Productores y cultivadores de los municipios de Cereté y Ciénaga de Oro, en Córdoba, ven como 40 hectáreas de tierras cultivadas con maíz están a punto de perderse por las fuertes lluvias de los últimos días sobre la región.



Las denuncias de los campesinos de ambas poblaciones indican que las aguas comenzaron a represarse en las fincas ubicadas en la vía que lleva a los dos municipios, en la doble calzada construida hace pocos años.



Las aguas no tienen por donde salir

Inundaciones en Córdoba. Foto: Archivo particular

Inundaciones en Córdoba. Foto: Archivo particular

Los espejos de agua son grandes en esta amplia zona porque las lluvias han arreciado con fuerza en los más recientes días, está represada y los cultivos comienzan a deteriorarse...



Dicen que a raíz de los trabajos que se hicieron en las vías, las aguas no encuentran el lugar por donde evacuar y se quedan estancadas en los lugares donde están los cultivos.



“Los espejos de agua son grandes en esta amplia zona, porque las lluvias han arreciado con fuerza en los más recientes días, está represada y los cultivos comienzan a deteriorarse, lo que implica tener pérdidas millonarias”, señalaron.



Los cultivadores ven peligrar sus cosechas. Hay grandes, medianos y pequeños productores, quienes año tras año invierten recursos importantes en su cosechas.



Para los campesinos, los canales por donde salen las aguas son muy pequeños y esto hace que permanezcan durante mucho tiempo sobre las tierras cultivadas.



“Es posible también que estos canales se encuentren obstruidos y no permite la evacuación de las aguas. Es por eso que pedimos la intervención de las administraciones locales y del gobierno departamental. No podemos esperar a que los cultivos se pierdan”, precisaron.

Tierras sin ganado

Las aguas dañan los pastos y los animales no tienen como alimentarse. Esto nos obliga a buscar tierras en lugares secos y los gastos aumentan con el traslado de los semovientes y el pago de arriendos



Otra problemática que enfrentan los dueños de las fincas en esta zona de Córdoba, es que no tienen como mantener a sus animales en las fincas.



“Primero porque las aguas dañan los pastos y los animales no tienen como alimentarse. Esto nos obliga a buscar tierras en lugares secos y los gastos aumentan con el traslado de los semovientes y el pago de arriendos en las fincas”, afirmaron.



Los pastos en las fincas han quedado debajo de las aguas.



Para los campesinos la gran preocupación es que las aguas sigan aumentando su nivel, porque en la región no ha dejado de llover y que además se inicie un proceso de descomposición.

Hay 11 barrios afectados

Las cunetas no fueron construidas en forma eficiente por los gobiernos de turno para que las aguas salieran con cada aguacero y ahora estamos pagando las consecuencias



Los dueños de fincas y habitantes en general de esta zona de Córdoba, con por lo menos 11 barrios ubicados cerca al lugar donde están represadas las aguas, en el municipio de Ciénaga de Oro, también se ven afectados.



Las corrientes llegan hasta sus casas dejando un importante número de familias damnificadas, además de los malos olores que comienzan a sentirse en el lugar.



“Las cunetas no fueron construidas en forma eficiente por los gobiernos de turno para que las aguas salieran con cada aguacero y ahora estamos pagando las consecuencias”, dijeron habitantes del sector.



Esperan que funcionarios de atención de riesgos lleguen al lugar y se pueda encontrar una solución.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo