLYpw17 — Nidia Serrano (@NidiaSerrano) December 19, 2023

Los allegados confirmaron que lograron recoger el dinero con la ‘vaca’ hecha entre los invitados, mientras que, en un tercer video, se logra observar el momento en que el novio y su familia se marchan del lugar intercambiando insultos con la familia de la mujer.



“¡Que te vaya bien!”, gritó una mujer en el momento en que Santiago, su padre y demás familiares se marchaban en medio de abucheos. Tal parece que al papá del novio no le gustó la despedida, pues respondió: “¡Ratas!”.



Entretanto, la mujer le contestó: “¡Chao, chao! Que tu papá siga decidiendo por ti”.

Así se cerró una escena que dejó perplejos a los invitados y en medio de un debate a los internautas, quienes comentan si la novia Jessica Avilés hizo bien o no al negarse a casar con el bogotano Santiago Restrepo Vega.

Deivis López Ortega

Redacción EL TIEMPO

Caribe